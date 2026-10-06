الرزيزاء لـ«الشرق الأوسط»: روح الأخضر منحتنا كأس الخليج… ومستقبل دونيس بيد «الفنيين»

أعرب بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادته بتتويج المنتخب السعودي بلقب «خليجي 27»، مشيراً إلى أن الروح التي ظهرت بين اللاعبين كانت من أبرز ملامح «الأخضر» خلال البطولة، فيما أكد أن مستقبل المدرب اليوناني جيورجوس دونيس سيخضع للتقييم والقرار الفني.

وقال الرزيزاء، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب التتويج: «أولاً نقول الحمد لله، ونشكر القيادة ووزير الرياضة على كل الدعم، وعلى وجوده معنا ودعمه وحضوره التدريبات. واليوم نقول الحمد لله، اللاعبون والجهاز الفني لم يقصروا، وهذه بطولة غابت عنا 23 عاماً، والحمد لله أننا فرحنا بها».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما ميّز المنتخب السعودي في هذه النسخة، قال: «روح المنتخب هي ما يميزه. الروح التي لمستها بين اللاعبين، والانسجام الموجود بينهم، أعتقد أنهما كانا مميزين وبدرجة عالية جداً».

️ | بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لـ«الشرق الأوسط» بعد تتويج الأخضر بلقب #خليجي27:- روح المنتخب هي ما يميزه، والروح التي لمستها بين اللاعبين والانسجام الموجود بينهم كانا مميزين وبدرجة عالية جداً.- هذه بطولة غابت عنا 23 عاماً، والحمد لله أننا فرحنا بها. pic.twitter.com/EgYfWsPN5f — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 6, 2026

وعن مستقبل دونيس مع المنتخب السعودي، أوضح الرزيزاء: «هذه قرارات فنية وليست قراراتنا، وفي النهاية أي قرار يتعلق بدونيس يأتي من الجانب الفني، سواء المدير الفني أو الجهاز المختص، ولا نعرف ما سيحدث، لكن دونيس موجود معنا وشاهدتم ماذا قدم».

وحول تقييم أداء المنتخب خلال البطولة، قال رئيس الاتحاد السعودي: «في النهاية هناك تقييم فني للأداء، وهذا ما سننظر فيه إن شاء الله»