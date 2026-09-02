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الرياضة رياضة سعودية

إلى أين يسير الأهلي؟

الجماهير غاضبة... وهاجس يايسله مستمر... وتوني يقرع الجرس

الأهلي خسر بثلاثية في مباراته الأخيرة أمام الهلال (تصوير: سعد العنزي)
الأهلي خسر بثلاثية في مباراته الأخيرة أمام الهلال (تصوير: سعد العنزي)
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إلى أين يسير الأهلي؟

الأهلي خسر بثلاثية في مباراته الأخيرة أمام الهلال (تصوير: سعد العنزي)
الأهلي خسر بثلاثية في مباراته الأخيرة أمام الهلال (تصوير: سعد العنزي)

أثارت الخسارة الثانية على التوالي للأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، استياء وغضب جماهير النادي التي أشارت إلى أن الفريق فقد جزءاً كبيراً من الاستقرار الفني الذي كان يميّزه خلال الموسمين الماضيين، عندما كان المدرب الألماني يايسله يمتلك صلاحيات واسعة في الجوانب الفنية واتخاذ القرارات المتعلقة بالفريق، إلى جانب رحيل عدد من أبرز العناصر الأجنبية، وفي مقدمتهم الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه.

وتصاعدت مطالب جماهير الأهلي بضرورة إجراء تغييرات إدارية وفنية، مع توجيه الأنظار نحو اللجنة التنفيذية بقيادة أحمد الشنقيطي، وسط توقعات بإجراء عدد من التغييرات خلال الأيام المقبلة بهدف إعادة ترتيب أوراق الفريق وتحسين وضعه.

وفي الجانب الفني، اقترب الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع سعيد باعطية، ظهير نادي الفتح، حيث وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة، بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية والإعلان عن الصفقة.

وتتزامن هذه التطورات مع حالة من القلق الجماهيري بشأن تأثير النتائج الحالية على الاستحقاق القاري المرتقب، إذ يخشى أنصار الأهلي أن ينعكس تراجع المستوى والنتائج على جاهزية الفريق للمواجهة النهائية لكأس القارات أمام صن داونز، في مباراة تمثل فرصة مهمة للفريق الأهلاوي لإضافة لقب جديد إلى خزائنه.

ومنذ مغادرة يايسله، بدا الأهلي متخبطاً في أكثر من اتجاه، إذ لم يكن الألماني مدرباً خارقاً، لكنه كان الشخصية الفنية الأبرز التي قاتلت من أجل بناء مشروع واضح داخل الفريق منذ وصوله.

يايسله لم ينجح في موسمه الأول في تحقيق كل ما كان ينتظره الأهلاويون، لكنه نجح في قيادة الفريق إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن تتغير الصورة في الموسم التالي، ويبدأ الأهلي في جني ثمار الاستقرار الفني، وصولاً إلى التتويج القاري وتحقيق كأس السوبر السعودي.

جماهير الأهلي تنتظر تغييرات إدارية وعناصرية مؤثرة في فريقها (تصوير: سعد العنزي)

ودخل الأهلي الموسم الماضي وهو يملك قدراً من الاستقرار الفني، مع مدرب يعرف إمكانات لاعبيه، ولاعبين باتوا أكثر قدرة على استيعاب أفكاره، إلى جانب أسماء أجنبية صاحبة تأثير واضح داخل الملعب.

وكانت أسماء مثل رياض محرز وفرانك كيسيه جزءاً من التركيبة التي منحها يايسله ثقلاً فنياً وخبرة داخل الملعب، قبل أن تنتهي حقبة كاملة برحيل المدرب الألماني، ثم مغادرة الثنائي الجزائري والإيفواري. المفارقة أن الأهلي لم يخسر مدرباً فقط، بل خسر في فترة زمنية قصيرة جزءاً مهماً من هوية الفريق.

وبدأ الأهلي استعداداته للموسم الجديد وسط تغييرات واسعة، أبرزها الانتقال من يايسله إلى مارينو بوسيتش، إلى جانب رحيل عدد من الأسماء المؤثرة، والدخول في سوق تعاقدات جديدة.

وجاءت أسماء البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، والأرميني إدوارد سبيرتسيان، والغامبي أبو بكر كينته، والأوكراني أرتيم بوردانيكو لتكون جزءاً من عملية إعادة البناء.

لكن السؤال: هل كان الأهلي مستعداً فعلاً لبدء موسم جديد بهذا الحجم من المتغيرات؟

لقد ظهرت مشكلات لا يمكن تفسيرها جميعاً بنقص الجودة في القائمة، فالأهلي يحتاج بالفعل إلى تدعيم بعض المراكز، وفي مقدمتها المحور والظهير، لكن اختزال المشكلة في الصفقات وحدها قد يكون هروباً من تشخيص أعمق.

فهناك مشكلة في التحرك دون كرة، وأخرى في سرعة رد الفعل، وثالثة في التعامل مع اللحظات التي يتطلب فيها اللقاء شخصية أكبر.

كما أن بعض العناصر بدت في فترات من المباريات وكأنها تفتقد الحدة المطلوبة، وهو ما ينعكس مباشرة على شكل الفريق عندما يفقد الكرة أو يتعرض للضغط.

وتلقى الأهلي خسارته الثانية على التوالي في دوري روشن السعودي أمام الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، بعد أيام من سقوطه أمام الخلود 1-3.

وللمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2024، يخسر الأهلي مباراتين متتاليتين في المسابقة، في مؤشر لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد كبوة عابرة.

ولم ينتظر الإنجليزي إيفان توني طويلاً بعد الخسارة أمام الهلال، إذ حمّل لاعبي الفريق مسؤولية التراجع، مؤكداً أن الأهلي لم يقدم المستوى المطلوب خلال المواجهة.

تصريح توني يفتح باباً مهماً في تشخيص الأزمة: هل المشكلة في المدرب وحده؟ فالمدرب يضع الأفكار، لكن اللاعب هو من ينفذها.

وعندما يفقد الفريق التحرك دون كرة، والضغط، والحدة، ورد الفعل، والتركيز، فإن المسؤولية تصبح مشتركة بين الجهاز الفني والعناصر الموجودة داخل الملعب.

وسيدخل الأهلي قريباً معتركا مفصلياً وهو منافسات كأس القارات، لكن الهزائم المتتالية والبداية الضعيفة زادت من مساحة القلق لدى الجماهير، خصوصاً أن الفريق لم يقدم الصورة المنتظرة منه.

واليوم، ومع تراجع النتائج في دوري روشن، أصبحت الجماهير أمام سؤال أكثر صعوبة إذا استمر الوضع على ما هو عليه... إلى أين يسير الأهلي؟

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الدرعية والقادسية... صدام الأحصنة السوداء

الأورغوياني نونيز ورقة رابحة في هجوم الدرعية (موقع النادي)
الأورغوياني نونيز ورقة رابحة في هجوم الدرعية (موقع النادي)
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الدرعية والقادسية... صدام الأحصنة السوداء

الأورغوياني نونيز ورقة رابحة في هجوم الدرعية (موقع النادي)
الأورغوياني نونيز ورقة رابحة في هجوم الدرعية (موقع النادي)

تتجه الأنظار الخميس إلى ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض، حيث يستقبل الدرعية نظيره القادسية في أبرز مواجهات افتتاح الجولة الـ5 من الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء يجمع فريقين يعيشان حالة فنية مميزة، ويطمحان إلى مواصلة الصعود على سلم الترتيب، فيما يبحث نيوم عن استعادة توازنه عندما يستقبل الخليج في تبوك، ويحل الخلودُ؛ «أحدُ أبرز مفاجآت البدايات»، ضيفاً على الفيحاء في المجمعة.

وتحمل مواجهة الدرعية والقادسية إثارة كبيرة بعد الصورة اللافتة التي ظهر بها الفريقان في الجولة الماضية؛ إذ يدخل صاحب الأرض اللقاء منتشياً بانتصاره العريض على الاتفاق بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت حضوراً مؤثراً لصفقاته الجديدة.

وكان الأوروغوياني داروين نونيز، الآتي من الهلال بنظام الإعارة، أبرز نجوم الدرعية بعدما سجل هدفين، فيما أضاف الجزائري عادل بولبينة الهدف الآخر، وترك الإسباني أوسكار رودريغيز بصمته بصناعة هدفين، ليقدم الفريق واحدة من أفضل مبارياته منذ انطلاق الموسم.

ويملك الدرعية 7 نقاط من 4 مباريات، بعدما حقق انتصارين وتعادل مرة واحدة، مقابل خسارة وحيدة تعرض لها أمام الأهلي في الجولة الأولى، قبل أن يبدأ الفريق إظهار شخصيته بصورة أكبر مع توالي الجولات واكتمال عناصره.

ويطمح الدرعية إلى استثمار انتصاره الأخير وتأكيد أن ظهوره أمام الاتفاق لم يكن عابراً، إلا إنه يصطدم باختبار ربما يكون من الأصعب له حتى الآن أمام القادسية؛ صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

القادسية بدوره يصل إلى الرياض بمعنويات مرتفعة بعدما تجاوز الفيصلي بثلاثية في الجولة الماضية، ليحقق انتصاره الثالث هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، ويواصل حضوره بين فرق المقدمة.

ويمتلك القادسية مجموعة من الأسماء القادرة على صناعة الفارق، يتقدمهم الهولندي تيجاني ريندرز، والإيطالي ماتيو ريتيغي، إلى جانب مصعب الجوير، ومحمد أبو الشامات، والمكسيكي جوليان كينيونيس.

ويعيش القادسية مرحلة مثالية تعزز طموحاته في الذهاب بعيداً هذا الموسم، وقد تضعه مبكراً ضمن دائرة الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، لكن مواجهة الدرعية ستكون اختباراً جديداً أمام فريق بدأ بدوره إظهار قدراته الهجومية بصورة واضحة.

وفي تبوك، تبدو المهمة مختلفة تماماً بالنسبة إلى نيوم، الذي يستقبل الخليج بحثاً عن النهوض مجدداً بعد خسارتين متتاليتين هزتا الصورة المثالية التي رسمها الفريق في بداية الموسم.

وكان نيوم تحت قيادة الفرنسي كريستوف غالتييه قد افتتح مشواره بانتصارين أمام الفيصلي والفيحاء، قبل أن يتعرض لخسارتين متتاليتين أمام القادسية والرياض، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط.

ويسعى نيوم إلى إيقاف التراجع سريعاً واستعادة نغمة الانتصارات، مستفيداً من إقامة المباراة على أرضه، خصوصاً أنه سيكون على موعد مع اختبار أصعب في الجولة المقبلة عندما يواجه الهلال.

محمد أبو الشامات لاعب القادسية (موقع النادي)

ويدرك غالتييه أهمية استعادة فريقه الثقة بعد الصورة المتواضعة التي ظهر بها في آخر جولتين؛ إذ إن خسارة ثالثة توالياً من شأنها أن تبدد كثيراً من المكاسب التي حققها الفريق في بداية مشواره.

لكن الخليج يصل إلى تبوك في ظروف أعقد؛ إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن بعدما اكتفى بـ3 تعادلات قبل أن يتلقى خسارته الأولى بصورة قاسية أمام الهلال بـ5 أهداف مقابل هدف.

ويسعى البرتغالي غوميز، مدرب الخليج، إلى وضع حد لسلسلة نزف النقاط؛ إذ يدرك أن استمرار الفريق دون انتصار سيزيد الضغوط ويقوده إلى مزيد من التراجع على سلم الترتيب.

وفي المجمعة، يحل الخلود ضيفاً على الفيحاء وهو يحمل معه واحدة من أعلى البدايات إثارة بالموسم، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم خلال 4 جولات.

ويملك الخلود 8 نقاط وضعته في المركز الـ4، بعدما حقق انتصارين وتعادل مرتين، وكان آخر انتصاراته أمام الأهلي بنتيجة 3 - 1.

ونجح الإنجليزي ديس باكنغهام في بناء فريق يظهر بشخصية واضحة مع بداية الموسم، مستفيداً من مجموعة من العناصر الذين تركوا حضوراً مميزاً، يتقدمهم عبد العزيز العليوة، وجوليان دومينغيز، وكوبا دا كوستا، وإيكر كورتا، وشاكيل بيناس.

ويتطلع الخلود إلى تمديد سلسلته الإيجابية ومواصلة مزاحمة فرق المقدمة، إلا إن مهمته لن تكون سهلة أمام الفيحاء الذي استعاد شيئاً من توازنه في الجولة الماضية.

ويدخل الفيحاء المواجهة منتشياً بتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، الذي جاء على حساب أبها بنتيجة 3 - 2، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط ويمنح البرازيلي فابيو كاريلي دفعة مهمة بعد بداية لم تكن بالصورة المأمولة.

ويعول الفيحاء على عدد من عناصره القادرين على صناعة الفارق، في مقدمتهم الزامبي فاشون ساكالا، والمهاجم لازارو، وألفا سيميدو، أملاً في تحقيق انتصار ثانٍ على التوالي والصعود خطوة جديدة على سلم الترتيب.

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مصادر: التجديد لغريب «الصفقة الوحيدة» المسموح بها حالياً للنصر

عبد الرحمن غريب (الشرق الأوسط)
عبد الرحمن غريب (الشرق الأوسط)
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مصادر: التجديد لغريب «الصفقة الوحيدة» المسموح بها حالياً للنصر

عبد الرحمن غريب (الشرق الأوسط)
عبد الرحمن غريب (الشرق الأوسط)

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تجديد عقد اللاعب عبد الرحمن غريب، هو الصفقة الوحيدة المسموح حالياً لنادي النصر بإبرامها، وذلك في ظل القيود المالية المفروضة على النادي، الأمر الذي يدفع الإدارة إلى البحث عن حلول مالية من خلال عمليات بيع وإعارة اللاعبين وإعادة هيكلة قائمة الفريق.

وقالت المصادر إن إتمام صفقة انتقال لاعب النصر علي الحسن إلى نادي الفتح، معلق بإتمام الأخير بيع عقد لاعبه سعيد باعطية إلى الأهلي.

وأوضحت المصادر أن إدارة النصر تنتظر إتمام صفقة انتقال باعطية إلى الأهلي، بما يوفر لنادي الفتح السيولة المالية اللازمة لإبرام التعاقد مع علي الحسن بمقابل مالي، في صفقة تسعى من خلالها إدارة النصر إلى تحقيق عائد مالي إضافي لخزينتها، إلى جانب التخلص من راتب اللاعب ضمن قائمة الفريق.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي إدارة النصر لمعالجة وضع النادي المالي وتوفير مساحة في سقف الالتزامات، بما يساعدها على المضي قدماً في تجديد عقد عبد الرحمن غريب، الذي يمثل أولوية للنادي خلال الفترة الحالية.

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نادي النصر الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سوبر السيدات: الهلال يقلبها على الاتحاد... ويضرب موعداً مع النصر

فرحة هلالية بالهدف الثاني أمام الاتحاد (موقع نادي الهلال)
فرحة هلالية بالهدف الثاني أمام الاتحاد (موقع نادي الهلال)
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سوبر السيدات: الهلال يقلبها على الاتحاد... ويضرب موعداً مع النصر

فرحة هلالية بالهدف الثاني أمام الاتحاد (موقع نادي الهلال)
فرحة هلالية بالهدف الثاني أمام الاتحاد (موقع نادي الهلال)

حجز الهلال مقعده في نهائي كأس السوبر السعودية للسيدات، بعدما قلب تأخره أمام الاتحاد إلى فوز مثير بنتيجة 2 – 1، ليضرب موعداً مع النصر السبت المقبل على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

ومنح هدف آشلي بلمتر في الدقيقة 45 الاتحاد أفضلية التقدم مع نهاية الشوط الأول قبل أن ينجح الهلال في تغيير مسار المواجهة خلال الشوط الثاني بتسجيل هدفين في غضون 12 دقيقة.

وأعادت البندري مبارك الهلال إلى المباراة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 60 ثم أضافت أوشوالا الهدف الثاني في الدقيقة 72 لتمنح فريقها التقدم الذي حافظ عليه حتى صافرة النهاية ويكمل بذلك طرفي المباراة النهائية.

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