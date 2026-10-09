«ليلة رونالدو»... ثلاثية نصراوية وزفّة خيالية

سجل النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عودة قوية بعد فترة التوقف الدولي، بفوزه المستحق على الدرعية بثلاثية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، ضِمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في الوصافة متساوياً مع القادسية، المتصدر «مؤقتاً»، بينما ظلّ الدرعية على رصيده السابق 11 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح القائد رونالدو التسجيل في الدقيقة 23، وأضاف سامو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 35، وكومان في الدقيقة 77.

جماهير النصر احتفت بالأسطورة البرتغالي قبل انطلاق المباراة (تصوير عبد العزيز النومان)

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 980 في مسيرته الكُروية، ليصبح على بُعد 20 هدفاً من الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته.

وجاء الهدف رقم 980 لرونالدو في مسيرته، وسط توتر كبير بينه وبين خيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، والذي ترتّب عليه خروج اللاعب من معسكر منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ما دعا النصراويين إلى رفع بنر عملاق احتفاءً بالنجم البرتغالي، في حين رفع الآلاف من الجماهير صوراً وشعارات خاصة باللاعب، والذي بادل عشاقه التحية واحتفل معهم فوراً بعد نهاية المباراة.