أخضر الريشة الطائرة يحصد الذهب والصدارة «آسيوياً»

خطف النجم الشاب همام الهمامي، جناح فريق الشباب والمنتخب السعودي، الأضواء خلال بطولة كأس الخليج الأخيرة، بعد مسيرة استثنائية انتهت برفع الكأس والتتويج بجائزة أفضل لاعب وإعادة البسمة للجماهير السعودية بعد غياب طويل.

وأكد الهمامي أن التتويج بلقب كأس الخليج شكّل محطة استثنائية في مسيرته الكروية، مشيراً إلى أن التفاهم الكبير بين اللاعبين والجهاز الفني، إلى جانب معرفة المدرب باللاعب السعودي، كان من أبرز أسرار النجاح. وكشف أن الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة النهائية لم يشعر بها بسبب الحماس والأجواء الجماهيرية، مؤكداً تعافيه منها وعودته إلى التدريبات الجماعية.

️| همام الهمامي، نجم #المنتخب_السعودي ونادي #الشباب، في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»:- عيني على «الليغا».. وانتظروني في دوري الأبطال. pic.twitter.com/OEvH6Adb3Q — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 13, 2026

وفي مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، تحدث الهمامي عن كواليس الإنجاز، وأصعب اللحظات التي عاشها المنتخب في طريقه إلى اللقب، والدور الذي لعبه المدرب في صناعة الانسجام داخل المجموعة، فضلاً عن علاقته بوالده والمفاجأة التي عاشها بعد المباراة النهائية.

كما تطرق اللاعب المولود عام 2004 إلى مستقبل الجيل الجديد للكرة السعودية، وتجربته مع أندية الاتحاد والخلود والشباب، وطموحه في خوض تجربة احترافية خارجية، وصولاً إلى تحقيق حلم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

* ما آخر تطورات رحلتك العلاجية من الإصابة؟

- الحمد لله، لقد اجتزت مرحلة العلاج بنجاح، وأمضيت نحو أربعة إلى خمسة أسابيع في البرنامج التأهيلي، وانتظمت مؤخراً في التدريبات الجماعية مع الفريق. تعافيت تماماً والأمور تسير على ما يرام، وأنا جاهز للمشاركة بإذن الله.

همام محتفلاً بجائزة أفضل لاعب في «خليجي 27» بجدة (تصوير: عدنان مهدلي)

* على الرغم من أن الإصابة كانت في العضلة الخلفية، فإنك أكملت نهائي كأس الخليج، ألم تشعر بالألم حينها؟

- مع صخب الجماهير وحماس المباراة لم أشعر بالإصابة مطلقاً في تلك اللحظات، لكن الحمد لله أنني تعافيت الآن وبات وضعي البدني مستقراً تماماً.

* ما الذي لا يزال عالقاً في ذهنك من تلك المباراة التاريخية؟

- لقد كانت بطولة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذكرى لا تُنسى لي ولجميع زملائي؛ فقد كانت جميلة في كل تفاصيلها من البداية وحتى النهاية. الحمد لله أننا وفقنا في تحقيق اللقب وإسعاد هذا الشعب العظيم، فقد ساد تفاهم كبير بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وكان الجميع عازماً على حصد الكأس.

* لاحظ المتابعون تناغماً وروحاً عالية ما جعل المنتخب يظهر بصورة مثالية متجاوزاً أي نواقص، فما سر ذلك؟

- كما ذكرت، كانت المجموعة مترابطة للغاية، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني. كان هناك انسجام كبير بيننا وبين المدرب الذي استوعب أسلوب لعبنا وما نجيد تقديمه داخل أرضية الميدان، وبفضل هذا التناغم نجحنا في التتويج باللقب.

* كيف تقيّم تجربة العمل مع المدرب دونيس؟

- دونيس مدرب يمتلك خبرة واسعة، لا سيما في دورينا؛ إذ يتواجد في المملكة منذ أكثر من عشر سنوات، ويدرك تماماً عقلية اللاعب السعودي وطبيعة المنافسة المحلية، وأعتقد أن هذه الخبرة أفادت المنتخب كثيراً.

* ما هي المرحلة الأصعب في مشوار البطولة، أو ما يمكن وصفه بـ«عنق الزجاجة»؟

- مواجهة نصف النهائي أمام المنتخب القطري، وتحديداً ركلات الترجيح، كانت المحطة الأصعب على الإطلاق. لكن بمجرد تجاوزها، أدركت أنه لم يتبقَّ سوى خطوة واحدة تفصلنا عن المجد، وبفضل دعم الجماهير والظروف المحيطة بنا، اكتسبنا دافعاً هائلاً لحسم اللقب.

همام قال إن حماس الجماهير أنساه ألم الإصابة في النهائي (تصوير: علي خمج)

* قدمت مستويات مميزة قبل البطولة قادتك للمنتخب، لكنك ظهرت بشكل لافت جداً خلالها، ما الذي اختلف في أدائك؟

- لا يمكنني حصر الأمر في عامل واحد بعينه، لكن تكاتف الجميع كان له الدور الأبرز؛ فقد امتلك جميع اللاعبين رغبة جامحة في اللعب وإثبات الذات، وبفضل هذه الروح الجماعية تمكنا من تقديم أفضل ما لدينا.

* بعد التتويج بالكأس مباشرة، من كان أول شخص تواصلت معه؟

- والدي؛ لقد هاتفته فور نهاية المباراة مباشرة. كان في غاية السعادة وبارك لي هذا الإنجاز، وقد استعدت معه كلماته لي قبل انطلاق البطولة حين قال: «بإذن الله ستقدم ما عليك وأكثر، وستعودون بالكأس».

* تردد أنك فوجئت بوجود أحد مدربيك السابقين في مدرجات الملعب، ما حقيقة هذا الأمر؟

- بالفعل، هو مدرب أشرف على تدريبي قبل أكثر من عشر سنوات، ولم أكن أعلم بوجوده في الملعب. وفجأة لفت أخي انتباهي إلى وجوده، ولم أكن قد رأيته منذ فترة طويلة، فكانت مفاجأة سارة وجميلة للغاية.

* وُلدتَ في 2004، أي بعد عامٍ واحد من آخر تتويج للمنتخب في 2003... بعد 23 عاماً من الانتظار، المنتخب عاد لمنصات التتويج، هل تَعُد هذا الإنجاز شهادة ميلاد لجيل جديد؟

- بإذن الله. عند النظر إلى قائمة المنتخب نجد أن معدل الأعمار شاب ومتوسط، ما يبشر بوجود جيل قادم بقوة، سواء من العناصر المتواجدة حالياً أو زملائهم في بقية الأندية ممن يمتلكون الإمكانات لخدمة الكرة السعودية مستقبلاً.

لحظة تتويج الأخضر بلقب كأس الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)

* بعد الخروج من كأس العالم، قيل إن هذا جيل جديد يجب الحكم عليه في المستقبل، وجاءت كأس الخليج لتمنح الجماهير تفاؤلاً كبيراً، هل يمثل ذلك حافزاً إضافياً لكم؟

- سواء الجيل الحالي أو الأجيال السابقة، فالجميع فيهم الخير والبركة. أي لاعب يرتدي شعار المنتخب يستشعر حجم الشرف والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه، وبإذن الله سنحقق إنجازات مميزة في المرحلة المقبلة.

* خلال المعسكرات الطويلة، ما الأجواء التي كانت تقرّب بين اللاعبين وتكسر روتين التدريبات؟

- كانت هناك غرفة مخصصة للاعبين نجتمع فيها لممارسة الألعاب والتسلية خلال الفترة الحرة التي تمتد من بعد وجبة العشاء وحتى موعد النوم.

همام محتفلاً بهدفه في مرمى الكويت (تصوير: محمد المانع)

* كانت لك تجربة احترافية في بداية مسيرتك... كيف أثرت عليك؟

- لكل تجربة فوائدها على جميع الأصعدة، وقد تعلمت منها الكثير. صحيح أنها جاءت في سن مبكرة ولا يمكن مقارنتها بحجم المسؤولية والضغوط والجدية المطلوبة في المرحلة الحالية، لكنها كانت محطة إيجابية ومثمرة للغاية في مسيرتي.

* هل تراودك فكرة الاحتراف الخارجي مجدداً؟

- نعم بالتأكيد، الفكرة قائمة وموجودة في حساباتي بإذن الله.

* وأي الدوريات تستهويك؟

- الدوريات الأوروبية الكبرى التي يطمح إليها أي لاعب، مثل الدوري الإسباني والدوري الفرنسي. لا أشجع نادياً بعينه، لكن اللعب في الدوري الإسباني يمثل حلماً شخصياً بالنسبة لي.

النجم الشاب لفت الأنظار بتألقه في بطولة كأس الخليج الأخيرة (تصوير: علي خمج)

* ما الذي لا يزال في قائمة أحلام همام الهمامي الرياضية؟

- أطمح لتحقيق الكثير؛ أبرزها اللعب في أعلى المستويات العالمية، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا بإذن الله، وحصد المزيد من البطولات والإنجازات الكبرى.

* تنقّلت بين أندية الاتحاد والخلود والشباب... أي من هذه المحطات أسهمت في نضجك الكروي؟

- في الحقيقة، استفدت من جميع هذه المحطات؛ ففي الاتحاد، ورغم عدم مشاركتي بصفة مستمرة مع الفريق الأول، اكتسبت خبرة كبيرة، ثم جاءت تجربة الخلود التي منحتني فرصة المشاركة الفاعلة وساعدتني كثيراً على التطور، وصولاً إلى الشباب، وهو نادٍ كبير أشارك معه بانتظام حالياً. باختصار، المحطات الثلاث شكلت إضافة حقيقية لمسيرتي.

* ختاماً، ما رسالتك للجماهير؟

- نعدهم بإذن الله بأن نواصل إسعادهم في البطولات القادمة تماماً كما فرحوا بكأس الخليج. نحن بأمس الحاجة إلى دعمهم ومساندتهم المستمرة في الاستحقاقات المقبلة، وبإذن الله سنكون دائماً عند حسن ظنهم.