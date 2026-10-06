تحت رعاية الملك سلمان... نائب أمير مكة يتوج «أبطال الخليج»

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونيابة عنه، شهد الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها السابعة والعشرين "خليجي الديار العربية 27"، وتوَّج المنتخب السعودي بكأس البطولة، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بنتيجة (0-2)، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

حضر المباراة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، والأمير سعود بن عبد الله، والأمير سعود بن تركي بن فيصل، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز محافظ الطائف، والأمير نواف بن محمد، والأمير سعود بن نواف بن محمد.

كما حضرها، نائب وزير الرياضة بدر القاضي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بدر الرزيزاء، ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية بدول الخليج العربي.

وفال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة على فوز منتخبنا بهذه البطولة الغالية؛ التي تمثل أهمية كبرى لدينا كخليجيين، كما أثمن لأخي نائب أمير منطقة مكة المكرمة حضوره وتتويجه للمنتخب الفائز باللقب الغالي، وأهنئ جماهيرنا الوفية، التي كان لها الدور الأكبر في مسيرة الأخضر في هذه البطولة، وكانت خير داعمٍ لصقورنا في تحقيق هذا اللقب الغالي، وكل الشكر لجميع المنتخبات على مشاركتها في هذا التجمع الرياضي الخليجي، وعلى ما قدمته من مستويات مميزة وتنافس رياضي شريف، ونتمنى لها التوفيق في البطولات المقبلة -بإذن الله-".