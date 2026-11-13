الميركاتو السعودي الشتوي: جولة استثنائية عنوانها «مصير سالم»

يترقب الشارع الرياضي السعودي انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، المحددة في الفترة من 5 يناير (كانون الثاني) وحتى 2 فبراير (شباط) من العام الجديد 2027، إذ تتجه بعض الأندية لحسم عدد من الصفقات المحلية والأجنبية سواء لتقوية صفوفها أو الاحتفاظ بعدد من الأسماء التي ستدخل الفترة الحرة وسط احتمالات متزايدة برحيلها لأندية أخرى.

وحتى قبل دخول هذه الفترة فإن هناك تداولاً كبيراً للأخبار سواء المبنية على مصادر موثوقة أو تلك التي تعتمد على التوقعات وقراءة المشهد أو حتى الشائعات بشأن مصير عدد من النجوم في الدوري السعودي، واحتمالات أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية توقيع عدد من النجوم لأندية أخرى بعد أن تدخل الأشهر الستة الأخيرة في عقودها؛ مما يعني أنها ستذهب ابتداء من الصيف المقبل لأندية جديدة دون أي مكاسب مالية لأنديتها الحالية إلا في حال تعلق الأمر بشراء بقية العقد، وهو مستبعد إلا في حالات قليلة.

ويقف على هرم الأسماء التي يتم تداولها على نطاق واسع، النجم السعودي المخضرم سالم الدوسري الذي كان وقّع عقد التجديد مع الهلال في الصيف قبل الماضي 2025 لمدة موسمين فقط؛ مما يشير إلى أنه العقد الأخير له مع النادي، لكن المؤكد أنه حتى في حال التوافق على عقد جديد فلن يتخطى الموسمين وهذا يعتمد بشكل أساسي على اللاعب والنادي على حد سواء، خصوصاً أن سالم الدوسري ظل في الفترة الأخيرة أسير الإصابات وغاب في فترات حاسمة ومهمة نتيجة الإصابة، أو حتى نتيجة انخفاض المستوى الفني له، وهذا ما دعا الإدارة وبتوصية فنية للتعاقد مع أسماء أجنبية مؤثرة في المركز نفسه الذي يلعب فيه سالم، وتحديداً الهولندي الدولي سامرفيل.

ريان حامد (تصوير: علي خمج)

ولن يجد النجم السعودي الوحيد الذي حصل مرتين على لقب أفضل لاعب في قارة آسيا والمرشح للقب الثالث الطريق سالكاً من ناحية فرض الرقم المالي الذي يريده للتجديد كما حصل في عقده السابق، بل إن المعطيات قد تجعل الخيارات صعبة أمامه في فرض رقم مالي أكبر من الذي يتقاضاه في عقده الحالي، وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه بشأن تكهنات انتقاله إلى نادٍ يمكن أن يدفع له رقماً مالياً يفوق ما يمكن أن يقدمه نادي الهلال.

ويتم تداول اسم نادي القادسية كوجهة من المحتمل أن يختتم فيها اللاعب مسيرته في حال قرر الرحيل.

ولم يكن تداول اسم نادي القادسية كوجهة محتملة لسالم وليد اللحظة، بل إن النادي الذي استحوذت عليه كبرى شركات الطاقة في العالم (أرامكو السعودية) يملك من الإمكانيات المالية الضخمة والقدرة على دفع أي رقم مالي لأي لاعب يحتاج إليه فنياً أو حتى للمساهمة في رفع شعبيته، كما أن ربط سالم الدوسري بالقادسية كان منذ الأشهر الأولى للاستحواذ على النادي حينما كان اللاعب يتفاوض مع ناديه على عقد جديد ليختار البقاء في الهلال.

وكان القادسية الوجهة المفضلة لعدد من النجوم الذين لم يجدوا فرصة كافية في الهلال في العامين الأخيرين مثل مصعب الجوير الذي توج معه في الموسم المنصرم بجائزة أفضل لاعب سعودي وكذلك محمد القحطاني الذي بدأ يكتشف نفسه من جديد مع القادسية عدا عودة اللاعب ياسر الشهراني للقادسية بعد سنوات طويلة قضاها مع الهلال ليقرر إنهاء مشواره مع القادسية؛ حيث يرجح أن يعتزل مع نهاية هذا الموسم.

سالم الدوسري (الشرق الأوسط)

وبالعودة إلى الوراء، فهناك لاعبون في الهلال اختاروا الرحيل رغم بصماتهم التاريخية مع الزعيم، ومنهم اللاعب سلمان الفرج الذي انتقل لنيوم منذ عامين.

ومن جملة الأسماء التي ستكون متاحة للانتقال المجاني مع دخول فترة الانتقالات الشتوية، اللاعبون ناصر الدوسري ومحمد كنو وحسان تمبكتي وحتى الحارس محمد الربيعي من الهلال، ومن الاتحاد صالح الشهري وأحمد الغامدي وسعد الموسى، ومن النصر هناك نواف بوشل، ومن الأهلي ريان حامد وزكريا هوساوي، ومن القادسية هناك علي هزازي وعبد الله آل سالم، ويبرز في نادي الاتفاق المدافع راضي العتيبي.

وأما الأسماء الأجنبية التي ستدخل الفترة الحرة فيتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وناتشو فيرنانديز وكوليبالي وجواو فيلكس عدا قائمة من الأسماء البارزة في الأندية الكبيرة المنافسة بقوة في الدوري السعودي.

ورغم أن توقيع العقود مع النجوم في فترة الانتقالات الشتوية لن يسمح لها بالرحيل إلا في الصيف المقبل، فإن حصول بعض الصفقات سيبقى حديث الشارع لسنوات مقبلة نظراً للقيمة الكبيرة التي يمتلكها عدد من النجوم والشعبية الجارفة التي يتمتعون بها.