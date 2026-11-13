لوف: لا تتوقعوا معجزات من كلوب!

لاحظ يواخيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، تغيراً في الأجواء منذ تولي يورغن كلوب مسؤولية تدريب المنتخب.
وصرح لوف، الذي قاد ألمانيا للتتويج بكأس العالم 2014، لمجلة «كيكر» الرياضية قائلاً: «لقد أرادت الأمة بأسرها يورغن كلوب مدرباً. البداية الجديدة ملموسة، فهناك لاعبون جدد يشاركون، ونحن نشهد انطلاقة نحو حقبة مختلفة، كما أن الأجواء أصبحت إيجابية مجدداً».
وحل كلوب بديلاً ليوليان ناغلسمان، الذي قاد ألمانيا خلال مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، لم يُحقق كلوب سوى فوز واحد في مبارياته الأربع الأولى، والتي كانت ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
لكن لوف أكد أنه لا ينبغي لأحد توقع معجزات من المدرب الجديد، مشيراً إلى أنه «يحتاج إلى الوقت، كما يجب على فريقه أن يجد هويته».
ويمتد عقد كلوب حتى ما بعد كأس العالم 2030، علماً بأن بطولة أمم أوروبا (يورو 2028) تسبق هذا الموعد.
وقال لوف: «الحكم النهائي يصدر دائماً عند العودة إلى الوطن بعد ختام أي بطولة؛ ففي البطولات الكبرى يتعين عليك إثبات جدارتك».