«أخضر السيدات» يواجه ماليزيا ودياً الجمعة

يخوض «أخضر السيدات»، الجمعة، لقاء ودياً أمام ماليزيا على ملعب «أكاديمية أسباير»، وذلك ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل.
ويتضمن المعسكر لقاء ودياً آخر مع ماليزيا الثلاثاء المقبل، وذلك بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح اللاعبات فرصة خوض مواجهات دولية تسهم في تطوير الأداء وتعزيز الانسجام داخل المنتخب.
واستدعى الجهاز الفني للمنتخب 24 لاعبة للمشاركة في المعسكر، هن: سارة خالد، ومنى عبد الرحمن، ورندا العبدالقادر، ولين محمد، وشروق الهوساوي، وهلا خاشقجي، وسارة الحمد، وأسرار الشيباني، وتاله الغامدي، وفريدة حنفي، ومجد العتيبي، وشادن محمد، وموضي عبد المحسن، ولانا عبد الرزاق، وفاطمة منصور، وصبا توفيق، وبسمة نواف، ومريم التميمي، والبندري مبارك، ولمار محمد، وفدوى خالد، ومرام اليحيا، وصفاء عيسى، ومباركة محمد.