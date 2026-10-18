سيدات الاتحاد والأهلي والترجي إلى ربع نهائي الكأس

نجح فريق الترجي لسيدات، في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه شعلة الشرقية بخماسية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد السعودي، ليبلغ الدور ربع النهائي.

وقالت اللاعبة نادية صالح، إن تعليمات المدرب قادت الفريق لتحقيق الفوز، مشيرة في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذه المباراة تعد الأولى لها مع الفريق الأول.

وفي جدة، تغلب الأهلي على القنفذة بنتيجة 7-1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي جدة، محققاً فوزه الأول في البطولة.

وأكدت دانة فهد، لاعبة الأهلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق واجه منافساً لم يكن سهلاً، مشيرةً إلى أن اللاعبات قدمن مستوى جيداً، وظهر الانسجام بينهن داخل الملعب، ما أسهم في تحقيق الفوز.

كما انتصر نيوم على نجمة جدة بعشرة أهداف مقابل هدفين.

وأكدت عزة لاعبة نيوم أن حديث المدرب بين الشوطين شكّل حافزاً كبيراً من ناحية اللعب البسيط والوصول للمرمى وذلك بتسجيل المزيد من الأهداف.

كما عبر الاتحاد فريق الحجاز بنتيجة 5-1، وأكدت هلا خاشقجي أن عبورهن إلى دور الثمانية يعد إنجازاً مهماً، بينما عدّت تحقيق كأس الاتحاد السعودي للسيدات هو الهدف الأسمى، مشيرةً إلى صعوبة المواجهة أمام الحجاز من حيث دفاعهن المتماسك الذي صعّب المهمة على الاتحاد.

ومن جانبه، أشاد راؤول رودريغز مدرب سيدات الاتحاد بمستوى الفريق، مشيراً إلى أن الاتحاد بهذا الانتصار أنجز المرحلة الأولى في كأس الاتحاد السعودي للسيدات لكرة القدم، مؤكداً حماسهم الكبير للمنافسة على اللقب.

وتستأنف مرحلة دور الـ16 من البطولة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بأربع مواجهات في الخبر والقطيف والرياض والمدينة المنورة، حيث يستضيف القادسية نظيره اليرموك، ويخوض اتحاد النسور لقاءه أمام الهلال، ويستقبل النصر نظيره الشمس، ويواجه العلا الهمة.