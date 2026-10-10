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كلاسيكو «المملكة»: قمة خيالية... وثلاثية هلالية

الزعيم استعاد صدارة الدوري السعودي... والاتحاد قاتل حتى النهاية

واتكينز محتفلا بهدفه في مرمى الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز محتفلا بهدفه في مرمى الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)
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كلاسيكو «المملكة»: قمة خيالية... وثلاثية هلالية

واتكينز محتفلا بهدفه في مرمى الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز محتفلا بهدفه في مرمى الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)

استعاد الهلال صدارة دوري المحترفين السعودي من جديد، بفوزه المثير على ضيفه الاتحاد 3-2، في الكلاسيكو الجماهيري الكبير الذي جرى على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة الثامنة من البطولة.

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة، بينما بقي الاتحاد على رصيد 17 نقطة في المركز الرابع.

فرحة هلالية بالهدف الثالث (تصوير: سعد العنزي)

وافتتح البرازيلي مارتينيلي التسجيل بعد مرور عشر دقائق على انطلاق المواجهة، وعادل يوسف النصيري للاتحاد في الدقيقة 22. لكن الهلال عاد للتقدم من جديد عن طريق الإنجليزي واتكنز في الدقيقة 30 وأضاف الهولندي سامرفيل الثالث في الدقيقة 64 من عمر المباراة. وعاد الاتحاد لتقليص النتيجة في الدقيقة 87 من خلال جزائية نفذها الهولندي بيرغوين.

قمة مثيرة شهدها ملعب المملكة أرينا بالرياض (تصوير: سعد العنزي)

وقبل انطلاق القمة الكروية الكبيرة، أعدت رابطة دوري المحترفين ممراً شرفياً لقائد المنتخب السعودي محمد العويس الذي سار نحو ملعب المباراة حاملاً كأس خليجي 27 التي أحرزها المنتخب السعودي مؤخراً.

وكان الهلال سجل في الدقيقة 11 عن طريق غابرييل مارتينلي، حيث انطلق زميله الإنجليزي أولي واتكينز من الجهة اليمنى، ليلعب كرة عرضية أرضية قابلها اللاعب البرازيلي بتسديدة في شباك الاتحاد مسجلاً الهدف الأول.

صراع على الكرة بين أحمد الغامدي ومارتينيلي (تصوير: سعد العنزي)

لكن رد الاتحاد لم يتأخر سوى 11 دقيقة فقط، حيث سجل المغربي يوسف النصيري هدف التعادل بطريقة رائعة للغاية، بعدما تسلم تمريرة من وسط الملعب من زميله مروان الصحافي، ليسدد كرة قوية لم ينجح مواطنه ياسين بونو في التصدي لها لتهز شباكه.

وفي الدقيقة 30 سجل الهلال الهدف الثاني عن طريق أولي واتكينز، الذي استغل خطأ من مدافع الاتحاد، دانيلو بيريرا، ليضع الكرة في الشباك.

ونجح الهلال في السيطرة على مجريات الشوط الأول بنجاح لينتهي بتقدمه بنتيجة 2/1 على الاتحاد في الشوط الأول من الكلاسيكو.

ومع بداية الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته على المجريات، وسط محاولات من جانب الاتحاد للعودة إلى المباراة، دون جدوى.

وحاول هجوم الاتحاد الذي قاده النصيري، تهديد مرمى بونو، لكن دفاع الهلال وتألق الحارس المغربي حالا دون اهتزاز الشباك لصالح الاتحاد مجدداً.

أعضاء الطاقم الفني بنادي الاتحاد اعترضوا على قرارات الحكم خالد الطريس بعد نهاية المباراة (تصوير: سعد العنزي)

وفي الدقيقة 64 سجل الهلال الهدف الثالث عن طريق كريسنسو سمرفيل، الذي سدد كرة رائعة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، لتهز شباك الحارس الصربي رايكوفيتش بطريقة جميلة.

وكان الهلال هو الطرف الأكثر سيطرة واستحواذاً في الشوط الثاني، وهدد مرمى رايكوفيتش في أكثر من مناسبة دون أن ينجح في تسجيل الهدف الرابع، فيما تحسن أداء الاتحاد بمرور الدقائق في الشوط الثاني.

الجماهير احتفت باللقب الخليجي الذي أحرزه الأخضر مؤخراً (تصوير: سعد العنزي)

ونجح الاتحاد في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 89 ليترجمها ستيفن بيرغوين بنجاح في الشباك مسجلاً الهدف الثاني لفريقه.

وحاول الاتحاد تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن الهلال نجح في تسيير الأمور لصالحه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه على الاتحاد بنتيجة 3/ 2.

وشهدت نهاية المباراة أحداثاً مؤسفة بعد اعتراض الطاقم الفني بنادي الاتحاد على أحد قرارات الحكم خالد الطريس الذي أحاط به رجال الأمن للحيلولة دون الوصول إليه، لكن تدخل حمزة إدريس أسهم في تهدئة الأمور في نهاية الأمر.

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إنزاغي: كنّا رائعين أمام الاتحاد ... والجزائية غير صحيحة

الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال (تصوير: سعد العنزي)
الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال (تصوير: سعد العنزي)
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إنزاغي: كنّا رائعين أمام الاتحاد ... والجزائية غير صحيحة

الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال (تصوير: سعد العنزي)
الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال (تصوير: سعد العنزي)

أشاد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، بأداء لاعبيه عقب الفوز على الاتحاد 3-2 في الكلاسيكو، مؤكداً استحقاق فريقه الانتصار، فيما رفض ما أثير بشأن تراجع إيقاع الفريق بعد التقدم في النتيجة.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مواجهة أمام خصم كبير ومحترم، واستحققنا الفوز، وأشكر اللاعبين على أدائهم».

وعن الحالات التحكيمية، قال: «الحكام حاولوا تقديم أفضل ما لديهم، والأخطاء جزء من اللعبة».

وفيما يتعلق بشارة القيادة والبطاقة الصفراء التي حصل عليها البرتغالي روبن نيفيز بسبب الاحتجاج، أوضح إنزاغي أن شارة القيادة في الهلال تُمنح للاعبين السعوديين، مشيراً إلى أن قائد الفريق هو من يُفترض أن يتحدث مع الحكم.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن تراجع إيقاع الهلال بعد التقدم في النتيجة، بما يمنح المنافس فرصة للضغط، وتكرار هذه الحالة في مباريات الفريق، قال إنزاغي: «لا أتفق معك فيما ذكرت، كان مستوانا رائعاً طوال شوطي المباراة، ولم يحدث ما ذكرته في هذه المواجهة، وربما حدث ذلك في مباريات سابقة».

وأشاد مدرب الهلال بمستوى واتكينز، قائلاً: «قدم مستوى رائعاً، ويتطور يوماً بعد آخر. لم يلتحق بالمجموعة خلال التحضيرات في المعسكر، لكنه اندمج مع زملائه، وأحييه على أدائه».

واختتم إنزاغي حديثه: كان من المفترض أن نخرج من المباراة وقد سجلنا أكثر من ثلاثة أهداف، وأعتقد أن ضربة الجزاء التي احتُسبت ضدنا غير صحيحة.

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فيسينغ: أخطاؤنا منحت الهلال الفوز... الخسارة مؤلمة

ينز فيسينغ مدرب الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)
ينز فيسينغ مدرب الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)
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فيسينغ: أخطاؤنا منحت الهلال الفوز... الخسارة مؤلمة

ينز فيسينغ مدرب الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)
ينز فيسينغ مدرب الاتحاد (تصوير: سعد العنزي)

أكد ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه أسهمت في خسارته أمام الهلال بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه كان قادراً على العودة في النتيجة.

وقال فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي: «كانت هزيمة مؤلمة، وواجهنا أحد أفضل الفرق. تأخرنا بهدفين، ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني، وكنا قادرين على العودة، لكننا لم نكن محظوظين، كما ارتكبنا بعض الأخطاء التي ساعدت الهلال على التسجيل».

وأضاف: «الخسارة لم تكن بسبب الجوانب التكتيكية، بل استغل الهلال بعض الأخطاء وسجل أهدافه. سنأخذ الجوانب الإيجابية من المباراة، ونتجاوز السلبيات، وأنا سعيد بذهنية اللاعبين».

وعن المرحلة المقبلة، قال مدرب الاتحاد: «سنطوي صفحة هذه المواجهة، ونقاتل في المباريات المقبلة، بدءاً من مواجهة شباب الأهلي الثلاثاء في دوري أبطال آسيا».

وتطرق فيسينغ إلى عدم مشاركة جورج، قائلاً: «هو لاعب رائع، وأنا أحبه، لكن النظام لا يسمح لي إلا بتسجيل 8 لاعبين أجانب في كل مباراة، وجميع اللاعبين الذين شاركوا قدموا ما عليهم».

وأشاد المدرب بأداء أحمد الغامدي، قائلاً: «قدم مباراة رائعة، وبرأيي كان أفضل لاعب في المباراة».

وعن عدم مشاركة أحمد الجليدان، أوضح: «كان مصاباً طوال الفترة الماضية، وفي مباراة مثل مواجهة الهلال، يتعين عليّ إشراك اللاعب الجاهز، ومهند الشنقيطي قدم ما عليه».

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ما حقيقة تجاهل رونالدو استلام جائزة «أفضل لاعب في المباراة»؟

مدرجات النصر حملت رسالة دعم لقائد الفريق (تصوير: نايف العتيبي)
مدرجات النصر حملت رسالة دعم لقائد الفريق (تصوير: نايف العتيبي)
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ما حقيقة تجاهل رونالدو استلام جائزة «أفضل لاعب في المباراة»؟

مدرجات النصر حملت رسالة دعم لقائد الفريق (تصوير: نايف العتيبي)
مدرجات النصر حملت رسالة دعم لقائد الفريق (تصوير: نايف العتيبي)

أثارت قصة عدم تسلم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، لجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الدرعية ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي، في الوقت الذي كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن البرتغالي رونالدو توجه إلى غرفة الملابس مباشرة بعد نهاية المباراة، للخضوع لجلسة علاج وتدليك واستشفاء، وهو ما تسبب في غيابه عن استلام جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك ضمن برنامجه البدني للتعافي بعد المجهود الذي بذله خلال اللقاء، والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وجاءت عودة رونالدو إلى التسجيل متزامنةً مع فوز النصر بثلاثية نظيفة على الدرعية، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «الأول بارك» بالرياض، في مباراة حملت أبعاداً فنية وجماهيرية لافتة، كان أبرزها الدعم الذي حظي به قائد الفريق بعد الجدل الذي رافق مغادرته معسكر المنتخب البرتغالي، إلى جانب الظهور الأول للمدافع الشاب عواد أمان، وعودة الفرنسي كينغسلي كومان إلى المشاركة والتسجيل.

ودخلت أزمة رونالدو مع منتخب بلاده منعطفاً جديداً، بعدما أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، السبت، فتح إجراءات تأديبية رسمية ضد قائد المنتخب ومهاجم النصر السعودي، وفرض إيقاف احترازي عليه، على خلفية مغادرته معسكر المنتخب إثر خلاف مع المدرب خورخي خيسوس.

وكانت الأنظار متجهةً نحو رونالدو لرصد تفاعل الجماهير النصراوية مع الأحداث التي صاحبت مغادرته معسكر المنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي، وحملت المدرجات رسالة دعم قوية للنجم البرتغالي، عبر الهتافات والمساندة التي عكست استمرار مكانته لدى أنصار النادي.

وامتد التفاعل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول مشجعون لقطات تفاعل رونالدو مع أحد المشجعين الذي قدم له شال النصر عقب المباراة، ليتوشح به اللاعب، في مشهد حظي بانتشار واسع. كما تفاعل الجمهور مع رسالة رونالدو عبر حساباته، التي كتب فيها: «تمت المهمة... إلى المباراة المقبلة»، وسط اهتمام بإحصائية أهدافه واقترابه من حاجز الألف هدف في مسيرته الكروية.

رونالدو سجل هدفا في مباراة النصر أمام الدرعية (تصوير: عبدالعزيز النومان)

وحسب الإحصائية المتداولة، وصل رصيد النجم البرتغالي إلى 980 هدفاً، ليقترب خطوة إضافية من الرقم الذي يسعى إلى بلوغه، في وقت يواصل فيه حضوره التهديفي مع النصر.

وعلى أرض الملعب، افتتح رونالدو التسجيل للنصر، بعدما تابع كرة ارتدت من حارس الدرعية إثر تسديدة كومان، ليمنح فريقه التقدم، قبل أن يضيف سامو كوستا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، عاد كومان ليختتم الثلاثية، مؤكداً أهمية عودته إلى أجواء المنافسات بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

ومثّل الانتصار دفعة معنوية للنصر، الذي نجح في إنهاء المواجهة بثلاثة أهداف دون رد، مستفيداً من فاعليته الهجومية وقدرته على استثمار الفرص، في وقت شهدت المباراة محطات أخرى لافتة على مستوى مشاركة العناصر الشابة واستعادة اللاعبين المصابين جاهزيتهم.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لعواد أمان في التشكيلة الأساسية للفريق الأول بمركز الظهير الأيسر، في فرصة مهمة للمدافع الشاب لإثبات قدراته ضمن خيارات الجهاز الفني.

وتأتي مشاركة أمان في إطار الاستفادة من العناصر الشابة، ومنحها مساحة أكبر للمشاركة إلى جانب الأسماء صاحبة الخبرة، خصوصاً مع تتابع الاستحقاقات المحلية والقارية والحاجة إلى تعدد الخيارات في مختلف المراكز.

وشكلت عودة الفرنسي كينغسلي كومان من الإصابة أحد أبرز المكاسب الفنية للنصر، بعدما شارك في المباراة ونجح في تسجيل الهدف الثالث، ليمنح الجهاز الفني مؤشراً إيجابياً بشأن استعادته حضوره في الخط الهجومي قبل الاستحقاق الآسيوي المقبل.

وتكتسب عودة الجناح الفرنسي أهمية في ظل حاجة النصر إلى خيارات هجومية متنوعة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع ازدحام جدول المباريات بين المنافسات المحلية والقارية. كما أن نجاحه في التسجيل بعد العودة يمنح الفريق دفعة إضافية، في وقت يتطلع فيه الجهاز الفني إلى اكتمال جاهزية عناصره المؤثرة.

وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، تركزت أهمية المواجهة على تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية، إلى جانب الاستفادة من عودة العناصر المصابة ومنح الفرصة للاعبين الشباب. ويتطلع النصر إلى البناء على النتيجة قبل الانتقال إلى تحضيراته للاستحقاق القاري المقبل، مع الاستفادة من تعدد الخيارات في الخطوط المختلفة.

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