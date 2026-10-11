جدة تتوّج الفائزين بالبطولة السعودية التصنيفية للبادل عبر 9 فئاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5328332-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%91%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-9-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA
جدة تتوّج الفائزين بالبطولة السعودية التصنيفية للبادل عبر 9 فئات
أقيمت على ملاعب «بادل ديستركت» بمشاركة 446 لاعباً ولاعبة تنافسوا في تسع فئات (الاتحاد السعودي للبادل)
اختتمت في مدينة جدة منافسات البطولة السعودية التصنيفية السادسة للبادل، التي أقيمت على ملاعب «بادل ديستركت» بمشاركة 446 لاعباً ولاعبة تنافسوا في تسع فئات شملت الرجال والسيدات والرواد والناشئين.
وشهد ختام البطولة تتويج حسين عبد الوهاب وهادي المشامع بلقب فئة الرواد فوق 40 عاماً، فيما حل بدر سلطان وهيثم حفني في المركز الثاني.
وفي منافسات الرجال توج عبد الله العبد الله وخورخي فيغا بلقب الفئة «إيه» وجاء إبراهيم الغامدي وخواكين في المركز الثاني، بينما أحرز عبد الله الحسن وفواز اليوسف لقب الفئة «بي»، وحل باسل الخنيزي وعلي الخنيزي وصيفين.
وحصد عبد الرحمن عبيد وعامر بارباع لقب الفئة «سي» مقابل حلول محمد آل طويلب ومالك المسعود في المركز الثاني، فيما نال علي آل علي وفارس الرخيص لقب الفئة «دي»، وجاء مهند كعكي ومحمد بخاري في الوصافة.
وعلى صعيد منافسات السيدات، توجت العنود يماني وكانديلا بلقب الفئة «إيه» وحلت باسمة الهويش وميار توفيق في المركز الثاني بينما أحرزت بيان العيسائي وتالا عبدات لقب الفئة «بي»، وجاءت مانيلا وريناد السويلمي في الوصافة.
وفي منافسات الناشئين، حقق سلطان حفني ومرتضى سليمان لقب فئة تحت 14 عاماً، وحل أنمار حلواني وأحمد الزبيدي في المركز الثاني، فيما توج عبد الله زيتوني وعبد المجيد حكيم بلقب فئة تحت 18 عاماً، وجاء حمزة خاشقجي وحمزة قزاز وصيفين.
العجلاني والعمري يتقاسمان لقبَي السنوكر في السعودية
خطف كل من عمر علي العجلاني وأيمن عبد الله العمري لقب بطولة كأس الاتحاد وبطولة المملكة للسنوكر (الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر)
خطف كلٍ من عمر علي العجلاني وأيمن عبد الله العمري لقب بطولة كأس الاتحاد وبطولة السعودية للسنوكر 2026، بعد تسعة أيام من التنافس احتضنتها أكاديمية روني ببوليفارد سيتي، واختُتمت اليوم السبت بفوز العمري بلقب بطولة المملكة، بعدما سبق العجلاني إلى حصد كأس الاتحاد.
ونظم الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر البطولتين خلال الفترة من 2 إلى 10 أكتوبر، استكمالاً لبطولة السعودية للبليارد والسنوكر 2026، التي تتجاوز جوائزها الإجمالية 650 ألف ريال، عقب ختام منافسات البليارد في الرياض.
وشهدت منافسات السنوكر مشاركة 24 لاعباً في كل بطولة، بإجمالي 48 مشاركة، في مواجهات وضعت التركيز والدقة والقدرة على حسم الفرص في صميم السباق نحو الألقاب.
وحملت الليلة الختامية عنواناً بارزاً لأیمن العمري، الذي حسم لقب بطولة المملكة بعد فوزه على عبد الله الشمري في المباراة النهائية، لينتقل من المركز الثالث في كأس الاتحاد إلى صدارة بطولة السعودية، ويختتم مشاركته بإنجاز توّج مشواره في المنافسات.
وفي المقابل، فرض عبد الله الشمري حضوره بوصوله إلى نهائي البطولتين، محققاً الوصافة في كل منهما. وبين مواجهة العجلاني في نهائي كأس الاتحاد ولقاء العمري في نهائي بطولة السعودية، حافظ الشمري على موقعه ضمن أبرز المنافسين على اللقب، وأضاف إلى نتائجه تسجيل أعلى بريك مدوّن في كأس الاتحاد برصيد 115 نقطة.
وكان عمر العجلاني قد افتتح سجل الأبطال بحصد كأس الاتحاد، التي أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر، بعد فوزه في النهائي على الشمري، فيما حل مصعب الصائغ وأيمن العمري في المركز الثالث. وجاء اللقب بعد مشوار تجاوز خلاله العجلاني مساعد المسفر وزياد القباني وأيمن العمري، قبل أن يحسم المواجهة الأخيرة لصالحه.
ولم تقتصر أبرز محطات البطولتين على هوية الفائزين؛ إذ برزت الأرقام الفنية بوصفها جانباً من المنافسة، مع تسجيل الشمري بريكاً بلغ 115 نقطة، والعمري بريكاً بلغ 108 نقاط في كأس الاتحاد. وهي أرقام تعكس ما تتطلبه الضربات المئوية من دقة متواصلة، وتحكم بمسار الكرة البيضاء، وقدرة على بناء الفرص واستثمارها خلال زيارة واحدة للطاولة.
كما شهدت بطولة المملكة وصول زياد القباني إلى نصف النهائي بعد تغلبه على عبد الرؤوف صائغ بنتيجة 4–2، ليكون ضمن الأسماء التي حضرت في المراحل الحاسمة، قبل أن ينتهي السباق على اللقب بمواجهة العمري والشمري.
ومنحت إقامة البطولتين بصورة متتابعة المنافسة بُعداً إضافياً؛ فكل بطولة فتحت فرصة جديدة لإعادة ترتيب النتائج والعودة إلى سباق اللقب. وكان انتقال العمري من المركز الثالث في كأس الاتحاد إلى لقب السعودية، ووصول الشمري إلى النهائي مرتين، من أبرز ملامح هذا التنافس، الذي اختبر قدرة اللاعبين على استعادة التركيز والمحافظة على مستواهم من مباراة إلى أخرى.
وقال رئيس الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر نايف الجعويني: «نبارك لعمر العجلاني وأيمن العمري تحقيق لقبي كأس الاتحاد وبطولة السعودية للسنوكر، ولأصحاب المراكز المتقدمة، ونثمّن مشاركة جميع اللاعبين. ونعمل على أن تكون بطولاتنا المحلية محطة أساسية لتطوير المستوى الفني، واكتشاف المواهب، ومنح اللاعبين فرصاً متواصلة للمنافسة واكتساب الخبرة».
ومع ختام المنافسات، أضاف العجلاني والعمري اسميهما إلى سجل أبطال النسخة، فيما تمثل المباريات التي خاضها المشاركون رصيداً من الخبرة التنافسية، ضمن جهود الاتحاد لتطوير اللاعبين وإبراز المواهب الوطنية وتعزيز جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة.
خبراء التحكيم يحسمون جدل «الكلاسيكو»: خالد الطريس أصاب في القرارات المؤثرة
الأهداف الملغاة للهلال من أبرز محاور النقاش التحكيمي خصوصاً في ظل تأثيرها المحتمل في مجريات المواجهة (نادي الهلال)
اتفق عدد من خبراء التحكيم على صحة أبرز القرارات الجدلية في مواجهة الهلال والاتحاد، وفي مقدمتها ركلة الجزاء المحتسبة لمصلحة «العميد» في الدقائق الأخيرة، وعدم أحقية الهلال في عدد من مطالباته بركلات الجزاء، وصحة إلغاء أهدافه بسبب لمسة اليد والتسلل، وسط ملاحظات على بعض الحالات التي لم تُحتسب، وآلية إدارة الوقت بدل الضائع.
وأعادت المواجهة بين الهلال والاتحاد ملف التحكيم إلى واجهة النقاش الرياضي، بعدما تعددت القراءات التحكيمية للحالات المثيرة للجدل عبر البرامج والقنوات الرياضية، بمشاركة أسماء بارزة، يتقدمها سمير عثمان، وعصام عبد الفتاح، ونواف شكر الله، وفهد المرداسي، وخليل جلال، وعبد الله القحطاني، إلى جانب محمد العبكري.
ورغم اختلاف بعض التفاصيل والتوقيتات الواردة في التحليلات التلفزيونية، برز اتفاق واسع بين الخبراء على سلامة القرارات المتعلقة بركلات الجزاء التي طالب بها الهلال والأهداف الملغاة للفريق، وركلة الجزاء التي احتُسبت للاتحاد في نهاية اللقاء.
ركلات جزاء الهلال.. اتفاق على سلامة قرارات الحكم
في أبرز الحالات التي شهدتها المباراة، اتفق عدد من المحللين على عدم أحقية الهلال في الحصول على ركلات جزاء خلال الدقائق الأولى، إذ أكد سمير عثمان عدم وجود ركلتي جزاء للفريق الأزرق في الدقيقتين الخامسة والسابعة والعشرين، وهو الرأي الذي وافقه عليه محمد العبكري.
كما أشار فهد المرداسي إلى عدم وجود ركلتي جزاء للهلال في الدقيقتين الخامسة والثامنة والعشرين، بينما أكد نواف شكر الله صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال في الدقيقة السادسة.
من جانبه، أوضح عبد الله القحطاني، المحلل التحكيمي في برنامج «دورينا غير»، عدم وجود ركلات جزاء للهلال في الدقائق السادسة والثالثة عشرة والثامنة والعشرين.
وفي السياق ذاته، أكد عصام عبد الفتاح، خلال حديثه لبرنامج «في المرمى»، أن الهلال لا يستحق ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والعشرين، مشيراً إلى صحة قرار الحكم باحتساب خطأ على لاعب الهلال في تلك الحالة.
وتعكس هذه الآراء تقارباً واضحاً في تقييم مطالبات الهلال بركلات الجزاء، مع تأكيد عدد من الخبراء صحة القرارات التي اتخذها الحكم خالد الطريس في الحالات المشار إليها.
الأهداف الملغاة... لمسة اليد والتسلل تحسمان الجدل
كانت الأهداف الملغاة للهلال من أبرز محاور النقاش التحكيمي، خصوصاً في ظل تأثيرها المحتمل في مجريات المواجهة.
وأكد سمير عثمان صحة قراري إلغاء هدفي الهلال في الدقيقتين السادسة والأربعين والسادسة والخمسين، وهو ما وافقه عليه محمد العبكري.
كما أشار عبد الله القحطاني إلى صحة إلغاء هدف للهلال سُجل مباشرة من لمسة يد في الدقيقة 45+3، وصحة إلغاء هدف آخر بداعي التسلل في الدقيقة السابعة والخمسين.
بدوره، أكد نواف شكر الله المحلل التحكيمي في برنامج «في الـ90» عبر القنوات الرياضية السعودية صحة إلغاء هدف الهلال بسبب لمسة اليد، إلى جانب صحة قرار إلغاء هدف آخر بداعي التسلل، بينما أيّد فهد المرداسي قرار إلغاء هدف الهلال في الدقيقة 45+2.
وفي تأكيد إضافي، أعلن عصام عبد الفتاح اتفاقه مع الحكم في إلغاء هدف الهلال الذي سجله واتكينز بسبب لمسة اليد، معتبراً أن القرار جاء صحيحاً وفق الحالة التي جرى تحليلها.
أما خليل جلال، فأكد بدوره صحة قرار عدم احتساب هدف الهلال في الدقيقة السابعة والأربعين.
وبذلك، اتفقت الآراء التحكيمية الواردة في التحليلات على صحة إلغاء الأهداف المشار إليها، سواء بسبب لمسة اليد أو التسلل، مع اختلاف التوقيتات والتفاصيل بحسب ما أورده كل برنامج.
ركلة جزاء الاتحاد... أبرز نقاط الاتفاق التحكيمي
على الجانب الآخر، حظيت ركلة الجزاء المحتسبة للاتحاد في الدقائق الأخيرة بتأييد واسع من الخبراء الذين تناولوا الحالات التحكيمية للمباراة.
فقد أكد سمير عثمان صحة قرار احتساب ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة السادسة والثمانين، وهو ما أيده فهد المرداسي ونواف شكر الله وخليل جلال.
كما وصف عبد الله القحطاني القرار بالصحيح في الدقيقة السابعة والثمانين، موضحاً أن سبب احتساب الركلة يعود إلى المهاجمة بإهمال.
وأكد عصام عبد الفتاح، من جهته، اتفاقه مع الحكم في احتساب ركلة الجزاء للاتحاد في الدقيقة السادسة والثمانين، ليأتي موقفه متوافقاً مع الاتجاه العام لآراء الخبراء الذين حللوا الحالة.
ويُعد هذا الاتفاق من أبرز مخرجات النقاش التحكيمي الذي أعقب المباراة، بالنظر إلى أهمية الحالة وتوقيتها المتأخر، وما صاحبها من جدل بين جماهير الفريقين.
هل أخطأ الحكم في حالات أخرى؟
على الرغم من الاتفاق على صحة عدد من القرارات الرئيسية، فإن التحليلات لم تخلُ من ملاحظات على بعض الحالات الأخرى.
فقد أشار سمير عثمان إلى وجود مخالفة لمصلحة الهلال في الدقيقة السادسة والثلاثين لم يحتسبها الحكم، ورأى ضرورة احتساب ركلة حرة للفريق الأزرق مع توجيه بطاقة إنذار للاعب الاتحاد.
وفي المقابل، نقلت تحليلات أخرى رأياً لمحمد العبكري يفيد بوجود خطأ لمصلحة الهلال لم يُحتسب في آخر دقائق المباراة، بينما أوضح سمير عثمان أن إحدى الحالات التي دار حولها النقاش كانت خطأ على لاعب الهلال بسبب شده شورت لاعب الاتحاد.
وتبرز هذه الحالة اختلافاً في قراءة تفاصيل بعض اللقطات، مما يستدعي التمييز بين الحالات التي اتفق الخبراء على صحتها وتلك التي شهدت تبايناً في التقييم.
نيفيز والبطاقة الصفراء الثانية
ومن الحالات التي تناولها عصام عبد الفتاح، مسألة عدم إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعب الهلال روبن نيفيز خلال لقطة ركلة الجزاء.
وأكد عبد الفتاح اتفاقه مع الحكم في عدم منح نيفيز بطاقة صفراء ثانية في تلك الحالة، ليفصل بذلك بين صحة احتساب ركلة الجزاء وبين تقدير العقوبة الانضباطية المناسبة، باعتبارهما قرارين تحكيميين مختلفين.
خمس دقائق وقت بدل ضائع... ملاحظة على إدارة النهاية
لم تقتصر الملاحظات على القرارات الفنية داخل منطقة الجزاء، بل امتدت إلى إدارة الوقت في الدقائق الأخيرة من المواجهة.
فقد رأى سمير عثمان أن احتساب خمس دقائق وقتاً بدلاً من الضائع لم يكن كافياً، مشيراً إلى تأخر لاعب الهلال في تنفيذ رمية تماس.
وفي السياق ذاته، انتقد عصام عبد الفتاح طريقة تعامل الحكم خالد الطريس مع لقطة رمية التماس في نهاية المباراة، مؤكداً أنه كان ينبغي عليه التصرف بصورة أفضل، وإطالة الوقت بدل الضائع بما يتناسب مع الزمن المهدَر.
وتكشف هذه الملاحظات عن جانب آخر من تقييم أداء الحكم، إذ لا يقتصر العمل التحكيمي على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخالفات والأهداف، بل يشمل أيضاً إدارة زمن المباراة والتعامل مع حالات التأخير في التنفيذ.
ومع ذلك، فإن تقييم الحكم في مثل هذه المباريات ينبغي أن يستند إلى تفاصيل الحالات وقراراتها، مع الفصل بين صحة القرارات الفنية والملاحظات المتعلقة بإدارة الوقت والانضباط داخل الملعب.
وفي المقابل، برزت ملاحظات بشأن مخالفة لمصلحة الهلال لم تُحتسب، إضافة إلى تقدير الوقت بدل الضائع والتعامل مع رمية التماس في نهاية المباراة.
وبين القرارات التي حظيت بتأييد الخبراء والملاحظات التي طالت إدارة الدقائق الأخيرة، بقي أداء الحكم خالد الطريس محوراً للنقاش، في مواجهة أثبتت مجدداً أن التفاصيل التحكيمية تظل جزءاً أساسياً من قراءة المباريات الكبرى وتقييم أحداثها.
«آقورديانو» يتوّج بالكأس الملكي السعودي في مضمار طوكيوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5328242-%D8%A2%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%91%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B6%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
«آقورديانو» يتوّج بالكأس الملكي السعودي في مضمار طوكيو
الأمير سلمان بن عبد الله سلّم الكأس لمالك الجواد الفائز (نادي سباقات الخيل)
تُوِّج الجواد «آقورديانو» بلقب الكأس الملكي السعودي 2026، المخصص لمهور السنتين لمسافة 1600 متر، في السباق الذي أُقيم السبت على مضمار طوكيو لسباقات الخيل في اليابان، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي قطاع سباقات الخيل في البلدين.
وشهد السباق حضور الأمير سلمان بن عبد الله بن سلمان بن محمد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، والدكتور غازي بن زقر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان، وماسايوشي يوشيدا رئيس هيئة سباقات الخيل اليابانية، إلى جانب عدد من الضيوف والمسؤولين.
وسلّم الأمير سلمان بن عبد الله الكأس لمالك الجواد الفائز، بينما كرَّم السفير السعودي مدرب الجواد إيجي ناكاداتا، والخيال كازو يوكاهاما، بمناسبة تحقيق اللقب.
وأكد الأمير سلمان بن عبد الله أهمية الكأس الملكي السعودي في تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين المملكة واليابان، مشيراً إلى أن السباق يمثل امتداداً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وقال: «سعدت اليوم بحضور سباق الكأس الملكي السعودي وتتويج الفائزين، في مناسبة رياضية تمتد لسنوات وتواصل تحقيق أهدافها، وتسهم في تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية الاستراتيجية والتاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية واليابان، كما تمثل نموذجاً ناجحاً لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الفروسية وسباقات الخيل».
ووجَّه الأمير سلمان بن عبد الله دعوةً إلى ممثلي اليابان وهيئة سباقات الخيل اليابانية لحضور سباق كأس اليابان، المقرر إقامته في 22 يناير (كانون الثاني) 2027 على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، في إطار استمرار التعاون بين الجانبين في مجال سباقات الخيل.
ويحمل السباق مسمى «الكأس الملكي السعودي» بصورته الحالية منذ عام 2015، بينما يعود حضور هذا المسمى في السباقات اليابانية إلى سنوات سابقة، ليواصل مكانته ضمن روزنامة سباقات الخيل في اليابان، بوصفه إحدى المناسبات الرياضية التي تعكس التعاون بين البلدين.