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الفيصل لـ«الشرق الأوسط»: كنا بحاجة للقب كأس الخليج... سنبني على هذا الإنجاز

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة (تصوير: عدنان مهدلي)
الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة (تصوير: عدنان مهدلي)
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الفيصل لـ«الشرق الأوسط»: كنا بحاجة للقب كأس الخليج... سنبني على هذا الإنجاز

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة (تصوير: عدنان مهدلي)
الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن تتويج المنتخب السعودي بلقب «خليجي 27» جاء نتيجة تضافر الجهود والعمل على تطوير كرة القدم، مشيراً إلى أن تحقيق البطولة كسر حاجزاً كان اللاعبون والمنظومة الرياضية بحاجة إلى تجاوزه، وأن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على هذا الإنجاز.

وقال وزير الرياضة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» وممثلي وسائل الإعلام عقب التتويج: «الحمد لله، وفقنا الله اليوم بجهد اللاعبين وتضافر جهود الجميع، والعمل والتطوير من أجل استحقاق الفوز بهذه البطولة».

وأضاف: «منذ اليوم الأول في البطولة، كان اللاعبون في قمة التركيز والاهتمام، والجميع كان يعمل من أجل هدف واحد، وهو تحقيق البطولة، والحمد لله نجح اللاعبون في ذلك».

وتابع الأمير عبد العزيز بن تركي: «نعد الجميع بتضافر الجهود من أجل تطوير كرة القدم والمنظومة الرياضية، بما يواكب طموحات قيادتنا الكريمة، وكذلك طموحات الشعب السعودي».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول كيفية البناء على هذا الإنجاز قبل كأس آسيا 2027، قال وزير الرياضة: «لا شك أننا سننظر إلى الإيجابيات والسلبيات، وكل ما تم خلال هذه المرحلة، ونبني عليه. هناك مقولة إن الفوز يجلب الفوز، واليوم كسرنا هذا الحاجز بتحقيق بطولة كان اللاعبون بحاجة إليها، وكنا نحتاج إليها أيضاً كمنظومة رياضية. وفقنا الله اليوم، وإن شاء الله نبني على هذا الإنجاز في المرحلة المقبلة».

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4 مدربين و4 مديرين… رجال الذهب الخليجي للأخضر

أربعة مدربين وأربعة مديرين ارتبطت أسماؤهم بتتويجات الأخضر الخليجية (الاتحاد السعودي)
أربعة مدربين وأربعة مديرين ارتبطت أسماؤهم بتتويجات الأخضر الخليجية (الاتحاد السعودي)
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4 مدربين و4 مديرين… رجال الذهب الخليجي للأخضر

أربعة مدربين وأربعة مديرين ارتبطت أسماؤهم بتتويجات الأخضر الخليجية (الاتحاد السعودي)
أربعة مدربين وأربعة مديرين ارتبطت أسماؤهم بتتويجات الأخضر الخليجية (الاتحاد السعودي)

خلف كل كأس خليجية في خزائن المنتخب السعودي أسماء صنعت جزءاً من الحكاية، بعضها ظهر على الخط الفني، وبعضها عمل بعيداً عن الأضواء في إدارة المنتخب، لكن جميعها ارتبطت بمحطات التتويج الأربع التي حققها «الأخضر» في تاريخ كأس الخليج.ومن خليجي 12 عام 1994 إلى خليجي 27 عام 2026، تعاقب على الإنجازات أربعة مدربين وأربعة مديرين للمنتخب، في سجل يجمع بين المدرسة السعودية والأجنبية، ويختصر مراحل مختلفة من تاريخ الكرة السعودية.الخراشي والدهمش.. اللقب الأولفي خليجي 12 عام 1994 في أبوظبي عاصمة الإمارات العربيةالمتحدة، جاء الموعد مع أول كأس خليجية في تاريخ المنتخب السعودي، بعدما نجح «الأخضر» في الوصول إلى القمة لأول مرة.وكان محمد الخراشي المدرب السعودي الذي قاد المنتخب إلى هذا الإنجاز التاريخي، فيما كان فهد الدهمش مديراً للمنتخب، ليحمل الاسمان أول توقيع إداري وفني على أول بطولة خليجية سعودية.ذلك التتويج لم يكن مجرد لقب، بل كان بداية علاقة المنتخب السعودي مع الذهب الخليجي، بعد سنوات من الحضور والمنافسة في البطولة.ناصر الجوهر وفيصل عبد الهادي.. اللقب الثانيبعد ثمانية أعوام، عاد المنتخب السعودي إلى منصة التتويج في خليجي 15 عام 2002، التي استضافتها المملكة.وقاد ناصر الجوهر المنتخب إلى اللقب الثاني، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته مع «الأخضر»، بينما كان فيصل عبد الهادي مديراً للمنتخب في تلك البطولة.وبذلك أصبح الجوهر ثاني مدرب سعودي يقود المنتخب إلى كأس الخليج، فيما دخل عبد الهادي قائمة الإداريين المرتبطين بالألقاب السعودية.فان درليم وتركي بن خالد.. اللقب الثالثوفي خليجي 16 بدولة الكويت عام 2003، لم ينتظر المنتخب السعودي طويلاً ليعود إلى القمة، إذ نجح في تحقيق لقبه الثالث في البطولة.وجاء الإنجاز هذه المرة بقيادة المدرب الهولندي فان درليم، الذي أصبح أول مدرب أجنبي يقود المنتخب السعودي إلى كأس الخليج، بينما كان تركي بن خالد مديراً للمنتخب.وكان اللقب الثالث محطة مختلفة في سجل الأخضر، إذ أكد قدرة المنتخب على مواصلة حضوره في دائرة المنافسة، تحت قيادة مدرسة تدريبية أجنبية.دونيس والمفرج.. عودة بعد 23 عاماًأما آخر فصول الحكاية فجاء في خليجي 27 عام 2026، عندما عاد المنتخب السعودي إلى منصة التتويج بعد غياب طويل، محققاً الكأس الرابعة في تاريخه في عروس البحر الأحمر ( جدة ).وقاد المدرب اليوناني جورجوس دونيس المنتخب إلى اللقب، ليصبح رابع مدرب يرتبط اسمه بتتويج السعودية في كأس الخليج، بعد محمد الخراشي وناصر الجوهر وفان درليم.وعلى المستوى الإداري، كان فهد المفرج مديراً للمنتخب في البطولة، ليصبح رابع اسم في قائمة الإداريين الذين ارتبطوا بألقاب «الأخضر» الخليجية.

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الرزيزاء لـ«الشرق الأوسط»: روح الأخضر منحتنا كأس الخليج… ومستقبل دونيس بيد «الفنيين»

تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية (تصوير: عدنان مهدلي)
تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية (تصوير: عدنان مهدلي)
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الرزيزاء لـ«الشرق الأوسط»: روح الأخضر منحتنا كأس الخليج… ومستقبل دونيس بيد «الفنيين»

تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية (تصوير: عدنان مهدلي)
تتويج المنتخب السعودي بلقب البطولة الخليجية (تصوير: عدنان مهدلي)

أعرب بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادته بتتويج المنتخب السعودي بلقب «خليجي 27»، مشيراً إلى أن الروح التي ظهرت بين اللاعبين كانت من أبرز ملامح «الأخضر» خلال البطولة، فيما أكد أن مستقبل المدرب اليوناني جيورجوس دونيس سيخضع للتقييم والقرار الفني.

وقال الرزيزاء، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب التتويج: «أولاً نقول الحمد لله، ونشكر القيادة ووزير الرياضة على كل الدعم، وعلى وجوده معنا ودعمه وحضوره التدريبات. واليوم نقول الحمد لله، اللاعبون والجهاز الفني لم يقصروا، وهذه بطولة غابت عنا 23 عاماً، والحمد لله أننا فرحنا بها».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما ميّز المنتخب السعودي في هذه النسخة، قال: «روح المنتخب هي ما يميزه. الروح التي لمستها بين اللاعبين، والانسجام الموجود بينهم، أعتقد أنهما كانا مميزين وبدرجة عالية جداً».

وعن مستقبل دونيس مع المنتخب السعودي، أوضح الرزيزاء: «هذه قرارات فنية وليست قراراتنا، وفي النهاية أي قرار يتعلق بدونيس يأتي من الجانب الفني، سواء المدير الفني أو الجهاز المختص، ولا نعرف ما سيحدث، لكن دونيس موجود معنا وشاهدتم ماذا قدم».

وحول تقييم أداء المنتخب خلال البطولة، قال رئيس الاتحاد السعودي: «في النهاية هناك تقييم فني للأداء، وهذا ما سننظر فيه إن شاء الله»

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بوشل لـ«الشرق الأوسط»: أجمل لحظة أن تُفرح وطنك

بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)
بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)
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بوشل لـ«الشرق الأوسط»: أجمل لحظة أن تُفرح وطنك

بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)
بوشل أشاد بالمدرب دونيس وكافة الأجهزة الفنية والإدارية (المنتخب السعودي)

أكد نواف بوشل، لاعب المنتخب السعودي، أن التتويج بلقب «خليجي 27» يحمل بالنسبة إليه قيمة مختلفة عن البطولات التي حققها خلال مسيرته، مشيراً إلى أن فرحة الجماهير السعودية باللقب تمثل أجمل لحظاته في البطولة.

وقال بوشل في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «عندما تُفرح وطنك فالأمر مختلف، والحمد لله، الشعب السعودي يستحق هذه الفرحة الكبيرة، وإن شاء الله تكون هذه بداية الخير، والقادم أفضل».

وعن إنهاء انتظار أجيال من الجماهير السعودية التي لم تعش فرحة تتويج «الأخضر» بالبطولات، قال: «الأجيال السابقة من اللاعبين لم تقصر، لكن التوفيق لم يُكتب لهم. الحمد لله أن الله كتب لنا التوفيق، وأسهمنا في إسعاد شعب كامل، وإن شاء الله تكون هذه بداية الخير».

وكشف بوشل أن الرغبة في التتويج كانت حاضرة لدى اللاعبين منذ بداية المعسكر، مضيفاً: «منذ اليوم الأول الذي حضرنا فيه إلى المعسكر، كان تركيزنا وهدفنا واضحين؛ الوصول إلى النهائي وتحقيق الكأس، ولم نأتِ لمجرد المشاركة، خصوصاً أن البطولة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا».

وأضاف: «كان التركيز عالياً، ووضعنا تحقيق البطولة هدفاً لنا منذ البداية، خصوصاً أننا ابتعدنا فترة طويلة عن البطولات وعن إسعاد جماهيرنا، والحمد لله أن الله أكرمنا اليوم».

وعن المدرب اليوناني جيورجوس دونيس، قال بوشل: «دونيس مدرب كبير، وحقق فرحة كبيرة للشعب، ولديه خبرة في السعودية ويعرف اللاعبين ويعرفنا جيداً. منحنا الثقة، وكذلك الجهاز الفني والطبي وجميع المسؤولين في المنتخب، لم يقصر أحد معنا».

واختتم بوشل حديثه، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن أجمل لحظة عاشها في البطولة، قائلاً: «أن تُفرح شعب دولة كاملة... هذه أجمل لحظة».

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