نواف بن سعد: الشركات تتنافس بشدة على «رعاية الهلال»

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، أن تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج يمثل خطوة مهمة نحو العودة إلى منصات التتويج، مشيراً إلى أن المواهب السعودية قادرة على تحقيق مزيد من الإنجازات.

وقال الأمير نواف بن سعد، في حديث لوسائل الإعلام: «نحن سعداء جداً بتحقيق هذه البطولة الغالية، حتى وإن كانت بطولة سبق للمنتخب السعودي تحقيقها، لكن عودة المنتخب إلى الانتصارات وتحقيق البطولات تكسر حاجزاً كبيراً لدى الجماهير التي كان لديها قلق على الأخضر».

وأضاف: «بعيداً عن البطولة نفسها، فإن الروح التي ظهر بها المنتخب، والمستوى الفني الممتاز الذي قدمه اللاعبون بقيادة الجهازين الفني والإداري، أعادا إلينا السعادة من جديد، ونتمنى أن تكون هذه بداية خير».

وتابع: «هناك دعم كبير من القيادة للرياضة السعودية، وأعتقد أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لذلك الدعم، ونحن جماهير المنتخب نطمح إلى المزيد من الانتصارات، وأن يعود المنتخب السعودي إلى المكانة التي يستحقها، فهو متزعم آسيا، ونتمنى أن يضيف المزيد إلى رصيده من البطولات».

وأردف: «أعتقد أن المواهب واللاعبين السعوديين جميعهم قادرون على رفع رأس الجمهور السعودي، وإسعاده بمزيد من الانتصارات».

وعلى صعيد توقيع عقد رعاية مع شركة «بيك» لتكون الشريك التشغيلي لفعاليات نادي الهلال، أكد الأمير نواف بن سعد أن مجلس الإدارة يعمل باستمرار على زيادة مداخيل النادي من خلال الشراكات والرعايات التجارية.

وأضاف: «سنواصل العمل على زيادة مداخيل النادي من خلال الرعايات، ومجلس الإدارة مفوض من الشركة المالكة بالاستمرار في العمل وفق المنهج نفسه».

️| الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي #الهلال في حديثه لوسائل الإعلام:-نسعى دائماً لزيادة مداخيل النادي بتوقيع الرعايات، واسم الهلال جذاب جداً للرعاة، وهناك منافسة شديدة بين الشركات لتوقيع عقد شراكة مع الهلال، ونحن بالنهاية نأخذ العقد الأفضل من ناحية الأسم وحجم... pic.twitter.com/MKmiUEExkB — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 8, 2026

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال بالجهود التي يبذلها الرئيس التنفيذي للنادي وفريق العمل، خصوصاً في قطاع التسويق والرعايات، قائلاً: «أستغل هذه الفرصة لأشكر الرئيس التنفيذي وفريق العمل في نادي الهلال، وتحديداً فريق التسويق والرعايات، الذي يقوم بعمل كبير، وأعتقد أن وجود فريق بهذا المستوى يمثل مكسباً لأي جهة، خصوصاً أن من بينهم شباباً سعوديين يقدمون عملاً مشرفاً».

وتابع: «الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال يقوم بعمل جبار في هذا الجانب، واسم الهلال وعلامته التجارية جذابان جداً للرعاة، وهناك منافسة شديدة بين الشركات للحصول على رعاية النادي».

وكشف الأمير نواف بن سعد عن حجم الإقبال على الشراكة مع الهلال، موضحاً: «بحكم عملي رئيساً لمجلس الإدارة، أعرف تماماً حجم المنافسة بين الشركات للحصول على عقود رعاية للهلال، أحياناً تتنافس شركتان أو ثلاث، وقد يصل العدد إلى عشر شركات من المجال نفسه، وجميعها تسعى للفوز بعقد رعاية مع النادي».

وأضاف: «في النهاية نختار العرض الأفضل، فاسم الشركة يعنينا، وكذلك القيمة المالية للرعاية أمر مهم، وحتى إذا تساوت العروض، فإننا نختار الأفضل من حيث اسم الشركة وحجم أعمالها في المملكة».