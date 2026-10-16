«الشرق الأوسط» تكشف معايير جوائز «آسيا 2026»… كيف يُختار اللاعب الأفضل؟

حصلت «الشرق الأوسط»، من مصادرها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على وثائق رسمية تتعلق بمعايير الترشيح وإجراءات التقييم والاختيار لجوائزه السنوية لعام 2026، إلى جانب معايير سابقة تعود إلى عام 2024، تكشف تفاصيل نظام النقاط الذي استُخدم في المفاضلة بين اللاعبين والمدربين، والضوابط المنظمة للجوائز الفردية والمؤسسية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، التي تستضيف حفل توزيع الجوائز يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وثيقة آسيوية تحدد متطلبات الحوكمة والشفافية وتوثيق أنشطة الاتحادات الوطنية المرشحة للجوائز (الشرق الأوسط)

وتكتسب هذه الوثائق أهمية خاصة مع احتدام المنافسة على جائزة أفضل لاعب في آسيا بين السعوديين سالم الدوسري، قائد الهلال، وفراس البريكان، مهاجم الأهلي، والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، في سباق يجمع ثلاثة لاعبين تختلف مراكزهم وأدوارهم الفنية، وسط تساؤلات بشأن كيفية احتساب إنجازاتهم مع الأندية والمنتخبات، ومدى تأثير الجوائز الفردية والنتائج الجماعية في تحديد هوية الفائز.

وتوضح الوثائق أن اختيار أفضل لاعب لا يقوم على الشهرة أو عدد الأهداف وحدهما، وإنما يرتبط بمنظومة تقييم تشمل نتائج المنتخبات والأندية، والإنجازات الفردية، وجوائز أفضل لاعب في المباراة، مع تخصيص أوزان مختلفة للبطولات حسب مستوياتها وأهميتها، إلى جانب إجراءات فنية وإدارية تبدأ بشروط الأهلية والترشيح وتنتهي بالمفاضلة بين الأسماء التي تستوفي متطلبات المنافسة.

كأس جائزة أفضل اتحاد وطني لعام 2026 ضمن الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الاتحاد الآسيوي)

وتحدد معايير الترشيح لجائزة أفضل لاعب في آسيا، للرجال والسيدات، أن يحمل اللاعب جنسية الدولة التي يمثّلها الاتحاد الوطني العضو، وأن يكون مشاركاً في المسابقات المعتمدة، بما فيها الدوريات الكبرى داخل القارة، ودوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا للسيدات بالنسبة إلى اللاعبات، إلى جانب المشاركات مع المنتخبات الوطنية. كما تشترط تحقيق إنجاز بارز مع النادي أو المنتخب خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) 2025 حتى مايو (أيار) 2026، مع ورود كأس العالم 2026 للرجال ضمن معايير الترشيح، رغم إقامتها بعد نهاية الفترة المحددة، وهي نقطة تستلزم التمييز بين الإطار الزمني العام والاستثناء المتعلق بالمونديال عند احتساب الإنجازات.

وثيقة آسيوية تحدد معايير الإنجازات والاستضافات والحوكمة لتقييم الاتحادات الوطنية المرشحة للجوائز (الشرق الأوسط)

وتكشف شروط الترشيح عن جانب إداري مهم، إذ يتعيّن على الاتحادات الوطنية تقديم أسماء اللاعبين والمدربين المرشحين، مصحوبة بالمستندات والأدلة الداعمة لإنجازاتهم، إلى الإدارة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر بريدها الإلكتروني الرسمي، في موعد أقصاه الجمعة 21 أغسطس (آب) 2026، بما يُتيح مراجعة الملفات واستكمال إجراءات التقييم قبل اعتماد القوائم النهائية.

ولا تمنح هذه الإجراءات الاتحادات الوطنية حقاً حصرياً في تحديد جميع المرشحين، إذ تحتفظ إدارة الاتحاد الآسيوي بصلاحية إدراج أي لاعب أو مدرب بارز ضمن قائمة المرشحين، حتى إذا لم يتقدم الاتحاد الوطني المعنيّ بترشيحه لأي سبب. ويعني ذلك أن غياب الترشيح الوطني لا يؤدي بالضرورة إلى استبعاد اللاعب أو المدرب من المنافسة، ما دامت الجهة القارية تملك حق إضافته وفق الإجراءات المعتمدة.

وثيقة آسيوية توضح متطلبات توثيق مسابقات الرجال والسيدات والشباب والأنشطة المجتمعية للاتحادات الوطنية (الشرق الأوسط)

وفي الجانب الرقمي، تكشف معايير عام 2024 عن نظام يمنح جائزة أفضل لاعب في مباراة بنهائيات كأس العالم 60 نقطة، مقابل 40 نقطة للجائزة نفسها في نهائيات كأس آسيا، و25 نقطة في الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، و20 نقطة في الدور الثالث، و20 نقطة في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا، فيما تبلغ 40 نقطة في دورة الألعاب الأولمبية، و15 نقطة في دوري أبطال آسيا، وعشر نقاط في كأس الاتحاد الآسيوي.

ولا تعني هذه الأرقام أن مجرد المشاركة في كأس العالم أو التصفيات يمنح اللاعب النقاط المذكورة، وإنما ترتبط في هذا الجانب بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهو تفصيل جوهري لفهم طريقة التقييم. كما أن هذه الأوزان تعود إلى المعايير السابقة لعام 2024، ولا يمكن اعتبارها جدول النقاط النهائي لنسخة 2026 دون الاطلاع على النسخة الرقمية المحدثة التي تحدد قيمة كل إنجاز.

وتعكس الأوزان السابقة الفارق الكبير بين المسابقات، إذ كانت جائزة أفضل لاعب في مباراة بالمونديال» تعادل أربعة أضعاف الجائزة نفسها في دوري أبطال آسيا، وثلاثة أضعاف قيمتها في الدور الثالث من التصفيات المونديالية، فيما كانت نهائيات كأس آسيا ودورة الألعاب الأولمبية تمنحان 40 نقطة للجائزة الفردية نفسها.

ولم يكن نظام 2024 مقتصراً على مكافأة الإنجازات الإيجابية، بل تضمن أيضاً خصومات انضباطية، إذ يُخصم من رصيد اللاعب عشر نقاط عند حصوله على بطاقة حمراء، وخمس نقاط عند حصوله على بطاقة صفراء، فيما يدخل عدد الأهداف المسجلة للمهاجمين ولاعبي الوسط ضمن معايير كسر التعادل عند تساوي النقاط. ويُظهر ذلك أن المفاضلة كانت تأخذ في الاعتبار الانضباط إلى جانب الأداء الفني والنتائج.

وتتولى الجهات الفنية المعتمدة تحديد أفضل لاعب في المباراة، من خلال مجموعات الدراسات الفنية في البطولات المجمعة، والمحللين الفنيين ومراقبي المباريات في المسابقات الأخرى، قبل تجميع النقاط وإعداد القائمة المختصرة ومراجعة الإنجازات الفردية والجماعية. وتتضمّن المعايير السابقة دوراً للجنة من الخبراء الفنيين في دراسة المرشحين، إلى جانب شرط حضور المرشح حفل توزيع الجوائز، مع ضرورة التحقق من استمرار هذا الشرط بصيغته السابقة في نسخة 2026.

أما وثيقة إجراءات جوائز اللاعبين والمدربين لعام 2026 فتوضح أن نظام التقييم يشمل نتائج المنتخبات الوطنية والأندية، والإنجازات الفردية في البطولات المعتمدة، مع اختلاف الأوزان حسب نوع المسابقة والفئة العمرية وطبيعة الجائزة. وتدخل ضمن الحسابات نتائج البطولات الدولية والقارية، والدوريات والكؤوس المحلية، فضلاً عن الجوائز الفردية المرتبطة بالمباريات والبطولات.

وتبرز أهمية هذه التفاصيل في المنافسة الحالية بين الدوسري والبريكان وبيرانفاند، إذ يخوض قائد الهلال السباق بحثاً عن لقبه الثالث بعد تتويجه عامَي 2022 و2025، في حين يظهر مهاجم الأهلي في قائمة المرشحين للمرة الأولى، في مواجهة الحارس الإيراني الذي يمثّل مركزاً فنياً مختلفاً، ما يجعل المقارنة بين الثلاثة مرتبطة بالأوزان التي تمنحها المنظومة الآسيوية لإنجازات كل منهم.

وتسمح المعايير السابقة بتقدير الوزن الذي كانت تحمله جائزة أفضل لاعب في مباراة بكأس العالم أو دوري أبطال آسيا، غير أن تحديد رصيد أي من المرشحين الثلاثة لعام 2026 يتطلّب حصر الجوائز الفنية الرسمية التي حصل عليها في المباريات المشمولة بالتقييم، والنتائج الجماعية التي تدخل في الحسابات، ثم تطبيق الأوزان الجديدة عليها. ولا تكشف الوثائق المتاحة عن مجموع النقاط النهائي لكل مرشح أو ترتيبهم الرقمي قبل الحفل.

وثيقة آسيوية تحدد اشتراطات الحوكمة والنزاهة والانتخابات ومكافحة المنشطات والتلاعب بالمباريات للاتحادات الوطنية (الشرق الأوسط)

وتشمل منظومة الجوائز الفردية أيضاً جائزة أفضل لاعبة في آسيا، التي تخضع لتقييم يرتبط بنتائج المنتخب والنادي والإنجازات الفردية في المسابقات النسائية المعتمدة، إلى جانب جائزتَي أفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة شابة، حيث تدخل بطولات كأس العالم تحت 17 و20 عاماً، وكأس آسيا للفئات العمرية نفسها، ضمن المنافسات التي تُحتسب نتائجها، مع إمكانية احتساب الإنجازات التي يحقّقها اللاعب الشاب في بطولات المستوى الأول وفق الجداول المخصصة لها.

وتختلف جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة عن جائزة أفضل لاعب داخل آسيا، إذ تعتمد على نتائج اللاعب مع منتخب بلاده وناديه في المسابقات القارية والدوريات والكؤوس المحلية خارج القارة، مع وجود درجات مختلفة للبطولات حسب مستواها، بما فيها مسابقات الدرجة الأولى والثانية. وتتيح هذه الآلية المفاضلة بين اللاعبين الآسيويين الذين ينشطون في دوريات متفاوتة القوة، وفق الأوزان المحددة لكل مسابقة.

أما جائزتا أفضل مدرب وأفضل مدربة فترتبطان بنتائج الفرق والمنتخبات التي يتولى المرشحون قيادتها، وتشمل المسابقات الدولية والقارية والمحلية المعتمدة، إلى جانب بطولات الفئات السنية. وتقوم المفاضلة على حصيلة الإنجازات التدريبية التي تحققت خلال الفترة المعنية، وفق نظام النقاط الخاص بهذه الفئة، وليس على عدد الانتصارات وحده بمعزل عن مستوى البطولة.

وفي الجانب المؤسسي، تكشف الوثائق الخاصة بجائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا عن إجراءات مستقلة تشمل تقديم ملفات الإنجازات والمستندات الداعمة، واستكمال قوائم التحقق الخاصة بالتقييم، مع النظر في جوانب التطوير الفني والإدارة والحوكمة والمسابقات والبرامج التي تنفذها الاتحادات الوطنية. ولا تقتصر الجائزة على نتائج المنتخب الأول، وإنما تتناول أداء المؤسسة الكروية في مجالات متعددة.

وتكتسب الجائزة أهمية سعودية مع وجود الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن المرشحين في الفئة البلاتينية، إلى جانب الاتحادَين الياباني والأردني، في منافسة تعكس اتساع نطاق الجوائز الآسيوية، ليشمل العمل المؤسسي والتطوير الإداري والفني، إلى جانب الإنجازات الرياضية المباشرة.

وتخصص الوثائق جائزة مستقلة لرئيس الاتحاد الآسيوي لتقدير كرة القدم القاعدية، موزعة على ثلاث فئات ذهبية وفضية وبرونزية، حسب مستويات العضوية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القاعدية، مع مراعاة الاتحادات التي تقدمت بطلبات للانضمام إلى المستويات المحددة. وتعتمد الجائزة على التطور الكبير والمؤثر والمبتكر الذي تحققه الاتحادات الوطنية في برامج كرة القدم القاعدية خلال الفترة من يونيو 2025 حتى مايو (أيار) 2026.

ويبلغ مجموع نقاط هذه الجائزة 100 نقطة موزعة على عشرة معايير، تبدأ بزيادة أعداد المشاركين في الأنشطة القاعدية، التي تمنح عشر نقاط حداً أقصى، سواء وفق الزيادة العددية أو نسبة النمو. وتبدأ النقاط بنقطتين عند زيادة المشاركات بما بين مشاركة واحدة و100 مشاركة، وترتفع تدريجياً إلى عشر نقاط عند تجاوز خمسة آلاف مشاركة إضافية، أو عند تحقيق نمو يزيد على 4 في المائة.

ويمنح معيار زيادة الاستثمار المالي عشر نقاط أخرى، تبدأ بنقطتين عند نمو الإنفاق بنسبة واحد في المائة، وتصل إلى عشر نقاط عند تجاوز الزيادة 20 في المائة، فيما تخصص خمس نقاط لتطوير المشروعات الخاصة بنشر كرة القدم القاعدية، وعشر نقاط للشراكات الجديدة، مع بلوغ الحد الأقصى عند تجاوز أربعة مشروعات خاصة أو أربع شراكات جديدة، حسب المعيار المعني.

وتحظى المسؤولية الاجتماعية بعشر نقاط، موزعة بين عدد الأنشطة وعدد المشاركين فيها، بواقع خمس نقاط لكل جانب، في حين يمنح معيار المسابقات المنتظمة عشر نقاط أخرى، تصل إلى الحد الأقصى عند تجاوز عدد المشاركين 50 ألفاً، أو تحقيق نمو يزيد على 20 في المائة في أعداد المشاركين.

ويحمل الالتزام بميثاق كرة القدم القاعدية الوزن الأكبر بين المعايير، إذ يمنح 20 نقطة للعضوية الذهبية، و15 نقطة للفضية، وعشر نقاط للبرونزية، بما يعادل خُمس الدرجة الإجمالية للجائزة. وتُخصص عشر نقاط للتعاون مع الأندية الكبرى الداعمة لكرة القدم القاعدية، وعشر نقاط لتطوير المنشآت والمعدات، وخمس نقاط للاستعانة بسفراء اللعبة، مع ربط كل معيار بعدد المبادرات أو المشروعات أو أوجه التعاون المنفذة.

واشترط الاتحاد الآسيوي تقديم تقارير الأنشطة والإنجازات الخاصة بكرة القدم القاعدية إلى الإدارة الفنية بحلول 21 أغسطس 2026، مرفقة بمقطع فيديو تتراوح مدته بين 60 و90 ثانية، بصيغة «إم بي فور» أو «موف»، وبترميز «إتش 264» أو «كويك تايم»، ومعدل نقل بيانات لا يقل عن 20 ميغابت في الثانية، ودقة لا تقل عن 1920 في 1080 بكسل، أو دقة «فور كيه» البالغة 3840 في 2160 بكسل.

وتوضح هذه المعايير أن جوائز الاتحاد الآسيوي تتوزّع بين منظومات مختلفة؛ فجوائز اللاعبين والمدربين ترتبط بالنتائج والإنجازات الفنية، فيما تعتمد جوائز الاتحادات الوطنية على الأداء المؤسسي ومتطلبات التطوير، وتخضع جائزة كرة القدم القاعدية لنظام رقمي مستقل يقيس المشاركة والاستثمار والشراكات والبنية التحتية والمسؤولية الاجتماعية.

وبينما تكشف الوثائق عن شروط الأهلية وآلية الترشيح وصلاحيات الإدارة القارية وأسس التقييم، لا تقدم حتى الآن كشفاً بالنقاط الفعلية للمرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، ولا جدولاً رقمياً مكتملاً للأوزان الجديدة يسمح بإعادة احتساب رصيد كل منهم بصورة نهائية.

ويبقى الفارق جوهرياً بين معرفة المعايير التي تحكم الاختيار ومعرفة نتائج تطبيقها، إذ يمكن استناداً إلى الوثائق تفسير كيفية دخول اللاعب إلى المنافسة، والجهة التي تملك ترشيحه، والإنجازات التي تخضع للتقييم، والأوزان التي كانت تمنحها المنظومة السابقة للبطولات الكبرى، دون الجزم بهوية المتصدر في النسخة الحالية.

وتظل المنافسة بين الدوسري والبريكان وبيرانفاند اختباراً عملياً لمدى تأثير نتائج الأندية والمنتخبات والجوائز الفردية في حسم لقب أفضل لاعب في آسيا، في انتظار إعلان الفائز خلال حفل بانكوك، وسط اهتمام خاص بإمكانية تحقيق الدوسري لقباً ثالثاً غير مسبوق، أو تتويج اسم جديد بالجائزة القارية.