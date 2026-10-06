عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:38 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الرزيزاء لـ«الشرق الأوسط»: روح الأخضر منحتنا كأس الخليج… ومستقبل دونيس بيد «الفنيين»

تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية (تصوير: عدنان مهدلي)
تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

الرزيزاء لـ«الشرق الأوسط»: روح الأخضر منحتنا كأس الخليج… ومستقبل دونيس بيد «الفنيين»

تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية (تصوير: عدنان مهدلي)
تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية (تصوير: عدنان مهدلي)

أعرب بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادته بتتويج المنتخب السعودي بلقب «خليجي 27»، مشيراً إلى أن الروح التي ظهرت بين اللاعبين كانت من أبرز ملامح «الأخضر» خلال البطولة، فيما أكد أن مستقبل المدرب اليوناني جيورجوس دونيس سيخضع للتقييم والقرار الفني.

وقال الرزيزاء، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب التتويج: «أولاً نقول الحمد لله، ونشكر القيادة ووزير الرياضة على كل الدعم، وعلى وجوده معنا ودعمه وحضوره التدريبات. واليوم نقول الحمد لله، اللاعبون والجهاز الفني لم يقصروا، وهذه بطولة غابت عنا 23 عاماً، والحمد لله أننا فرحنا بها».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما ميّز المنتخب السعودي في هذه النسخة، قال: «روح المنتخب هي ما يميزه. الروح التي لمستها بين اللاعبين، والانسجام الموجود بينهم، أعتقد أنهما كانا مميزين وبدرجة عالية جداً».

وعن مستقبل دونيس مع المنتخب السعودي، أوضح الرزيزاء: «هذه قرارات فنية وليست قراراتنا، وفي النهاية أي قرار يتعلق بدونيس يأتي من الجانب الفني، سواء المدير الفني أو الجهاز المختص، ولا نعرف ما سيحدث، لكن دونيس موجود معنا وشاهدتم ماذا قدم».

وحول تقييم أداء المنتخب خلال البطولة، قال رئيس الاتحاد السعودي: «في النهاية هناك تقييم فني للأداء، وهذا ما سننظر فيه إن شاء الله»

مواضيع
رياضة سعودية كأس الخليج السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بوشل لـ«الشرق الأوسط»: أجمل لحظة أن تُفرح وطنك

رياضة سعودية بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)

بوشل لـ«الشرق الأوسط»: أجمل لحظة أن تُفرح وطنك

أكد نواف بوشل، لاعب المنتخب السعودي، أن التتويج بلقب «خليجي 27» يحمل بالنسبة إليه قيمة مختلفة عن البطولات التي حققها خلال مسيرته.

علي العمري (جدة )
رياضة سعودية اليوناني جيورجوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

دونيس: كنا الأفضل في خليجي27 … وأحب هذا البلد

أكد اليوناني جيورجوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن «الأخضر» استحق التتويج بلقب «خليجي 27»، مشيراً إلى أن البطولة منحته فرصة أكبر للتعرف على لاعبيه ومشاهدة تطو

فيصل المفضلي (جدة )
رياضة سعودية فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي هداف خليجي 27 (تصوير: علي خمج)
رياضة سعودية

البريكان لـ«الشرق الأوسط»: البطولة كانت صعبة… لكننا سهّلناها

عبّر فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، عن فخره بالتتويج بلقب «خليجي 27»، مؤكداً أن تمثيل المنتخب وتحقيق بطولة بقميصه يمثلان مصدر فخر كبير بالنسبة إليه.

علي العمري (جدة )
رياضة سعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة (تصوير: عدنان مهدلي)
رياضة سعودية

الفيصل لـ«الشرق الأوسط»: كنا بحاجة للقب كأس الخليج... سنبني على هذا الإنجاز

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن تتويج المنتخب السعودي بلقب «خليجي 27» جاء نتيجة تضافر الجهود والعمل على تطوير كرة القدم.

علي العمري (جدة )
رياضة سعودية الفيصل لحظة تتويج قائد الأخضر محمد العويس (تصوير: عدنان مهدلي)
رياضة سعودية

وزير الرياضة السعودي: كأس الخليج خطوة أولى… والقادم أجمل

هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، القيادة السعودية بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بلقب «خليجي 27»، مؤكداً أن الطموحات تتجاوز الإنجاز الخليجي نح

«الشرق الأوسط» (جدة )
الرياضة رياضة سعودية

4 مدربين و4 مديرين… رجال الذهب الخليجي للأخضر

أربعة مدربين وأربعة مديرين ارتبطت أسماؤهم بتتويجات الأخضر الخليجية (الاتحاد السعودي)
أربعة مدربين وأربعة مديرين ارتبطت أسماؤهم بتتويجات الأخضر الخليجية (الاتحاد السعودي)
TT
TT

4 مدربين و4 مديرين… رجال الذهب الخليجي للأخضر

أربعة مدربين وأربعة مديرين ارتبطت أسماؤهم بتتويجات الأخضر الخليجية (الاتحاد السعودي)
أربعة مدربين وأربعة مديرين ارتبطت أسماؤهم بتتويجات الأخضر الخليجية (الاتحاد السعودي)

خلف كل كأس خليجية في خزائن المنتخب السعودي أسماء صنعت جزءاً من الحكاية، بعضها ظهر على الخط الفني، وبعضها عمل بعيداً عن الأضواء في إدارة المنتخب، لكن جميعها ارتبطت بمحطات التتويج الأربع التي حققها «الأخضر» في تاريخ كأس الخليج.ومن خليجي 12 عام 1994 إلى خليجي 27 عام 2026، تعاقب على الإنجازات أربعة مدربين وأربعة مديرين للمنتخب، في سجل يجمع بين المدرسة السعودية والأجنبية، ويختصر مراحل مختلفة من تاريخ الكرة السعودية.الخراشي والدهمش.. اللقب الأولفي خليجي 12 عام 1994 في أبوظبي عاصمة الإمارات العربيةالمتحدة، جاء الموعد مع أول كأس خليجية في تاريخ المنتخب السعودي، بعدما نجح «الأخضر» في الوصول إلى القمة لأول مرة.وكان محمد الخراشي المدرب السعودي الذي قاد المنتخب إلى هذا الإنجاز التاريخي، فيما كان فهد الدهمش مديراً للمنتخب، ليحمل الاسمان أول توقيع إداري وفني على أول بطولة خليجية سعودية.ذلك التتويج لم يكن مجرد لقب، بل كان بداية علاقة المنتخب السعودي مع الذهب الخليجي، بعد سنوات من الحضور والمنافسة في البطولة.ناصر الجوهر وفيصل عبد الهادي.. اللقب الثانيبعد ثمانية أعوام، عاد المنتخب السعودي إلى منصة التتويج في خليجي 15 عام 2002، التي استضافتها المملكة.وقاد ناصر الجوهر المنتخب إلى اللقب الثاني، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته مع «الأخضر»، بينما كان فيصل عبد الهادي مديراً للمنتخب في تلك البطولة.وبذلك أصبح الجوهر ثاني مدرب سعودي يقود المنتخب إلى كأس الخليج، فيما دخل عبد الهادي قائمة الإداريين المرتبطين بالألقاب السعودية.فان درليم وتركي بن خالد.. اللقب الثالثوفي خليجي 16 بدولة الكويت عام 2003، لم ينتظر المنتخب السعودي طويلاً ليعود إلى القمة، إذ نجح في تحقيق لقبه الثالث في البطولة.وجاء الإنجاز هذه المرة بقيادة المدرب الهولندي فان درليم، الذي أصبح أول مدرب أجنبي يقود المنتخب السعودي إلى كأس الخليج، بينما كان تركي بن خالد مديراً للمنتخب.وكان اللقب الثالث محطة مختلفة في سجل الأخضر، إذ أكد قدرة المنتخب على مواصلة حضوره في دائرة المنافسة، تحت قيادة مدرسة تدريبية أجنبية.دونيس والمفرج.. عودة بعد 23 عاماًأما آخر فصول الحكاية فجاء في خليجي 27 عام 2026، عندما عاد المنتخب السعودي إلى منصة التتويج بعد غياب طويل، محققاً الكأس الرابعة في تاريخه في عروس البحر الأحمر ( جدة ).وقاد المدرب اليوناني جورجوس دونيس المنتخب إلى اللقب، ليصبح رابع مدرب يرتبط اسمه بتتويج السعودية في كأس الخليج، بعد محمد الخراشي وناصر الجوهر وفان درليم.وعلى المستوى الإداري، كان فهد المفرج مديراً للمنتخب في البطولة، ليصبح رابع اسم في قائمة الإداريين الذين ارتبطوا بألقاب «الأخضر» الخليجية.

مواضيع
الدوري السعودي كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بوشل لـ«الشرق الأوسط»: أجمل لحظة أن تُفرح وطنك

بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)
بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)
TT
TT

بوشل لـ«الشرق الأوسط»: أجمل لحظة أن تُفرح وطنك

بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)
بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)

أكد نواف بوشل، لاعب المنتخب السعودي، أن التتويج بلقب «خليجي 27» يحمل بالنسبة إليه قيمة مختلفة عن البطولات التي حققها خلال مسيرته، مشيراً إلى أن فرحة الجماهير السعودية باللقب تمثل أجمل لحظاته في البطولة.

وقال بوشل في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «عندما تُفرح وطنك فالأمر مختلف، والحمد لله، الشعب السعودي يستحق هذه الفرحة الكبيرة، وإن شاء الله تكون هذه بداية الخير، والقادم أفضل».

وعن إنهاء انتظار أجيال من الجماهير السعودية التي لم تعش فرحة تتويج «الأخضر» بالبطولات، قال: «الأجيال السابقة من اللاعبين لم تقصر، لكن التوفيق لم يُكتب لهم. الحمد لله أن الله كتب لنا التوفيق، وأسهمنا في إسعاد شعب كامل، وإن شاء الله تكون هذه بداية الخير».

وكشف بوشل أن الرغبة في التتويج كانت حاضرة لدى اللاعبين منذ بداية المعسكر، مضيفاً: «منذ اليوم الأول الذي حضرنا فيه إلى المعسكر، كان تركيزنا وهدفنا واضحين؛ الوصول إلى النهائي وتحقيق الكأس، ولم نأتِ لمجرد المشاركة، خصوصاً أن البطولة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا».

وأضاف: «كان التركيز عالياً، ووضعنا تحقيق البطولة هدفاً لنا منذ البداية، خصوصاً أننا ابتعدنا فترة طويلة عن البطولات وعن إسعاد جماهيرنا، والحمد لله أن الله أكرمنا اليوم».

وعن المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، قال بوشل: «دونيس مدرب كبير، وحقق فرحة كبيرة للشعب، ولديه خبرة في السعودية ويعرف اللاعبين ويعرفنا جيداً. منحنا الثقة، وكذلك الجهاز الفني والطبي وجميع المسؤولين في المنتخب، لم يقصر أحد معنا».

واختتم بوشل حديثه، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن أجمل لحظة عاشها في البطولة، قائلاً: «أن تُفرح شعب دولة كاملة... هذه أجمل لحظة».

مواضيع
رياضة سعودية كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

تحت رعاية الملك سلمان... نائب أمير مكة يتوج «أبطال الخليج»

الأمير سعود بن مشعل يتوج قائد الأخضر العويس بكأس الخليج (واس)
الأمير سعود بن مشعل يتوج قائد الأخضر العويس بكأس الخليج (واس)
TT
TT

تحت رعاية الملك سلمان... نائب أمير مكة يتوج «أبطال الخليج»

الأمير سعود بن مشعل يتوج قائد الأخضر العويس بكأس الخليج (واس)
الأمير سعود بن مشعل يتوج قائد الأخضر العويس بكأس الخليج (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونيابة عنه، شهد الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها السابعة والعشرين "خليجي الديار العربية 27"، وتوَّج المنتخب السعودي بكأس البطولة، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بنتيجة (0-2)، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

حضر المباراة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، والأمير سعود بن عبد الله، والأمير سعود بن تركي بن فيصل، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز محافظ الطائف، والأمير نواف بن محمد، والأمير سعود بن نواف بن محمد.

كما حضرها، نائب وزير الرياضة بدر القاضي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بدر الرزيزاء، ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية بدول الخليج العربي.

وفال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة على فوز منتخبنا بهذه البطولة الغالية؛ التي تمثل أهمية كبرى لدينا كخليجيين، كما أثمن لأخي نائب أمير منطقة مكة المكرمة حضوره وتتويجه للمنتخب الفائز باللقب الغالي، وأهنئ جماهيرنا الوفية، التي كان لها الدور الأكبر في مسيرة الأخضر في هذه البطولة، وكانت خير داعمٍ لصقورنا في تحقيق هذا اللقب الغالي، وكل الشكر لجميع المنتخبات على مشاركتها في هذا التجمع الرياضي الخليجي، وعلى ما قدمته من مستويات مميزة وتنافس رياضي شريف، ونتمنى لها التوفيق في البطولات المقبلة -بإذن الله-".

مواضيع
كأس الخليج السعودية