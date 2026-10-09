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الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: سعيد لتألق للعويس... وناصر «نجم كبير»

إنزاغي خلال المؤتمر (موقع النادي)
إنزاغي خلال المؤتمر (موقع النادي)
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إنزاغي: سعيد لتألق للعويس... وناصر «نجم كبير»

إنزاغي خلال المؤتمر (موقع النادي)
إنزاغي خلال المؤتمر (موقع النادي)

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال، أنه تنتظرهم مواجهة صعبة ومهمة أمام الاتحاد، ووصفها بكلاسيكو السعودية.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: هي مواجهة كلاسيكو الكرة السعودية، وهي في غاية الأهمية، تجمع صاحبي المركز الأول و الثاني، ونحن مستعدون للمباراة، وتحديداً بعد عودة اللاعبين الدوليين.

وأضاف: بعد المران الأخير سنرى مدى جاهزية جميع اللاعبين، وسالم الدوسري وثيو هيرنانديز شاركا في المران في الأيام الثلاثة الماضية، وبالنسبة للعائدين من المنتخب السعودي سنقيم وضعهم بعد مران اليوم لمعرفة مدى جاهزيتهم للعب المباراة.

وعن تقديم ناصر الدوسري أداءً مميزاً في البطولة الخليجية، قال: ناصر لاعب كبير ونجم محترم، وفي الموسم الماضي تعرض لإصابة أثرت عليه، لكنني سعيد الآن بالأداء الذي يقدمه، كما أنني سعيد بالظهور الرائع لمحمد العويس في كأس الخليج، وهو من اللاعبين المهمين الذين يشكلون الفارق.

وحول إمكانية مشاركة سالم الدوسري قائد الفريق في لقاء الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة وعودته للتدريبات، قال: سالم الدوسري متحمس جداً في التدريبات بعد عودته من الإصابة، وسنرى اليوم بعد المران إمكانية تواجده كلاعب أساسي أو في دكة البدلاء.

وفيما يتعلق بضغط المباريات التي ينتظر فريقه في هذا الشهر، أجاب إنزاغي: الضغط يواجه كل الفرق الفترة المقبلة، وسنقيم معاً مع الجهاز الفني مردود اللاعبين في المباريات المقبلة، لمعرفة إدارة المواجهات في ظل المباريات المتوالية.

وقدم إنزاغي تهنئته للمنتخب السعودي بعد فوزه بكأس الخليج، قائلاً: أهنئ الأخضر بفوزه باللقب، و تحديداً دونيس لأنه مدرب كبير و رائع، كما أهنئ جميع اللاعبين على التتويج باللقب.

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مدرب الفيصلي معجب بتطور مستوى «السفري»

جيوفاني خلال قيادته تدريبات الفيصلي الأخيرة (موقع النادي)
جيوفاني خلال قيادته تدريبات الفيصلي الأخيرة (موقع النادي)
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مدرب الفيصلي معجب بتطور مستوى «السفري»

جيوفاني خلال قيادته تدريبات الفيصلي الأخيرة (موقع النادي)
جيوفاني خلال قيادته تدريبات الفيصلي الأخيرة (موقع النادي)

شدد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، على أهمية مواجهة فريقه أمام أبها في الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جيوفاني، في مؤتمر صحافي: «كل فريق يبحث عن نقاط المباراة وتحسين وضعه في سلم الترتيب. مباراة من وجهة نظري تنافسية. أبها فريق قوي وصعب ومستواه مقارب للفيصلي خصوصاً أنه دعّم صفوفه بالكاميروني نكودو قبل فترة التوقف، ولكن الفيصلي جاهز من جميع الجوانب للعودة بنقاط المباراة».

وعن جاهزية المصابين عبد الله المقرن والمهاجم يوسف المزيريب، وأيضاً عبد الرحمن السفري اللاعب الجديد في صفوف الفيصلي، قال: «سأبدأ معك باللاعب الجديد عبد الرحمن السفري، فبعد التوقيع معه لم يكن قد خضع لأي إعداد، وبالتالي أثر ذلك على حالته البدنية، ولكنه تطور في التدريبات مع الفريق، وأنا معجب به كثيراً وهو جاهز للمباراة. وبالنسبة إلى المهاجم يوسف الشمري فهو جاهز أيضاً. أما عبد الله المقرن فهو في المراحل الأخيرة من الاستشفاء من الإصابة».

وأضاف: «المدافع حسين الزارعي هو فقط من يعاني الإصابة بعد مباراة الرائد الودية».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيحاء: مواجهة الرياض صعبة

كاريلي خلال المؤتمر (موقع النادي)
كاريلي خلال المؤتمر (موقع النادي)
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TT

مدرب الفيحاء: مواجهة الرياض صعبة

كاريلي خلال المؤتمر (موقع النادي)
كاريلي خلال المؤتمر (موقع النادي)

شدد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب ‫الفيحاء، على صعوبة مواجهة فريقه أمام الرياض ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاريلي: «هي مباراة صعبة بكل تأكيد بعد فترة التوقف التي استفدنا منها بالشكل المطلوب من حيث لعب مباريات تجريبية وتعزيز انسجام اللاعبين الجدد مع المجموعة والعمل على تطبيق أفكارنا الفنية والتكتيكية مع التركيز مع كل مباراة وجعلها على حدة».

وأضاف: «ندرك أننا سنواجه فريقاً يتمتع بروح تنافسية عالية، وعلينا الاستعداد لجميع الاحتمالات لتحقيق هدفنا في المباراة وهو الفوز وكسب النقاط الثلاث بعد فترة التوقف». وأوضح أن أسلوب اللعب يعتمد بشكل كبير على إمكانيات اللاعبين وخصائصهم ونعمل على توظيف قدراتهم بالشكل الأمثل بما يمنحهم الثقة لتحقيق أفكارنا الفنية داخل الملعب.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الأهلي يُشيد بالعودة الإيجابية للفريق بعد «التوقف»

جماهير الأهلي خلال مباراة الفتح في الأحساء (موقع النادي)
جماهير الأهلي خلال مباراة الفتح في الأحساء (موقع النادي)
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مدرب الأهلي يُشيد بالعودة الإيجابية للفريق بعد «التوقف»

جماهير الأهلي خلال مباراة الفتح في الأحساء (موقع النادي)
جماهير الأهلي خلال مباراة الفتح في الأحساء (موقع النادي)

أكد الكرواتي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أهمية تدوير اللاعبين في المرحلة المقبلة، وذلك في ظل ضغط المباريات محلياً وقارياً، مشيراً إلى أنه أراح عدداً من عناصره خلال المواجهة الأخيرة، تحضيراً للاستحقاق المقبل أمام الوصل الإماراتي.

وقال بوسيتش إن الجهاز الفني يضع ضغط المباريات في الحسبان عند التعامل مع جاهزية اللاعبين، موضحاً: «اليوم قمت بإراحة عدد من اللاعبين للتعامل مع الضغوط المقبلة، ولدينا مباراة أمام الوصل الإماراتي بعد يومين، ومنافسنا المقبل صعب وأعرف إمكاناته، ولذلك أخذت في الاعتبار مبدأ التدوير».

وأبدى مدرب الأهلي سعادته بالعودة الإيجابية للفريق بعد فترة التوقف، مؤكداً أن اللاعبين قدموا أداءً مميزاً رغم غياب عدد من العناصر الأساسية بسبب ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

وأضاف: «خلال فترة التوقف، عملنا مع اللاعبين الموجودين لدينا، رغم غياب مجموعة من النجوم، ومع ذلك حققنا انطلاقة مميزة بعد العودة».

وأشار بوسيتش إلى الصعوبات التي واجهت فريقه خلال الفترة الماضية، في ظل ازدحام جدول المباريات، قائلاً: «إن الأهلي خاض نحو 10 مباريات وسط ضغوط كبيرة، معتبراً أن الفريق كان يستحق نتائج أفضل في عدد من المواجهات، لكنه لم يوفق في تحقيقها».

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