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رئيس الفيحاء يطمئن على السفري بعد إصابته في الهجوم «الإرهابي الحوثي»

لاعب الفيحاء للناشئين وائل السفري أصيب في الهجوم الإرهابي الحوثي (الشرق الأوسط)
لاعب الفيحاء للناشئين وائل السفري أصيب في الهجوم الإرهابي الحوثي (الشرق الأوسط)
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رئيس الفيحاء يطمئن على السفري بعد إصابته في الهجوم «الإرهابي الحوثي»

لاعب الفيحاء للناشئين وائل السفري أصيب في الهجوم الإرهابي الحوثي (الشرق الأوسط)
لاعب الفيحاء للناشئين وائل السفري أصيب في الهجوم الإرهابي الحوثي (الشرق الأوسط)

زار الدكتور توفيق المديهيم، رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، يرافقه عبد الرحمن الأحيدب، الرئيس التنفيذي للنادي، لاعب فريق كرة القدم تحت 15 عاماً وائل السفري، للاطمئنان على سلامته، ومتابعة حالته الصحية، بعد تعرُّضه لإصابة جراء الهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وجاءت الزيارة في إطار اهتمام إدارة الفيحاء بلاعبي النادي والوقوف إلى جانبهم، خصوصاً في الظروف الصحية والإنسانية، حيث اطمأن المديهيم والأحيدب على وضع اللاعب وتطورات علاجه، متمنِّيَيْن له الشفاء العاجل، والعودة إلى الملاعب لمواصلة مشواره مع الفريق.

وأعرب السفري عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مثمّناً اهتمام إدارة النادي ومتابعتها لحالته الصحية، ومطمئناً الجميع على تحسن وضعه، ومبدياً تفاؤله بالعودة قريباً إلى التدريبات، وتمثيل الفريق البرتقالي مجدداً، بعد استكمال مراحل العلاج والتأهيل.

وكان اللاعب الشاب، المنتمي إلى الفئات السنية بنادي الفيحاء في المجمعة، قد تعرض لإصابة في الفخذ اليسرى نتيجة شظايا عميقة خلال الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين.

واستدعت إصابة السفري تدخلاً جراحياً لإزالة الشظايا والتعامل مع الأنسجة المتضررة، حيث أكد الطبيب المعالج نجاح العملية واستخراج جميع الشظايا، مع استمرار متابعة حالته الصحية لتحديد مراحل التعافي والتأهيل، تمهيداً لعودته إلى ممارسة كرة القدم.

لاعب الفيحاء للناشئين وائل السفري أصيب في الهجوم الإرهابي الحوثي (الشرق الأوسط)

وكان وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل قد زار اللاعب للاطمئنان على صحته، واستمع خلال الزيارة إلى شرح من الفريق الطبي بشأن طبيعة الإصابة والإجراءات العلاجية التي خضع لها، كما نقل إليه تحيات القيادة واهتمامها بالمصابين، مؤكداً الحرص على توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتأتي زيارة إدارة الفيحاء امتداداً للاهتمام الذي حظي به السفري منذ إصابته، وسط تطلعات أسرته وزملائه في النادي إلى اكتمال شفائه وعودته إلى حياته الطبيعية والملاعب، لمواصلة مسيرته الرياضية مع الفئات السنية في الفيحاء.

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الكسار لـ«الشرق الأوسط»: خسرنا نقطتين... سنسعد جماهير القادسية

أحمد الكسار حارس مرمى القادسية (نادي القادسية)
أحمد الكسار حارس مرمى القادسية (نادي القادسية)
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الكسار لـ«الشرق الأوسط»: خسرنا نقطتين... سنسعد جماهير القادسية

أحمد الكسار حارس مرمى القادسية (نادي القادسية)
أحمد الكسار حارس مرمى القادسية (نادي القادسية)

أكد أحمد الكسار، حارس مرمى القادسية، أن فريقه أهدر فرصة تحقيق الانتصار أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن القادسية كان بإمكانه حسم المواجهة منذ الشوط الأول، لكنه اكتفى بالتعادل وفقد نقطتين في سباق المنافسة.

وقال الكسار في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «في البداية، أشكركم على حضوركم ووجودكم ودعمكم لممثل الوطن، ونتمنى أن يكون القادم أفضل بإذن الله».

وأضاف: «كنا نطمح بالتأكيد إلى حصد النقاط الثلاث، خصوصاً أننا تقدمنا في النتيجة، وكان بإمكاننا حسم المباراة منذ الشوط الأول، كما أتيحت لنا فرص أخرى في الشوط الثاني لم ننجح في استثمارها».

وأشار حارس القادسية إلى صعوبة مواجهة الفريق الأوزبكي، قائلاً: «باختاكور فريق يمتلك خبرة كبيرة في دوري أبطال آسيا، ويقاتل حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن كان ينبغي علينا حسم المواجهة بتسجيل الهدف الثاني».

وشدد الكسار على أن التعادل لا يلبي طموحات فريقه، مضيفاً: «يمكننا القول إننا خسرنا نقطتين، لكننا سنواصل المنافسة بقوة، ونتطلع إلى تقديم الأفضل في المباريات المقبلة، وإسعاد جماهير القادسية بإذن الله».

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رياضة سعودية دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب القادسية: كان بإمكاننا إدارة المباراة بشكل أفضل... الأهم لم نخسر

الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب القادسية واللاعب بونسو باه في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب القادسية واللاعب بونسو باه في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
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مدرب القادسية: كان بإمكاننا إدارة المباراة بشكل أفضل... الأهم لم نخسر

الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب القادسية واللاعب بونسو باه في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب القادسية واللاعب بونسو باه في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أعرب الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن ركلة الجزاء المتأخرة التي احتُسبت لمصلحة الفريق الأوزبكي حرمت فريقه من تحقيق الانتصار، مشيراً إلى أنه لا يعتقد بصحة القرار.

وقال رودجرز، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بالتأكيد، كانت مباراة جيدة للغاية، لكننا نشعر بخيبة أمل بعد استقبال هدف من ركلة جزاء في وقت متأخر جداً، وفي الحقيقة لا أعتقد أنها كانت ركلة جزاء من الأساس».

وأضاف: «قدم اللاعبون كل ما لديهم على أرض الملعب، وأظهروا طاقة كبيرة، خصوصاً إذا أخذنا في الحسبان أننا خضنا مباراة، مساء الجمعة الماضي، إلى جانب الإرهاق الناتج عن السفر».

وتابع مدرب القادسية: «بذل اللاعبون مجهوداً رائعاً، وربما يشعرون بالإحباط الآن لعدم تحقيق الفوز، لكن الأمر المهم دائماً في هذا المستوى من المنافسات هو أنه إذا لم تتمكن من الفوز، فعليك الحرص على عدم الخسارة، وهذا ما نجحنا في تحقيقه».

وأشار رودجرز إلى أن فريقه أهدر فرصاً كانت كفيلة بحسم المواجهة، قائلاً: «أضعنا بعض الفرص التي لم نستثمرها بالشكل المطلوب، وفي النهاية سنكتفي بنقطة التعادل ونعود إلى ديارنا».

وعن مجريات المباراة، أوضح: «عندما تواجه فريقاً جيداً، فإن الخروج بنتيجة التعادل يُعد أمراً مقبولاً، لكننا كنا متقدمين حتى اللحظات الأخيرة، ولم يكن لدى المنافس ما يخسره؛ لذلك اندفع إلى الأمام، وأرسل العديد من الكرات العرضية، وفرض ضغطاً كبيراً علينا».

وأضاف: «عندما نحلل المباراة، سنجد على الأرجح أنه كان بإمكاننا التعامل مع الكرة بصورة أفضل، خصوصاً في الشوط الثاني، من أجل فرض سيطرتنا على مجريات اللعب».

وشدد المدرب الآيرلندي الشمالي على أهمية حصيلة فريقه في أول جولتين من البطولة، قائلاً: «حصدنا 4 نقاط من أول مباراتين، وهذه تجربة مثالية لكثير من لاعبينا الذين يخوضون منافسات على هذا المستوى».

واستطرد: «كانت مباراة قوية أمام منافس جيد، وكما أقول دائماً، نحن معتادون على الفوز، ونمتلك عقلية انتصارية، ولذلك عندما لا نحقق الانتصار نشعر بخيبة أمل مباشرة».

واختتم رودجرز حديثه قائلاً: «أعتقد أننا بعد مراجعة المباراة وتقييمها، سنقبل بنقطة التعادل، ونمضي قدماً للتركيز على مواجهتنا المقبلة في البطولة».

من جانبه، أكد الغاني كريستوفر بونسو باه، لاعب القادسية، أن فريقه يدخل جميع مبارياته بهدف تحقيق الانتصار، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يحرص على ترسيخ عقلية الفوز لدى اللاعبين.

وقال بونسو باه، خلال المؤتمر الصحافي: «نخوض كل مباراة بهدف الفوز، ونمتلك العقلية التي تدفعنا إلى البحث عن الانتصار في جميع المواجهات».

وأضاف: «المدرب يغرس فينا دائماً فكرة أنه إذا لم نتمكن من تحقيق الفوز، فعلينا ألا نخسر، ومع ذلك نحن نقدم مستويات جيدة، ونظهر بصورة مميزة في المباريات».

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رياضة سعودية دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فيسينغ: سنعالج أخطاء الاتحاد... الأمر لن يتغير بين يوم وليلة

الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد (الشرق الأوسط)
الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد (الشرق الأوسط)
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فيسينغ: سنعالج أخطاء الاتحاد... الأمر لن يتغير بين يوم وليلة

الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد (الشرق الأوسط)
الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد (الشرق الأوسط)

أكد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، أن فريقه يعمل على تصحيح الأخطاء التي تسببت في خسارته أمام الهلال، مشيراً إلى أن تحسين جودة القرارات يحتاج إلى العمل والتكرار، ولا يمكن تحقيقه في يوم وليلة.

وقال فيسينغ، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الاتحاد وشباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة: «نعود مجدداً إلى منافسات دوري الأبطال بعد مدة توقف طويلة، لعبنا قبل يومين، والآن ينتظرنا تحدٍ صعب، وأنا متطلع إلى المواجهة».

وعن تأثير الخسارة أمام الهلال على الفريق من الناحيتين النفسية والبدنية، قال: «بعد التوقف أردنا العودة بانتصار، لكننا لم نتمكن من ذلك بسبب الأخطاء التي ارتكبناها، وهي أخطاء نستطيع تلافيها. لم نقدم المستوى الذي نطمح إليه، وكان فوز الهلال مستحقاً بالنظر إلى الأداء الذي قدمه والأخطاء التي ارتكبناها».

وأضاف رداً على سؤال بشأن كيفية تفادي تكرار هذه الأخطاء: «يمكننا تجنب الخسارة مستقبلاً من خلال عدم تكرار الأخطاء ومواصلة العمل مع اللاعبين».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن العمل على تحسين القرارات داخل الملعب، خصوصاً بعد تكرار الحديث عن هذا الجانب عقب مواجهة الشمال، قال فيسينغ: «نعمل على تحسين جودة القرارات، وأحياناً ينقصنا التوفيق. اتخاذ القرار في الوقت الصحيح قد يكون صعباً حتى على اللاعبين العالميين، وهذا يحدث في كرة القدم على مستوى العالم. نحن نعمل على ذلك، ولن يتغير الأمر في يوم وليلة، بل يحتاج إلى العمل والتكرار».

وعن تحضيراته للمواجهة الآسيوية واحتمالية إجراء مداورة في التشكيلة، أوضح: «تحضيري للمواجهة مثل أي مباراة أخرى، وهذا أمر طبيعي. نعمل على تصحيح الأخطاء، ولا أريد الكشف عن الخطة، لكننا نريد تسجيل الأهداف، وهذه طريقتنا».

واكتفى فيسينغ بالرد «دعنا نرى» على سؤال بشأن إمكانية إجراء مداورة في مواجهة شباب الأهلي.

من جانبه، أكد الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الاتحاد، رغبة الفريق في استعادة مستواه وتعويض الخسارة الأخيرة، مشيراً إلى أن اللاعبين يتطلعون إلى تقديم أداء يعكس إمكاناتهم.

وقال فينالدوم خلال المؤتمر الصحافي: «بعد نهاية الأسبوع الصعب نظراً للأوضاع التي حدثت، نتقدم بالتعازي للعائلات، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. نريد التعافي والعودة إلى مستوانا المعتاد، وتعويض الخسارة وإثبات ما نستطيع تقديمه».

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