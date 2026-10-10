كلاسيكو «المملكة»: قمة خيالية... وثلاثية هلالية

استعاد الهلال صدارة دوري المحترفين السعودي من جديد، بفوزه المثير على ضيفه الاتحاد 3-2، في الكلاسيكو الجماهيري الكبير الذي جرى على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة الثامنة من البطولة.

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة، بينما بقي الاتحاد على رصيد 17 نقطة في المركز الرابع.

فرحة هلالية بالهدف الثالث (تصوير: سعد العنزي)

وافتتح البرازيلي مارتينيلي التسجيل بعد مرور عشر دقائق على انطلاق المواجهة، وعادل يوسف النصيري للاتحاد في الدقيقة 22. لكن الهلال عاد للتقدم من جديد عن طريق الإنجليزي واتكنز في الدقيقة 30 وأضاف الهولندي سامرفيل الثالث في الدقيقة 64 من عمر المباراة. وعاد الاتحاد لتقليص النتيجة في الدقيقة 87 من خلال جزائية نفذها الهولندي بيرغوين.

قمة مثيرة شهدها ملعب المملكة أرينا بالرياض (تصوير: سعد العنزي)

وقبل انطلاق القمة الكروية الكبيرة، أعدت رابطة دوري المحترفين ممراً شرفياً لقائد المنتخب السعودي محمد العويس الذي سار نحو ملعب المباراة حاملاً كأس خليجي 27 التي أحرزها المنتخب السعودي مؤخراً.

وكان الهلال سجل في الدقيقة 11 عن طريق غابرييل مارتينلي، حيث انطلق زميله الإنجليزي أولي واتكينز من الجهة اليمنى، ليلعب كرة عرضية أرضية قابلها اللاعب البرازيلي بتسديدة في شباك الاتحاد مسجلاً الهدف الأول.

صراع على الكرة بين أحمد الغامدي ومارتينيلي (تصوير: سعد العنزي)

لكن رد الاتحاد لم يتأخر سوى 11 دقيقة فقط، حيث سجل المغربي يوسف النصيري هدف التعادل بطريقة رائعة للغاية، بعدما تسلم تمريرة من وسط الملعب من زميله مروان الصحافي، ليسدد كرة قوية لم ينجح مواطنه ياسين بونو في التصدي لها لتهز شباكه.

وفي الدقيقة 30 سجل الهلال الهدف الثاني عن طريق أولي واتكينز، الذي استغل خطأ من مدافع الاتحاد، دانيلو بيريرا، ليضع الكرة في الشباك.

ونجح الهلال في السيطرة على مجريات الشوط الأول بنجاح لينتهي بتقدمه بنتيجة 2/1 على الاتحاد في الشوط الأول من الكلاسيكو.

ومع بداية الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته على المجريات، وسط محاولات من جانب الاتحاد للعودة إلى المباراة، دون جدوى.

وحاول هجوم الاتحاد الذي قاده النصيري، تهديد مرمى بونو، لكن دفاع الهلال وتألق الحارس المغربي حالا دون اهتزاز الشباك لصالح الاتحاد مجدداً.

أعضاء الطاقم الفني بنادي الاتحاد اعترضوا على قرارات الحكم خالد الطريس بعد نهاية المباراة (تصوير: سعد العنزي)

وفي الدقيقة 64 سجل الهلال الهدف الثالث عن طريق كريسنسو سمرفيل، الذي سدد كرة رائعة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، لتهز شباك الحارس الصربي رايكوفيتش بطريقة جميلة.

وكان الهلال هو الطرف الأكثر سيطرة واستحواذاً في الشوط الثاني، وهدد مرمى رايكوفيتش في أكثر من مناسبة دون أن ينجح في تسجيل الهدف الرابع، فيما تحسن أداء الاتحاد بمرور الدقائق في الشوط الثاني.

الجماهير احتفت باللقب الخليجي الذي أحرزه الأخضر مؤخراً (تصوير: سعد العنزي)

ونجح الاتحاد في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 89 ليترجمها ستيفن بيرغوين بنجاح في الشباك مسجلاً الهدف الثاني لفريقه.

وحاول الاتحاد تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن الهلال نجح في تسيير الأمور لصالحه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه على الاتحاد بنتيجة 3/ 2.

وشهدت نهاية المباراة أحداثاً مؤسفة بعد اعتراض الطاقم الفني بنادي الاتحاد على أحد قرارات الحكم خالد الطريس الذي أحاط به رجال الأمن للحيلولة دون الوصول إليه، لكن تدخل حمزة إدريس أسهم في تهدئة الأمور في نهاية الأمر.