قطر تسقط أمام أستراليا بثلاثية ودياً

تعقّدت مهمة منتخب تونس في بلوغ نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وذلك بعد خسارته على أرضه أمام ضيفه منتخب ليبيا صفر-2، الجمعة، بملعب «الطيب المهيري» بمدينة صفاقس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة من التصفيات.

وتلقى منتخب تونس أول هزيمة له في التصفيات بعد تعادلين في الجولة الأولى والثانية مع أوغندا 1-1 وبوتسوانا 2-2.

وتجمد رصيد منتخب تونس عند نقطتين، ليتراجع إلى المركز الرابع والأخير بالمجموعة، فيما رفع منتخب ليبيا رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن أوغندا.

ويلتقي منتخب أوغندا، صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ليبيا، نظيره البوتسواني، السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسيلتقي المنتخبان، ليبيا وتونس، مجدداً يوم الثلاثاء المقبل في طرابلس، ضمن منافسات الجولة الرابعة في مباراة ستكون مصيرية للمنتخب التونسي الذي سبق له الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2004 على أرضه.

وتقدّم المنتخب الليبي من ضربة جزاء عن طريق علي يوسف في الدقيقة 44، ثم أضاف حمدو الهوني الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وبدأ اللقاء بمحاولات هجومية من المنتخب التونسي بقيادة مهاجمه فارس شواط؛ حيث حاول تشكيل خطورة على مرمى المنتخب الليبي وحارسه أيمن التيهار.

على الجانب الآخر، استعان المنتخب الليبي بخدمات قائده ونجمه حمدو الهوني، لاعب الترجي السابق، محاولاً الاستفادة من خبرته في الكرة التونسية من خلال تلك المواجهة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب الليبي بعد تدخل من علي معلول على معاذ عيسى جناح المنتخب الليبي، لينجح علي يوسف في ترجمتها بنجاح في الشباك، مسجلاً الهدف الأول لفريقه.

وتحسن أداء المنتخب الليبي بعد تقدمه في النتيجة، وحاول لاعبوه إيجاد حلول أخرى من أجل تسجيل هدف ثانٍ، وسط ترقب من الدفاع التونسي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم منتخب ليبيا 1-صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثّف المنتخب التونسي من محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل في شباك منافسه الليبي، الذي أظهر صلابة دفاعية كبيرة.

وسجل المنتخب التونسي هدفاً ألغاه الحكم في الدقيقة 59 عن طريق أنس بن سليمان، وذلك بداعي وجود تسلل.

وفي الدقيقة 62 سجل حمدو الهوني الهدف الثاني للمنتخب الليبي، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مسجلاً الهدف الثاني لفريقه.

ورغم محاولات المنتخب التونسي للعودة إلى المباراة بمرور الوقت، نجح المنتخب الليبي في إحكام إغلاق منطقة جزائه، وأبعد كثيراً من الفرص الخطيرة عن مرماه، لينجح في الخروج بالنقاط الثلاث.