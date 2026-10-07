مدرب النصر السعودي: رونالدو جاهز... و«مبروك للأخضر»

أكد أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر السعودي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد إلى صفوف الفريق وأنه جاهز للمشاركة، مشيراً إلى أن فترة التوقف الدولي أسهمت في إعداد اللاعبين الموجودين مع الفريق للمرحلة المقبلة.

وهنأ بوستيكوغلو المنتخب السعودي على الإنجاز الذي حققه، كما قدم تهنئته إلى المدرب جورجيوس دونيس وطاقمه، وقال: «مبروك للمنتخب على الإنجاز، ومبروك لدونيس وطاقمه... شيء ممتاز تحقيق بطولة قبل (كأس آسيا)».

وأوضح مدرب النصر أن الفريق امتلك أسبوعين للتحضير خلال فترة التوقف، وقال: «كان لدينا أسبوعان للإعداد، وما زلنا ننتظر عودة لاعبي المنتخب».

وأشار إلى أن اللاعبين الموجودين مع الفريق استفادوا من فترة التوقف في الاستعداد لمرحلة الضغط المقبلة، بينما لم يتمكن اللاعبون المنضمون إلى منتخباتهم من الاستفادة من الفترة ذاتها.

وعن جاهزية رونالدو، قال بوستيكوغلو: «عاد رونالدو؛ وهو جاهز للعب». وأضاف: «...سبق أن دربت المنتخبات 4 سنوات، ولا أحب أن يتحدث مدربو الأندية عن مدربي المنتخبات؛ لذلك فلن أتطرق إلى ذلك».