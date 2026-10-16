عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:3 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

سالم يشعل تدريبات الهلال... و«جاهز» للحزم

سالم يداعب الكرة خلال تدريبات الهلال (النادي)
سالم يداعب الكرة خلال تدريبات الهلال (النادي)
TT
TT

سالم يشعل تدريبات الهلال... و«جاهز» للحزم

سالم يداعب الكرة خلال تدريبات الهلال (النادي)
سالم يداعب الكرة خلال تدريبات الهلال (النادي)

شارك سالم الدوسري قائد فريق الهلال في التدريبات الجماعية، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم.

وبات الدوسري جاهزاً للمشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة أمام الحزم الاثنين، حيث سيكون رهن إشارة الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق متى ما أراد الاستعانة بخدماته لأول مرة هذا الموسم، بعد أن غيبت إصابة وتر الرضفة للركبة اليمنى اللاعب عن المشاركة في المباريات منذ بداية الموسم، قبل أن يتعرض لإصابة أخرى في مفصل القدم قبل عودة المنافسات بعد فترة التوقف الدولي الأخير، غيبته عن المشاركة في المواجهتين الماضيتين أمام الاتحاد، ومن ثم أمام السد القطري.

ميدانياً، انطلقت تحضيرات لاعبي الأزرق لمواجهة الحزم، بعد الراحة عن التدريبات التي منحها إنزاغي للاعبين لمدة يومين، عقب مواجهة السد القطري الماضية، إذ يسعى الهلاليون لمواصلة انتصاراتهم في الدوري السعودي للمحترفين، واستعادة صدارة جدول الترتيب.

مواضيع
نادي الهلال الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«الشرق الأوسط» تكشف معايير جوائز «آسيا 2026»… كيف يُختار اللاعب الأفضل؟

رياضة سعودية ترقب لحفل جوائز الأفضل آسيوياً (الاتحاد الآسيوي)

«الشرق الأوسط» تكشف معايير جوائز «آسيا 2026»… كيف يُختار اللاعب الأفضل؟

حصلت «الشرق الأوسط»، من مصادرها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على وثائق رسمية تتعلق بمعايير الترشيح وإجراءات التقييم والاختيار لجوائزه السنوية لعام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب فريق الهلال (حساب اللاعب)
رياضة سعودية

مارتينيلي لـ«الشرق الأوسط»: الجناح الأيسر مركزي المفضل... وجاهز للعب في أي موقع هجومي

أعرب البرازيلي غابرييل مارتينيلي، لاعب فريق الهلال، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه خارج أرضه.

سعد السبيعي (الدوحة)
رياضة سعودية الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال السعودي (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

إنزاغي: سيطرنا على السد.. ومارتينيلي لاعب كبير ومحظوظون بوجوده

أعرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال السعودي، عن سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام السد القطري.

سعد السبيعي (الدوحة)
رياضة سعودية احتفالية لاعبي الهلال بالتسجيل في مرمى السد (نادي الهلال)
رياضة سعودية

«النخبة الآسيوي»: الهلال يواصل انتصاراته بثنائية في السد

تغلب الهلال السعودي على مُضيّفه السد القطري بنتيجة 2 / صفر، الثلاثاء، بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة سعودية لاعبو الهلال تم استقبالهم بالورود فور وصولهم للدوحة (نادي الهلال)
رياضة سعودية

الهلال يحط في الدوحة بمعنويات الغرافة... واستقبال بالورود والبالونات الزرقاء

وصلت بعثة فريق الهلال السعودي في وقت متأخر من مساء الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لمواجهة السد القطري على ملعب جاسم بن حمد.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الرياضة رياضة سعودية

مدرب القادسية: «أبو الشامات» يملك مقومات النجاح في «البريميرليغ»

رودجرز خلال المواجهة (تصوير: عبد العزيز النومان)
رودجرز خلال المواجهة (تصوير: عبد العزيز النومان)
TT
TT

مدرب القادسية: «أبو الشامات» يملك مقومات النجاح في «البريميرليغ»

رودجرز خلال المواجهة (تصوير: عبد العزيز النومان)
رودجرز خلال المواجهة (تصوير: عبد العزيز النومان)

أشاد الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، بلاعبه محمد أبو الشامات، مشيراً إلى أنه يمتلك الإمكانات التي تؤهله للنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشدداً في الوقت ذاته على رغبته في استمرار اللاعب مع فريقه لمواصلة تطوره، فيما برر تراجع أداء بعض لاعبيه أمام أبها إلى الإرهاق وضيق الوقت بين المباريات.

وقال رودجرز، خلال المؤتمر الصحافي عقب فوز القادسية على أبها بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، إن فريقه واجه صعوبات بدنية بعد عودته من أوزبكستان، حيث خاض مواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشار مدرب القادسية إلى أن الإرهاق كان واضحاً على بعض عناصر فريقه خلال المواجهة، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وعن اعتلاء القادسية صدارة الترتيب، والضغوط التي قد ترافق الفريق قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال، شدد رودجرز على أهمية التعامل مع المباريات بصورة تدريجية، وعدم الانشغال بالمواجهات المقبلة قبل خوض الاستحقاقات الأقرب.

وقال: «من المهم أن نعمل على تدوير اللاعبين. غاب اليوم هداف الفريق كينيونيس وعدد آخر من اللاعبين، وسنمنح بعض العناصر الراحة قبل مواجهة الهلال».

وتابع: «لكننا نفكر في كل مباراة على حدة، ولن ننشغل بمواجهة الهلال قبل الاستعداد لمباراتنا أمام التعاون. علينا التركيز على كل مواجهة بشكل مستقل حتى نواصل السير في الاتجاه الصحيح».

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية انتقال محمد أبو الشامات إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أشاد رودجرز بالمستويات التي يقدمها اللاعب السعودي، مؤكداً امتلاكه المقومات اللازمة لخوض تجربة احترافية في أحد أقوى الدوريات العالمية.

وأوضح: «أبو الشامات لاعب ممتاز، ويتطور مع مرور الوقت، وأنا سعيد بوجوده معي في القادسية. بكل تأكيد، يمتلك فرصاً للنجاح في أقوى دوري في العالم، لكنني أريده أن يستمر معنا حتى ينمو ويتطور، ويقدم الكثير للكرة السعودية».

بدوره، أقر الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، بأحقية القادسية في الفوز على فريقه، مشيراً إلى الفوارق الفنية بين الطرفين، وعدم قدرة لاعبيه على استثمار الفرص التي أتيحت لهم خلال المواجهة.

وقال بوريتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «القادسية استحق الفوز، فهو فريق يمتلك لاعبين مميزين جداً، ورغم ذلك نجحنا في صناعة بعض الفرص، لكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب. أبارك للقادسية هذا الانتصار المستحق».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن مستوى أبها، أكد المدرب الكرواتي أن الفوارق الفنية كانت واضحة خلال المواجهة، لكنه رفض التقليل مما قدمه لاعبوه.

وأشار مدرب أبها إلى أن غياب الفاعلية الهجومية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه فريقه، خصوصاً في ظل الفرص التي يصنعها اللاعبون دون النجاح في ترجمتها إلى أهداف.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

القحطاني: «كأس الخليج» يدفعني لتقديم المزيد مع القادسية

القحطاني خلال إحدى الهجمات القدساوية (تصوير: عبد العزيز النومان)
القحطاني خلال إحدى الهجمات القدساوية (تصوير: عبد العزيز النومان)
TT
TT

القحطاني: «كأس الخليج» يدفعني لتقديم المزيد مع القادسية

القحطاني خلال إحدى الهجمات القدساوية (تصوير: عبد العزيز النومان)
القحطاني خلال إحدى الهجمات القدساوية (تصوير: عبد العزيز النومان)

أكد محمد القحطاني، لاعب القادسية، أن تتويجه بلقب كأس الخليج مع المنتخب السعودي منحه دافعاً إضافياً لتقديم مستويات أفضل مع فريقه، مشيراً إلى أن الإرهاق الناتج عن ضغط المباريات لم يؤثر في جاهزية اللاعبين ورغبتهم في مواصلة الانتصارات.

وقال القحطاني، في حديث لممثلي وسائل الإعلام عقب فوز القادسية على أبها بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين: «أبارك لفريقنا هذا الفوز، وحظاً أوفر لنادي أبها. حققنا انتصاراً مهماً، لكن المشوار لا يزال طويلاً، وبإذن الله سنقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة».

وعن تأثير تتويجه مع المنتخب السعودي بكأس الخليج في مستواه وحماسه بعد العودة إلى ناديه، علّق قائلاً: «الحمد لله، حققنا كأس الخليج، وهذا يمنح اللاعب رغبة أكبر وحماساً إضافياً عندما يعود إلى ناديه، ويدفعه إلى تقديم المزيد».

وفيما يتعلّق بالإرهاق الذي يعاني منه الفريق بعد رحلته إلى أوزبكستان لخوض مواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة، والحاجة إلى تدوير اللاعبين بين المنافسات المحلية والقارية، قال القحطاني: «صحيح أن هناك إرهاقاً، لكن الجميع جاهز، وأي لاعب يختاره المدرب سيقدم كل ما لديه داخل الملعب».

وأضاف: «الحمد لله، مستويات اللاعبين تتطور باستمرار، والجميع يسعى إلى تقديم الأفضل خلال المباريات المقبلة».

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب «الدرعية»: مباريات «الدوري السعودي» تتسم بالتنافسية

برونو لاج (نادي الدرعية)
برونو لاج (نادي الدرعية)
TT
TT

مدرب «الدرعية»: مباريات «الدوري السعودي» تتسم بالتنافسية

برونو لاج (نادي الدرعية)
برونو لاج (نادي الدرعية)

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، أن فريقه يواصل تحضيراته بصورة اعتيادية، وسط أجواء من الاستقرار والانتظام في البرنامج التدريبي، مشدداً على أن جميع الحصص التدريبية تُقام وفق الجدول المحدد، دون أي تغييرات أو إلغاءات.

وأشار لاج إلى أن جميع مباريات «الدوري السعودي» تتسم بالتنافسية، لافتاً إلى اختلاف الأساليب الفنية التي تعتمدها الفِرق، في ظل التغييرات التي قد تطرأ على طريقة اللعب من مباراة إلى أخرى.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي يسبق مباراة التعاون، السبت، ضِمن الجولة التاسعة من البطولة: «لديهم مدرب جديد خاض معهم مباراتين، لعب في الأولى بأربعة مدافعين، وفي الثانية بخمسة مدافعين، وجميع مباريات الدوري السعودي تنافسية».

وأضاف مدرب الدرعية: «أحب اللعب بأسلوب هجومي، بغض النظر عن أسلوب الفريق المنافس».

مواضيع
الدوري السعودي السعودية