«الشرق الأوسط» تنفرد بمعلومات حصرية عن ملعب أرامكو الأيقوني

بينما يترقب الرياضيون بالمملكة، افتتاح عدد من الملاعب والاستادات الرياضية تماشياً مع النقلة الكبيرة التي تمر بها الرياضة السعودية وتحديداً كرة القدم، يبرز ملعب أرامكو كأحد أكثر المنشآت الرياضية تكاملاً وتطوراً من الناحية الفنية والهندسية، حيث تعكس ضخامة أعمال البناء حجم القدرات الهندسية العالمية والتزام أعلى معايير السلامة والانضباط التشغيلي للمملكة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى لاستضافة الفعاليات الكبرى وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع.

وتنفرد «الشرق الأوسط» في هذا التقرير بمعلومات حصرية عن ملعب أرامكو من بينها تفاصيل حصوله على جائزتين من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

أعمال البناء أخذت في الاعتبار أعلى معايير السلامة والانضباط التشغيلي (الشرق الأوسط)

تؤكد أعمال التصميم والإنشاءات في الملعب مدى التنسيق المنضبط، والهندسة الدقيقة، لتنفيذ مشروع بهذا الحجم والتعقيد بالسرعة اللازمة، ما جعل إنشاءه دليلاً عملياً على ما يمكن إنجازه حين تتضافر جهود الفرق الهندسية والإنشاءات والمقاولين المتخصصين، مدفوعين بالتزام مشترك تجاه السلامة والدقة وأعلى معايير الجودة.

وظلت السلامة أولوية قصوى في صميم أعمال ملعب أرامكو، حيث عمل أكثر من 13 ألف عامل في إحدى أكثر بيئات البناء ديناميكية في المملكة، وتمّ تقديم نحو 10 آلاف برنامج تدريبي في مجالات السلامة العامة في جميع قطاعات مشروع الملعب لتعزيز قدرات القوى العاملة في أنشطة البناء. بالإضافة إلى ذلك تم إجراء 510 جلسات سلامة متخصصة بهدف المعالجة الاستباقية للمخاطر، وتعزيز ممارسات العمل الآمنة في جميع أنحاء الموقع.

وفي مواكبة لأحد النظم الإنشائية، جمع ملعب أرامكو بين أحدث التقنيات وأعلى مستويات الضيافة لتقديم تجارب عالمية المستوى، حيث صُممت المنطقة المحيطة للملعب لتكون وجهة واحدة متكاملة ومتعددة الاستخدامات تجمع بين الترفيه، والتسوق، والضيافة، والتجارب العامة. ويتنقل الزوار على مدار العام عبر مساحات عامة حيوية، وممرات مخصصة للجماهير، لتوفير أجواء مميزة حتى قبل دخولهم الملعب.

المدخل الرئيسي للملعب كما بدا قبل أسابيع من افتتاحه (الشرق الأوسط)

ويُعدّ ملعب أرامكو صرحاً رياضياً وترفيهياً متعدد الأغراض، يتميز بأحدث التقنيات، وتبلغ مساحته أكثر من 800 ألف متر مربع، وهو مصمم ليكون وجهةً سياحيةً على مدار العام.

وبُني الملعب وفقاً لمعايير البطولات الدولية، ومن المقرر أن يستضيف مباريات في كأس آسيا المقبلة في المملكة «2027» وعدداً من مباريات كأس العالم 2034، فيما سيكون ضمن الملاعب الرياضية أيضاً التي تستضيف مباريات المنافسات الكروية السعودية، كاستضافة مباريات فريق «القادسية» كملعب بيتي لهذا النادي المملوك للشركة النفطية العملاقة، مما يُعزز مكانته الريادية ضمن محفظة المملكة الرياضية العالمية المتنامية، ويتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وقد نجح مشروع الملعب في تحقيق رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث سجل أولاً أعلى كثافة تشغيلية للرافعات العاملة في موقع بناء واحد. وتم تحقيق هذا الإنجاز في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2025، عندما شغّل مشروع الملعب 92 رافعة في وقت واحد.

كما سجل ثانياً أطول لوح غشائي متصل ومفرد، 128 متراً، مصنوع من مادة بولي تترافلورو إيثيلين (PTFE)، وهي مادة بوليمرية يتم تصنيعها في المملكة، وتتميّز بمقاومتها العالية للحرارة والعوامل الجوية، وتُستخدم هذه المادة في تغطية الأسقف ومظلات الملاعب، وتتميّز بمتانة عالية ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية، كما أنها تقلل من تراكم الحرارة فيه مما يمنح الراحة للمشاهدين ويُسهم في كفاءة الطاقة، فضلاً عن سهولة التنظيف، والمحافظة على الهيكل والشكل لسنوات طويلة.

الملعب سجل أعلى كثافة تشغيلية للرافعات العاملة في موقع بناء واحد (الشرق الأوسط)

ويعكس الإنجاز الإنشائي في ملعب أرامكو الحجم الاستثنائي لعملية الإنشاء والتعقيد الهندسي للغلاف المميّز لسقف الملعب.

وفيما يُبرز عدد الرافعات ضخامة جهود البناء، فإن الإنجاز الحقيقي يكمن في الأنظمة وآليات التحكم المتطورة التي أتاحت تحقيق هذه الكثافة التشغيلية مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة، إذ تتطلب إدارة 92 رافعة في حيز مكاني ضيق دقةً تفوق بكثير مجرد القدرات الميكانيكية، وتستلزم منظومة متكاملة تشمل التخطيط المتقدم، وبروتوكولات التواصل اللحظي، والتقييم المستمر للمخاطر.

ويُعد الإنجاز القياسي المتعلق بغشاء مادة بولي تترافلورو إيثيلين علامةً فارقةً من الناحية الفنية ضمن نظام سقف الملعب، إذ يمتد الغشاء كلوحٍ واحدٍ متصل، مشكلاً جزءاً من سقف الاستاد المتميّز بتصميمه المعماري والمستوحى من حركة أمواج الخليج العربي والدوامات المائية.

وقد تطلب تنفيذ لوح غشائي بهذا الحجم تنسيقاً دقيقاً ومفصلاً بين فرق التصميم والهندسة والتصنيع والنقل والتركيب، وذلك لضمان تحقيق الشكل الهندسي والمحاذاة ومستوى الشد والتشطيب المعماري المطلوب، ودخل الملعب المرحلة النهائية للتشغيل حيث سيكون الافتتاح خلال الشهرين المقبلين.