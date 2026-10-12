رئيس الفيحاء يطمئن على السفري بعد إصابته في الهجوم «الإرهابي الحوثي»

زار الدكتور توفيق المديهيم، رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، يرافقه عبد الرحمن الأحيدب، الرئيس التنفيذي للنادي، لاعب فريق كرة القدم تحت 15 عاماً وائل السفري، للاطمئنان على سلامته، ومتابعة حالته الصحية، بعد تعرُّضه لإصابة جراء الهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وجاءت الزيارة في إطار اهتمام إدارة الفيحاء بلاعبي النادي والوقوف إلى جانبهم، خصوصاً في الظروف الصحية والإنسانية، حيث اطمأن المديهيم والأحيدب على وضع اللاعب وتطورات علاجه، متمنِّيَيْن له الشفاء العاجل، والعودة إلى الملاعب لمواصلة مشواره مع الفريق.

رئيس مجلس الإدارة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم والرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم الأحيدب يزوران لاعب #الفيحاء تحت 15 سنة وائل السفري، للاطمئنان على سلامته بعد تعرضه لإصابة جراء الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي. pic.twitter.com/33d4o6VwlZ — نادي الفيحاء السعودي (@AlfayhaSC) October 12, 2026

وأعرب السفري عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مثمّناً اهتمام إدارة النادي ومتابعتها لحالته الصحية، ومطمئناً الجميع على تحسن وضعه، ومبدياً تفاؤله بالعودة قريباً إلى التدريبات، وتمثيل الفريق البرتقالي مجدداً، بعد استكمال مراحل العلاج والتأهيل.

وكان اللاعب الشاب، المنتمي إلى الفئات السنية بنادي الفيحاء في المجمعة، قد تعرض لإصابة في الفخذ اليسرى نتيجة شظايا عميقة خلال الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين.

واستدعت إصابة السفري تدخلاً جراحياً لإزالة الشظايا والتعامل مع الأنسجة المتضررة، حيث أكد الطبيب المعالج نجاح العملية واستخراج جميع الشظايا، مع استمرار متابعة حالته الصحية لتحديد مراحل التعافي والتأهيل، تمهيداً لعودته إلى ممارسة كرة القدم.

لاعب الفيحاء للناشئين وائل السفري أصيب في الهجوم الإرهابي الحوثي (الشرق الأوسط)

وكان وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل قد زار اللاعب للاطمئنان على صحته، واستمع خلال الزيارة إلى شرح من الفريق الطبي بشأن طبيعة الإصابة والإجراءات العلاجية التي خضع لها، كما نقل إليه تحيات القيادة واهتمامها بالمصابين، مؤكداً الحرص على توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتأتي زيارة إدارة الفيحاء امتداداً للاهتمام الذي حظي به السفري منذ إصابته، وسط تطلعات أسرته وزملائه في النادي إلى اكتمال شفائه وعودته إلى حياته الطبيعية والملاعب، لمواصلة مسيرته الرياضية مع الفئات السنية في الفيحاء.