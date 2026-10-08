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الرياضة رياضة سعودية

نواف بن سعد: الشركات تتنافس بشدة على «رعاية الهلال»

قال إن فوز الأخضر بالخليجية بدد قلق الجماهير السعودية

لاعبو الهلال خلال احتفالهم بلاعبي الأخضر أبطال الخليج (موقع النادي)
لاعبو الهلال خلال احتفالهم بلاعبي الأخضر أبطال الخليج (موقع النادي)
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نواف بن سعد: الشركات تتنافس بشدة على «رعاية الهلال»

لاعبو الهلال خلال احتفالهم بلاعبي الأخضر أبطال الخليج (موقع النادي)
لاعبو الهلال خلال احتفالهم بلاعبي الأخضر أبطال الخليج (موقع النادي)

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، أن تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج يمثل خطوة مهمة نحو العودة إلى منصات التتويج، مشيراً إلى أن المواهب السعودية قادرة على تحقيق مزيد من الإنجازات.

وقال الأمير نواف بن سعد، في حديث لوسائل الإعلام: «نحن سعداء جداً بتحقيق هذه البطولة الغالية، حتى وإن كانت بطولة سبق للمنتخب السعودي تحقيقها، لكن عودة المنتخب إلى الانتصارات وتحقيق البطولات تكسر حاجزاً كبيراً لدى الجماهير التي كان لديها قلق على الأخضر».

وأضاف: «بعيداً عن البطولة نفسها، فإن الروح التي ظهر بها المنتخب، والمستوى الفني الممتاز الذي قدمه اللاعبون بقيادة الجهازين الفني والإداري، أعادا إلينا السعادة من جديد، ونتمنى أن تكون هذه بداية خير».

وتابع: «هناك دعم كبير من القيادة للرياضة السعودية، وأعتقد أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لذلك الدعم، ونحن جماهير المنتخب نطمح إلى المزيد من الانتصارات، وأن يعود المنتخب السعودي إلى المكانة التي يستحقها، فهو متزعم آسيا، ونتمنى أن يضيف المزيد إلى رصيده من البطولات».

وأردف: «أعتقد أن المواهب واللاعبين السعوديين جميعهم قادرون على رفع رأس الجمهور السعودي، وإسعاده بمزيد من الانتصارات».

وعلى صعيد توقيع عقد رعاية مع شركة «بيك» لتكون الشريك التشغيلي لفعاليات نادي الهلال، أكد الأمير نواف بن سعد أن مجلس الإدارة يعمل باستمرار على زيادة مداخيل النادي من خلال الشراكات والرعايات التجارية.

وأضاف: «سنواصل العمل على زيادة مداخيل النادي من خلال الرعايات، ومجلس الإدارة مفوض من الشركة المالكة بالاستمرار في العمل وفق المنهج نفسه».

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال بالجهود التي يبذلها الرئيس التنفيذي للنادي وفريق العمل، خصوصاً في قطاع التسويق والرعايات، قائلاً: «أستغل هذه الفرصة لأشكر الرئيس التنفيذي وفريق العمل في نادي الهلال، وتحديداً فريق التسويق والرعايات، الذي يقوم بعمل كبير، وأعتقد أن وجود فريق بهذا المستوى يمثل مكسباً لأي جهة، خصوصاً أن من بينهم شباباً سعوديين يقدمون عملاً مشرفاً».

وتابع: «الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال يقوم بعمل جبار في هذا الجانب، واسم الهلال وعلامته التجارية جذابان جداً للرعاة، وهناك منافسة شديدة بين الشركات للحصول على رعاية النادي».

وكشف الأمير نواف بن سعد عن حجم الإقبال على الشراكة مع الهلال، موضحاً: «بحكم عملي رئيساً لمجلس الإدارة، أعرف تماماً حجم المنافسة بين الشركات للحصول على عقود رعاية للهلال، أحياناً تتنافس شركتان أو ثلاث، وقد يصل العدد إلى عشر شركات من المجال نفسه، وجميعها تسعى للفوز بعقد رعاية مع النادي».

وأضاف: «في النهاية نختار العرض الأفضل، فاسم الشركة يعنينا، وكذلك القيمة المالية للرعاية أمر مهم، وحتى إذا تساوت العروض، فإننا نختار الأفضل من حيث اسم الشركة وحجم أعمالها في المملكة».

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نادي الهلال السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الاتفاق: أجرينا محاكاة واقعية لضغط المباريات

باباس خلال قيادته تدريبات الاتفاق (موقع النادي)
باباس خلال قيادته تدريبات الاتفاق (موقع النادي)
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مدرب الاتفاق: أجرينا محاكاة واقعية لضغط المباريات

باباس خلال قيادته تدريبات الاتفاق (موقع النادي)
باباس خلال قيادته تدريبات الاتفاق (موقع النادي)

قال الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، إنهم استفادوا من فترة التوقف الماضية لتعزيز الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً أن هناك أسماء تأخرت في الانضمام للفريق وكانت تحتاج وقتاً كافياً لتحقيق هذا الانسجام.

وأضاف باباس، في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الخليج، السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي، أن المباراة لن تكون سهلة إلا أن الفريق تحصل على الوقت الكافي للاستعداد الأمثل لها ولبقية المباريات المتتالية التي سيخوضها سواء في بطولة الدوري السعودي أو دوري أبطال الخليج.

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» حول كيفية التعامل مع ضغط الاستحقاقات المقبلة، قال آثر: «أخذنا في الاعتبار ذلك، سنخوض قرابة 9 مباريات خلال شهر واحد، وكانت استعداداتنا على هذا الأساس بحيث تكون التدريبات بشكل مكثف كل 3 أيام لتحاكي الضغط الذي سنمرّ به، من خلال المباريات التي سنخوضها على الصعيد المحلي والخليجي».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الخطيب لاعب الاتفاق: فترة التوقف ستظهر الفريق بشكله الحقيقي

الخطيب خلال تدريبات الاتفاق الأخيرة (موقع نادي الاتفاق)
الخطيب خلال تدريبات الاتفاق الأخيرة (موقع نادي الاتفاق)
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الخطيب لاعب الاتفاق: فترة التوقف ستظهر الفريق بشكله الحقيقي

الخطيب خلال تدريبات الاتفاق الأخيرة (موقع نادي الاتفاق)
الخطيب خلال تدريبات الاتفاق الأخيرة (موقع نادي الاتفاق)

أكد عبد الله الخطيب لاعب الاتفاق أن فريقه استفاد من فترة التوقف الحالية للدوري السعودي للمحترفين بعد أن مر بضغوطات كبيرة ومباريات متتالية في الفترة الماضية.

وقال الخطيب في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» قبل مواجهة أمام الخليج المقررة السبت ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري، إن الفريق سيكون في أكمل جاهزيته للمباراة بعد اكتمال وانسجام عناصره، خصوصاً أن العديد من اللاعبين لم يوجدوا حتى في المعسكر الخارجي في الصيف الماضي قبل بداية الموسم، وبالتالي كان من المهم أن ينسجم مع المجموعة في فترة التوقف.

وعن الضغوط المقبلة التي سيمر بها الفريق في بطولتي الدوري والخليج، قال الخطيب إنهم يسعون لتقديم أفضل النتائج والمستويات في بطولة الدوري، فيما سيكون الطموح عالياً في بطولة الخليج، مبيناً أنهم مستعدون للمهمة.

ودعا الخطيب أنصار النادي للحضور بكثافة في المباريات المقبلة بداية من مواجهة الخليج، مشيراً إلى أنهم سيبذلون كل ما يمكنهم تقديمه لإسعاد أنصار الاتفاق.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

السلامي مدرب الفتح الجديد: بدايتي أمام الأهلي «صعبة»

استقبال حافل وجده السلامي في نادي الفتح (موقع نادي الفتح)
استقبال حافل وجده السلامي في نادي الفتح (موقع نادي الفتح)
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السلامي مدرب الفتح الجديد: بدايتي أمام الأهلي «صعبة»

استقبال حافل وجده السلامي في نادي الفتح (موقع نادي الفتح)
استقبال حافل وجده السلامي في نادي الفتح (موقع نادي الفتح)

عبر المدرب المغربي جمال السلامي عن سعادته بالثقة التي نالها للعمل في الدوري السعودي للمحترفين، من خلال قيادة فريق الفتح، مع اعتزازه وسعيه لتقديم أفضل ما لديه في هذه التجربة الجديدة من مسيرته التدريبية.

وقال السلامي بعد توقيعه العقد مدرباً للفتح حتى نهاية الموسم خلفاً للسعودي خالد العطوي، إنه سيسعى لاستغلال كل الإمكانيات لتقديم الفريق بأفضل صورة وتحقيق النتائج المرجوة.

وأكد أن المباراة الأولى له مع الفتح «أمام الأهلي الجمعة»، ستكون أمام فريق قوي وصعب وهو بطل آخر نسختين من البطولة الآسيوية للنخبة، ومن ثم ستكون البداية صعبة في ظل وجود لاعبين مميزين في الفريق الذي سنواجه.

وأوضح السلامي أن لديهم طموحاً للظهور بصوة مشرفة مع كل الصعوبات والتحديات المقبلة، مشيراً إلى أن وصوله المتأخر لقيادة الفريق لا يمكن أن يكون عذراً في عدم التجهيز للقادم بالطريقة المناسبة.

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