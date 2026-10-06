بعد سنوات من الغياب... «أخضر البطولات» عاد

بعد سنوات من الغياب وترقب جيل كامل لرؤيته على منصة التتويج، توج المنتخب السعودي أخيرا بلقب كأس الخليج (خليجي 27) للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ ما يقرب من 23 عاما، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على منتخب الإمارات، الثلاثاء، في المباراة النهائية للمسابقة.

وعلى ملعب (الإنماء) في مدينة جدة، تحت أنظار السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاء هدفا المباراة في غضون دقيقتين، حيث افتتح همام الهمامي التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة 11، وأضاف زميله فراس البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 13.وعاد المنتخب السعودي لاعتلاء منصة التتويج في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1970، بعدما سبق أن حصل على لقبها عامي 1994 و2002، وكذلك في نسخة 2003.وبذلك، تقاسم المنتخب السعودي وصافة قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الخليج مع منتخب العراق، الذي فاز باللقب 4 مرات أيضا، حيث يبتعد المنتخبان بفارق 6 ألقاب خلف المنتخب الكويتي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب.

تيفو المدرجات السعودية قبل انطلاق المباراة (المنتخب السعودي)

وبات هذا هو أول لقب للمنتخب السعودي تحت قيادة مدربه اليوناني جيورجيوس دونيس، الذي تولى المسؤولية في أبريل/نيسان الماضي خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.كما جاء هذا الإنجاز، ليشكل دفعة معنوية جيدة للغاية للمنتخب (الأخضر)، قبل مشاركته ببطولة كأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها المملكة مطلع العام المقبل، حيث يتطلع الفريق للفوز بالمسابقة القارية للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ تتويجه بلقبه الأخير بها عام 1996 عقب فوزه في النهائي على منتخب الإمارات بالتحديد.في المقابل، بقي منتخب الإمارات يمتلك لقبين فقط في بطولة كأس الخليج التي حمل لقبها عامي 2007 و2013، علما بأنها المرة الخامسة في تاريخه التي ينال فيها وصافة المسابقة عبر تاريخها، والثانية منذ بدء العمل بنظام المجموعتين والأدوار الإقصائية في البطولة، وتحديدا في (خليجي 17) بقطر عام 2004، بعد أن كانت المسابقة تجرى منذ انطلاقتها بنظام الدوري من دور واحد.وكان المنتخب الإماراتي يأمل في حصد لقب كأس الخليج، ليعوض خيبة الأمل التي عانى منها عقب فشله في التأهل لمونديال 2026، بعد إخفاقه في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم.

همام الهمامي يقود هجمة سعودية (تصوير: علي خمج)

وتعتبر هذه هي المرة الخامسة التي يشارك فيها المنتخب السعودي بنهائي كأس الخليج، فيما سجل المنتخب الإماراتي ظهوره الرابع في هذا الدور.ويعد هذا هو الفوز الـ20 لمنتخب السعودية في سجل لقاءاته بمختلف المسابقات مع منتخب الإمارات، الذي حقق 6 انتصارات فقط، بينما انتهت 7 لقاءات بينهما بالتعادل، ليواصل بذلك المنتخب الأخضر تفوقه على المنتخب الأبيض.وعلى صعيد لقاءات المنتخبين بكأس الخليج فقط، فقد حقق المنتخب السعودي فوزه الـ12، مقابل 3 انتصارات فقط للإمارات، بينما فرض التعادل نفسه على 4 مواجهات.وفي ظل أجواء صاخبة من جماهير المنتخبين التي احتشدت في المدرجات، بدأت المباراة بهجوم من جانب منتخب الإمارات، وسدد لاعبه نيكولاس خيمينيز ضربة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة، علت العارضة بقليل.ومن أول فرصة تسنح للمنتخب السعودي لهز الشباك، افتتح همام الهمامي التسجيل للمنتخب (الأخضر) في الدقيقة 11.وتابع الهمامي ركلة ركنية من الجانب الأيسر، أبعدها الدفاع الإماراتي بطريقة خاطئة، لتصل الكرة إليه ويسدد من خارج منطقة الجزاء، لترتطم في الدفاع وتغير اتجاهها، قبل أن تسكن الشباك على يسار خالد عيسى، حارس مرمى منتخب الإمارات، الذي ارتمى في الجهة المقابلة.

عبدالإله العمري قدم أداء بطوليا في المباراة (تصوير: علي خمج*

واستغل منتخب السعودية ارتباك لاعبي الإمارات عقب هدف الهمامي، ليضاعف المنتخب المضيف تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 13 عن طريق فراس البريكان.وتسلم البريكان تمريرة بينية رائعة من ناصر الدوسري، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة بقدمه اليسرى، واضعا الكرة على يسار عيسى وتعانق الشباك.ووقف محمد العويس، حارس مرمى منتخب السعودية، حائلا أمام اهتزاز شباكه في الدقيقة 16، بعدما تصدى ببراعة لتسديدة من داخل المنطقة عن طريق برونو دي أوليفيرا.وأهدر صالح أبوالشامات فرصة مؤكدة لإضافة هدف آخر للسعودية في الدقيقة 17 حينما تلقى تمريرة أمامية، لينطلق بالكرة من منتصف الملعب، قبل أن يراوغ الدفاع بمهارة، ويسدد من داخل المنطقة، غير أن الكرة ارتطمت في القائم الأيمن.شدد منتخب الإمارات من هجماته في محاولة لتقليص الفارق، وتابع روبن أمارال تمريرة عرضية من الطرف الأيمن، أبعدها الدفاع السعودي بطريقة خاطئة، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الكرة ذهبت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 20.وأضاع خيمينيز فرصة مؤكدة لمنتخب الإمارات في الدقيقة 23، عندما تلقى تمريرة بينية متقنة من مامادو كوليبالي، لينفرد على إثرها بالمرمى، لكنه سدد من داخل المنطقة في القائم الأيمن بغرابة شديدة.حاول منتخب السعودية امتصاص حماس لاعبي الإمارات، حيث تناقلوا الكرة فيما بينهم بمنتصف الملعب، لكن الدقيقة 38 شهدت احتساب حكم المباراة المغربي جلال جيد، ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي، بعد سقوط دي أوليفيرا داخل المنطقة في كرة مشتركة مع حسان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي.

جماهير الأخضر خلال النهائي الخليجي الكبير (رويترز)

وسرعان ما قرر جيد إلغاء ركلة الجزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أشارت لعدم وجود عرقلة من تمبكتي لدي أوليفيرا.وسدد اللاعب الإماراتي بالا جيلهيرم من على يسار منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية 2 / صفر.بدأ الشوط الثاني بهجوم متوقع من جانب الإمارات، لم يسفر عن أي خطورة، فيما جاءت أول تصويبة في هذا الشوط من جانب المنتخب السعودي عن طريق همام الهمامي، الذي سدد من على حدود المنطقة في الدقيقة 51، ذهبت فوق العارضة.ورد منتخب الإمارات بتسديدة من يسار المنطقة عبر بالا جيلهيرم في الدقيقة 57، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن، قبل أن يتصدى العويس لتسديدة من داخل المنطقة عبر سلطان عادل في الدقيقة 59.في المقابل، أضاع صالح أبوالشامات فرصة محققة للسعودية في الدقيقة 60، بعدما تابع تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى، أبعدها خالد عيسى، لتصل الكرة إليه ويسدد من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكنه وضعه في منتصف المرمى، لتصطدم بالحارس الإماراتي.ولم تمر سوى دقيقتين، حتى سدد ناصر الدوسري من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمنتخب الإمارات، فيما سدد الإماراتي ليوان بيريرا في الدقيقة 66 كان لها العويس بالمرصاد.وأضاع محمد كنو فرصة مؤكدة للسعودية في الدقيقة 67، حينما تلقى تمريرة بينية من البريكان، ليجد نفسه منفردا بالمرمى لكنه سدد برعونة من داخل المنطقة في جسد خالد عيسى.على عكس المتوقع، هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، وسط استحواذ متبادل من كلا الفريقين، قبل أن يسدد عبدالإله العمري ضربة خلفية مزدوجة من داخل المنطقة في الدقيقة 82، مرت فوق عارضة مرمى المنتخب الإماراتي.وصادف منتخب الإمارات سوء حظ بالغ، بعدما تصدت العارضة لقذيفة مدوية من خارج المنطقة بواسطة فابيو ليما، لترتد الكرة إلى الجانب الأيمن، ويتابع اللاعب ذاته تمريرة عرضية زاحفة، ليسدد وهو على بعد خطوات من المرمى، لكن الكرة ذهبت لأحضان العويس.وشهدت الدقائق الأخيرة عصبية من المنتخبين، حيث توقفت المباراة أكثر من مرة بسبب المشادات بين لاعبيهما، قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، معلنا فوز منتخب السعودية باللقاء وتتويجه باللقب المرموق.