مصادر «الشرق الأوسط»: محمد كحل مديراً للمسابقات في رابطة الدوري السعودي

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين عيّنت محمد عبد الله كحل مديراً لإدارة المسابقات، ضمن تغييرات إدارية وتنظيمية تشهدها الرابطة، تستهدف إعادة هيكلة قطاع العمليات ودمج عدد من الإدارات تحت مظلة إدارية واحدة.

وحسب المصادر، فإن البرازيلي مانويل فلوريس سيتولى تسليم كامل مسؤولياته المتعلقة بإدارة المسابقات إلى محمد كحل خلال الشهرين المقبلين، في إطار مرحلة انتقالية تضمن استمرارية العمل ونقل الملفات والمهام المرتبطة بإدارة المنافسات.

وأوضحت المصادر أن إدارة المسابقات ستكون مرتبطة مباشرة بقطاع العمليات، الذي شهد تنظيماً إدارياً جديداً وغربلة شاملة، تضمنت دمج المسابقات والعمليات تحت إدارة واحدة يتولى مسؤوليتها عبد العزيز الحميدي، في خطوة تعيد ترتيب الهيكل التنظيمي وآليات العمل داخل الرابطة.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين رسمياً تعيين كحل خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال الترتيبات الإدارية المتعلقة بالمنصب الجديد.

ويحمل محمد كحل دبلوماً في إدارة الأعمال والاستثمار من معهد الشرق الأوسط في دبي، ويمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 12 عاماً في القطاع المصرفي، إلى جانب مشاركاته السابقة في عدد من المجالات الرياضية والاستثمارية والاجتماعية.

وسبق لكحل العمل مديراً تنفيذياً لنادي الخليج ومشرفاً عاماً على الفئات السنية لكرة اليد في نادي الخليج، كما شغل عضوية مجلس إدارة مهرجان سنابل الخير، ورئاسة الدورات الرياضية التابعة له، ما أتاح له العمل في الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بالمنافسات والفعاليات الرياضية.

وتضمنت مسيرته عضوية مركز نعيم للعمل التطوعي بجمعية سيهات، فضلاً عن حصوله على جائزة مجلة «فوربس» للشخصيات الأكثر إبداعاً لعام 2015، وفقاً لسيرته الذاتية.

ويشغل كحل كذلك عضوية المجلس التنفيذي لشباب الأعمال بالغرفة الشرقية، ويعمل مستشاراً في الاستثمار والتسويق، وهي مجالات تضاف إلى خبراته السابقة في القطاع المصرفي والعمل الإداري والرياضي.

ويأتي تعيين كحل في وقت تشهد فيه رابطة الدوري السعودي للمحترفين إعادة ترتيب لعدد من الملفات الإدارية والتنظيمية، مع توحيد مرجعية المسابقات والعمليات تحت إشراف الحميدي، تمهيداً للمرحلة المقبلة من العمل داخل الرابطة.