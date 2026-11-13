إيطاليا تفتقد فراتيسي أمام بلجيكا بسبب الإصابة

ستفتقد إيطاليا لاعب الوسط الهجومي دافيدي فراتيسي في مباراتها الحاسمة أمام بلجيكا ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد، بسبب الإصابة وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي للعبة، الجمعة.
وأوضح الاتحاد أن لاعب لاتسيو الذي سجل في مرمى «الزرق» هدفه العاشر في 39 مباراة دولية «غادر المعسكر وعاد إلى ناديه بسبب معاناته من مشكلات عضلية»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأضاف الاتحاد أن لاعبي المنتخب الإيطالي قُسموا، غداة الفوز اللافت على فرنسا 3-1، إلى مجموعتين؛ إذ خضع الأساسيون لـ«تدريبات داخل القاعة وجلسات في حوض السباحة»، فيما أجرى بقية اللاعبين حصة تدريبية على أرض الملعب.
وتتصدر إيطاليا، الغائبة عن كأس العالم في النسخ الثلاث الأخيرة، المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، متساوية مع فرنسا، لكنها تتفوق عليها بفارق الأهداف (+5 مقابل +3).
ويكفي المنتخب الإيطالي التعادل مع بلجيكا، صاحبة المركز الثالث برصيد 9 نقاط، الأحد، في بروكسل لبلوغ الدور ربع النهائي.