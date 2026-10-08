الأهلي يجدد مع الفرنسي أتانغانا حتى عام 2029

أكد مصدر مطلع في الاتحاد السعودي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط» عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن توصل الاتحاد إلى اتفاق مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، الذي سبق له تدريب منتخبي بلجيكا والبرتغال، لتولي قيادة المنتخب السعودي الأول خلفاً لليوناني جورجيوس دونيس، الذي قاد «الأخضر» أخيراً إلى التتويج بلقب كأس الخليج العربي الـ27 في جدة.

ورغم تأكيد البقاء من قبل اتحاد القدم، كشفت مصادر متعددة لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاقاً جرى بين الاتحاد السعودي ومارتينيز قبل انطلاق بطولة كأس الخليج، غير أن الإنجاز الذي حققه دونيس بالتتويج باللقب قد يدفع إلى إعادة تقييم مستقبله مع المنتخب، وإمكانية صرف النظر عن إتمام التعاقد مع المدرب الإسباني، في ظل المتغيرات التي طرأت على المشهد الفني عقب البطولة.

وبحسب المصادر المتعددة فإن مات كروكر، المدير الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم، توصل إلى اتفاق مع مارتينيز لقيادة المنتخب السعودي لمدة أربعة أعوام مقبلة، مقابل راتب سنوي يقارب 13 مليون يورو، وهي معلومات تتعارض مع ما أكده المصدر المطلع في الاتحاد السعودي بشأن عدم وجود اتفاق مع المدرب الإسباني.

من جانبه، أكد مصدر في إدارة المنتخب السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن دونيس مستمر في منصبه، بحسب المعلومات المتوافرة لديه، موضحاً أنه لا يملك أي معلومات بشأن رحيل المدرب اليوناني أو وجود ترتيبات لإنهاء علاقته التعاقدية مع المنتخب.

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يحتضن دونيس المتوج مع الأخضر بكأس الخليج (الاتحاد السعودي)

وكان الاتحاد السعودي قد اتفق مع دونيس قبل نهائيات كأس العالم 2026 على تولي تدريب المنتخب لمدة عام واحد، بعقد ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل، غير أن التتويج الخليجي أعاد طرح التساؤلات بشأن مستقبله، ومدى إمكانية استمراره في قيادة «الأخضر» خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب استضافة السعودية نهائيات كأس آسيا 2027.

وكان بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد تحدث إلى «الشرق الأوسط» عقب تتويج المنتخب بكأس الخليج، رداً على سؤال بشأن مستقبل دونيس مع المنتخب السعودي، موضحاً: «هذه قرارات فنية وليست قراراتنا، وفي النهاية أي قرار يتعلق بدونيس يأتي من الجانب الفني، سواء المدير الفني أو الجهاز المختص، ولا نعرف ما سيحدث، لكن دونيس موجود معنا وشاهدتم ماذا قدم».

وحول تقييم أداء المنتخب خلال البطولة، قال رئيس الاتحاد السعودي: «في النهاية هناك تقييم فني للأداء، وهذا ما سننظر فيه إن شاء الله».

وتأتي تصريحات الرزيزاء في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن هوية المدرب الذي سيقود المنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة، إذ ترك رئيس الاتحاد الباب مفتوحاً أمام التقييم الفني، دون تقديم تأكيد بشأن استمرار دونيس أو وجود توجه لتغيير الجهاز الفني، رغم الإنجاز الذي تحقق في جدة.

وكان المنتخب السعودي قد توج بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه، إثر فوزه على الإمارات بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لينهي غياباً عن منصة التتويج الخليجي امتد منذ عام 2003.

وحقق دونيس اللقب بعدما قاد المنتخب السعودي إلى الفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، قبل تجاوز قطر بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، ثم التغلب على الإمارات في النهائي، مع المحافظة على نظافة شباك «الأخضر» طوال مبارياته الخمس في البطولة.

ومنحت هذه النتائج المدرب اليوناني دفعة معنوية مهمة، بعدما دخل البطولة وسط تساؤلات بشأن الأداء الفني للمنتخب، ليخرج منها متوجاً باللقب، في تحول قد تكون له انعكاساته على التقييم المرتقب لمستقبله مع المنتخب.

ويحظى دونيس بمساندة جماهيرية لافتة ظهرت بشكل واضح صباح اليوم الخميس في منصات التواصل الاجتماعي التي طالبت بصرف النظر عن مارتينيز والإبقاء على دونيس كون لديه علاقات ممتازة مع اللاعبين فضلاً عن جودته التدريبية المتوافقة مع إمكانات اللاعبين.

وكان المغربي بادو الزاكي، مدرب المنتخب الأردني، قد كشف عن خوض «النشامى» مباراة ودية أمام المنتخب السعودي في 27 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) المقبلين.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فلسطين وعُمان والكويت، ويبدأ مشواره بمواجهة فلسطين في 7 يناير، ثم يلتقي عُمان في 12 يناير، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام الكويت في 17 يناير.

كما سيلتقي الأخضر، كوريا الجنوبية وأوزبكستان ودياً ضمن التحضيرات لكأس آسيا خلال فترة التوقف الدولي المقررة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.