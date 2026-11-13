«أخضر دونيس» يطرب عشاقه بثلاثية مثيرة في الشباك الكورية

عاد المنتخب السعودي «بطل الخليج» ليصافح عشاقه بفوز مثير على نظيره الكوري الجنوبي (3-2)، ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي المباراة التي جرت على ملعب «جاسم بن حمد» بنادي السد القطري، تقدمت السعودية بهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجله مروان الصحفي، وهو أول هدف له بقميص المنتخب، ثم تعادلت كوريا الجنوبية بهدف عقب بداية الشوط الثاني سجله أوه هيون جيو.

وبعدها أضاف محمد كنو وعبد الإله العمري هدفين للسعودية، قبل أن يختتم لي جاي سونغ التسجيل بالهدف الثاني لكوريا الجنوبية.

مروان الصحفي سجل هدف «الأخضر» الأول (المنتخب السعودي)

وأُتيحت فرصة أمام كوريا الجنوبية في الدقيقة 24، لكن العمري تألّق في قطع تمريرة عرضية خطيرة من لي كانغ إن، فيما تألق حارس كوريا الجنوبية في التصدي لكرة قوية في الدقيقة 28 سدّدها الصحفي من خارج منطقة الجزاء.

وتألق محمد العويس حارس السعودية في التصدي لكرة خطيرة في الدقيقة 45، ثم افتتح الصحفي التسجيل للمنتخب السعودي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما تلقى تمريرة طولية لدى انطلاقه إلى منطقة الجزاء، ومر من الحارس ببراعة، ثم سدد الكرة في شباك خالية.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، تعادل منتخب كوريا الجنوبية عن طريق أوه هيون جيو الذي تلقى تمريرة عرضية ووجه الكرة بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك.

وتقدمت السعودية مجدداً في الدقيقة 55، إذ توغل سعود عبد الحميد ببراعة في منطقة الجزاء، ثم أرسل عرضية إلى كنو الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم وارتدت إلى داخل الشباك.

وبعدها بأربع دقائق، أضاف العمري الهدف الثالث للمنتخب السعودي بضربة رأس، إثر ركلة ركنية.

سعود عبد الحميد شارك في المباراة الودية للمنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

واختتم لي جاي سونغ التسجيل بالهدف الثاني لكوريا الجنوبية في الدقيقة 68، وسجله بلمسة مهارية أمام المرمى، إثر تمريرة عرضية.

واختار دونيس قائمة تضم 30 لاعباً للمشاركة في معسكر الدوحة، الذي انطلق في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ويستمر حتى 17 منه، ويشهد مواجهة ودية أخرى أمام أوزبكستان، الثلاثاء المقبل.

وشهدت القائمة وجود أسماء تمتلك خبرة دولية، يتقدمهم الحارس محمد العويس، إلى جانب سعود عبد الحميد، وحسان التمبكتي، وعبد الإله العمري، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان، فيما غاب قائد المنتخب سالم الدوسري عن المعسكر.

وكانت قرعة «كأس آسيا» قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب فلسطين وعُمان والكويت، في حين أوقعت كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية إلى جانب أوزبكستان والبحرين والأردن.