الفيصل لـ«الشرق الأوسط»: كنا بحاجة للقب كأس الخليج... سنبني على هذا الإنجاز

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن تتويج المنتخب السعودي بلقب «خليجي 27» جاء نتيجة تضافر الجهود والعمل على تطوير كرة القدم، مشيراً إلى أن تحقيق البطولة كسر حاجزاً كان اللاعبون والمنظومة الرياضية بحاجة إلى تجاوزه، وأن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على هذا الإنجاز.

وقال وزير الرياضة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» وممثلي وسائل الإعلام عقب التتويج: «الحمد لله، وفقنا الله اليوم بجهد اللاعبين وتضافر جهود الجميع، والعمل والتطوير من أجل استحقاق الفوز بهذه البطولة».

وأضاف: «منذ اليوم الأول في البطولة، كان اللاعبون في قمة التركيز والاهتمام، والجميع كان يعمل من أجل هدف واحد، وهو تحقيق البطولة، والحمد لله نجح اللاعبون في ذلك».

️ | الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، لـ«الشرق الأوسط» وممثلي وسائل الإعلام:- منذ اليوم الأول كان اللاعبون في قمة التركيز، والجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو تحقيق البطولة.- هناك مقولة إن الفوز يجلب الفوز، واليوم كسرنا هذا الحاجز بتحقيق بطولة كان اللاعبون بحاجة... pic.twitter.com/Qkr8KRJgCA — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 6, 2026

وتابع الأمير عبد العزيز بن تركي: «نعد الجميع بتضافر الجهود من أجل تطوير كرة القدم والمنظومة الرياضية، بما يواكب طموحات قيادتنا الكريمة، وكذلك طموحات الشعب السعودي».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول كيفية البناء على هذا الإنجاز قبل كأس آسيا 2027، قال وزير الرياضة: «لا شك أننا سننظر إلى الإيجابيات والسلبيات، وكل ما تم خلال هذه المرحلة، ونبني عليه. هناك مقولة إن الفوز يجلب الفوز، واليوم كسرنا هذا الحاجز بتحقيق بطولة كان اللاعبون بحاجة إليها، وكنا نحتاج إليها أيضاً كمنظومة رياضية. وفقنا الله اليوم، وإن شاء الله نبني على هذا الإنجاز في المرحلة المقبلة».