السلامي: أخطاء لاعبي الفتح غير مقبولة... ينتظرنا عمل كبير

أبدى المغربي جمال السلامي، مدرب الفتح، استياءه من الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه أمام الأهلي، مؤكداً أن النتيجة غير مقبولة بالنسبة له، في ظل الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون، وضعف التركيز في مختلف الخطوط، خلال المباراة الأولى للفريق تحت قيادته.

وقال السلامي، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» في المؤتمر الصحافي، إن الفريق لم يظهر بالمستوى المأمول، مشيراً إلى أن الخلل امتد إلى جميع الخطوط، وأن تصحيح المسار يتطلب عملاً كبيراً على المستويين الفني والذهني.

وأضاف: «كان الوضع غير مناسب في جميع الخطوط، ونحتاج إلى عمل كبير لتجاوز هذه النتيجة. طلبت من اللاعبين قبل أي شيء أن يخوضوا المباراة بروح قتالية، لكن أموراً كثيرة غابت عنا».

واعترف مدرب الفتح بأن الأخطاء الدفاعية وفقدان التركيز أسهما في استقبال هذا العدد من الأهداف، موضحاً أن الفريق كان بإمكانه تفادي العديد من الأخطاء التي كلفته أهدافاً، كما أشار إلى أن الفرصة التي أتيحت لفريقه في الشوط الأول كانت كفيلة بتعديل النتيجة، وربما تغيير مجريات المواجهة.

وقال السلامي: «فريقنا لم يكن مركزاً بالفعل، فقد تلقينا 4 أهداف ومثلها من الإنذارات، كان بالإمكان تفادي غالبيتها، ولم تكن لدينا خيارات بشرية كافية من اللاعبين لتغيير وضع المباراة».