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الرياضة رياضة سعودية

لاج: نونيز لاعب كبير ومتحمس لدعم الدرعية

برونو لاج (تصوير: مشعل القدير)
برونو لاج (تصوير: مشعل القدير)
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لاج: نونيز لاعب كبير ومتحمس لدعم الدرعية

برونو لاج (تصوير: مشعل القدير)
برونو لاج (تصوير: مشعل القدير)

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، أن التحضير لمباراة فريقه أمام القادسية الخميس لم يختلف عن التحضير لبقية المباريات، مشيراً إلى أن ضيق الوقت دفع الجهاز الفني إلى التركيز على الاستشفاء وتحليل المنافس، قبل الدخول إلى المباراة بطموح كبير.

وأوضح لاج أن فريقه لن يغيّر أسلوبه، رغم أن الدرعية كان الأقل استحواذاً في المباريات التي حقق فيها الفوز، مشدداً على أن «كل مباراة تحتاج إلى تعامل خاص».

وعن مدى سير الفريق وفق ما يريده بعد أربع جولات، قال لاج إن اللاعبين أظهروا منذ اليوم الأول استعداداً لتطبيق أسلوبه، مضيفاً: «هذا يجعلني سعيداً، واللاعبون حالياً يطبقون أسلوبنا».

وحول اعتماد النادي على البيانات في اختيار العناصر، أوضح: «لا نعتمد على البيانات، بل على مقاطع الفيديو في تقييم اللاعبين الذين يقترحهم النادي، ومعرفة ما إذا كان اللاعب مناسباً للفريق أم لا».

وعن دور المدرب في مساعدة المهاجم داروين نونيز على تقديم مستوى جيد، خصوصاً بعد توقفه عن اللعب لفترة، قال لاج: «الشيء الوحيد الذي أعرفه أن نونيز لاعب كبير، ولديه حافز وطموح للانضمام إلى مشروع الدرعية».

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باعشن لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف 12 ميدالية في «ألعاب ناغويا»

عبد العزيز باعشن يتحدث للإعلاميين خلال المؤتمر (فريق السعودية)
عبد العزيز باعشن يتحدث للإعلاميين خلال المؤتمر (فريق السعودية)
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باعشن لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف 12 ميدالية في «ألعاب ناغويا»

عبد العزيز باعشن يتحدث للإعلاميين خلال المؤتمر (فريق السعودية)
عبد العزيز باعشن يتحدث للإعلاميين خلال المؤتمر (فريق السعودية)

كشف عبد العزيز باعشن، الرئيس التنفيذي والأمين العام لـ«اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية»، عن أن «فريق السعودية» يستهدف تحقيق ما بين 9 ميداليات و12 ميدالية خلال مشاركته المرتقبة في «دورة الألعاب الآسيوية 2026» بمدينة ناغويا اليابانية، مؤكداً أن البعثة السعودية ستضم 144 لاعباً ولاعبة.

وقال باعشن في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية لا تعرف المستحيل، ونطمح دائماً إلى الأفضل وتحقيق مزيد من الميداليات»، مشيراً إلى وجود استعداد جيد للمشاركة النسائية السعودية في الدورة القارية المقبلة.

وأضاف: «الطموح بالتأكيد أكبر، ونسعى إلى تحقيق أفضل النتائج... لكن بصورة واقعية؛ نستهدف حصد ما بين 9 ميداليات و12 ميدالية في ناغويا»، موضحاً أن «اللجنة» تعمل على بناء مستهدفاتها اعتماداً على الأرقام والنتائج التي سجلها الرياضيون السعوديون خلال مشاركاتهم الدولية في المواسم الماضية.

وأوضح باعشن أن التحضيرات تتركز على 11 رياضة، بينها السباحة والفروسية والمبارزة وألعاب القوى والكاراتيه، في إطار العمل على توجيه الدعم نحو الألعاب التي تمتلك فرصاً أكبر للمنافسة والصعود إلى منصات التتويج.

وقال باعشن إن هذا القرار اتُّخذ بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، «حيث إن 75 في المائة من ميداليات الصين في (الأولمبياد) ناتجة عن 8 رياضات فقط، و74 في المائة من ميداليات المملكة المتحدة في 8 رياضات كذلك، و80 في المائة من ميداليات هولندا في 7 رياضات... وغيرها من الدول الأخرى».

وأضاف باعشن أنه بالتعاون مع وزارة الرياضة ووزارة التعليم؛ قد «أُقرّت مبادرة (الابتعاث الرياضي)، وهي مبادرة تستهدف تقديم 50 منحة دراسية سنوياً بداية من العام الحالي، لعدد من الرياضيين المميزين وابتعاثهم لأفضل الجامعات الرياضية حول دول العالم المعتمدة ضمن مسار التميز في (برنامج الابتعاث) بالمملكة».

باعشن خلال الإعلان عن «مبادرة الابتعاث الرياضي» (فريق السعودية)

وأكد باعشن أنه وُوفق على إنشاء عدد من مراكز النخبة، بعدد من مناطق المملكة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية، وأهمها، «مركز النخبة للرياضات القتالية» في جدة، الذي اٌفتتح خلال يوليو (تموز) الماضي، ويعقبه «مركز الرياض للرياضات القتالية» الذي دخل مراحله الأخيرة من الإنشاء، بالإضافة إلى افتتاح مركز شامل للنخبة في الرياض بنهاية العام الحالي، ومركز شامل للنخبة في جدة من المتوقع افتتاحه عام 2028، إضافة إلى افتتاح مركزَيْ نخبة لألعاب القوى في بيشة وجازان، ومركز شامل للنخبة في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، يوجد مركز للتدريب على ألعاب القوى في نادي الأنصار بالمدينة المنورة.

وعرجّ باعشن، خلال المؤتمر، على عدد من مبادرات ومشروعات وبرامج «اللجنة»، وأهمها: «اتفاقية الدعم المالي»، و«أطلق قدراتك الخارقة»، و«أحرق عليهم»، وعلى الرياضات المدرسية والجامعية، وبرامج تحول الاتحادات، وتنمية المواهب، وتطوير المدربين... وغيرها.

وأعلن باعشن عن مشاركة 144 لاعباً ولاعبة في «دورة الألعاب الآسيوية - ناغويا 2026»، يمثلون 19 رياضة، مضيفاً أن الرياضيين اختيروا «وفق معايير كثيرة؛ أهمها: الوجود ضمن أفضل 8 مراكز آسيوية في الرياضات الفردية، وضمن أفضل 4 مراكز في الرياضات الجماعية». وأوضح: «10 في المائة من إجمالي البعثة من مواليد 1968 وحتى 1989، و28 في المائة من مواليد 1990 - 2000، و38 في المائة من 2001 - 2005، و24 من مواليد 2006 - 2010، الأمر الذي يعني أن 48 في المائة من إجمالي البعثة تحت 23 عام».

وعلى مستوى «الألعاب البارالمبية الخامسة» التي تُقام خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قال باعشن إن فريق السعودية سيشارك بـ44 لاعباً ولاعبة في 8 رياضات، هي: ألعاب القوى، والبوتشيا، والدراجات، وكرة الطاولة، والسباحة، والتايكوندو، والريشة الطائرة، ورفع الأثقال.

واختتم باعشن حديثه خلال المؤتمر، بالتأكيد على أن «التطلعات بشأن المشاركتين كبيرة، ويُستهدف منهما تقوية صلة الرياضيين السعوديين؛ من الناشئين والشباب، بالدورات الآسيوية، خصوصاً أن معظمهم يشارك لأول مرة، مع زيادة الاحتكاك، واكتساب الخبرة، بما يعود عليهم بالنفع، ويحقق للرياضة السعودية رفع العلم السعودي على منصات التتويج».

وعن توجه بعض الأندية إلى إلغاء عدد من الألعاب، شدد باعشن خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي؛ لاستعراض مشاركة فريق السعودية في «دورة الألعاب الآسيوية - ناغويا 2026»، على أن «اللجنة» ستسعى إلى دعم النادي الراغب في استمرار اللعبة متى ما حقق مجموعة من المعايير؛ «في مقدمتها الاستدامة، بما يضمن استمرار النشاط، وتطوير الرياضيين، وعدم اقتصار الدعم على نتائج قصيرة المدى».

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دورة الألعاب الآسيوية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يستنجد بزارعي الدرعية لحل أزمة الظهير الأيسر

حسين الزارعي (الشرق الأوسط)
حسين الزارعي (الشرق الأوسط)
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الفيصلي يستنجد بزارعي الدرعية لحل أزمة الظهير الأيسر

حسين الزارعي (الشرق الأوسط)
حسين الزارعي (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الفيصلي دخل في مفاوضات متقدمة لحسم صفقة الظهير الأيسر حسين الزارعي، لاعب الدرعية، حيث يبرز اسم الزارعي بصفته أحد الخيارات المطروحة وبقوة لنادي الفيصلي الذي يعاني من ضعف مركز الظهير الأيسر، حيث ذكر المدرب الإيطالي جيوفاني، في مؤتمرات سابقة، حاجته إلى ظهير أيسر. ويسابق مسيّرو النادي الزمن لحسم الصفقة قبل إغلاق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتدرَّج الزارعي، البالغ من العمر 22 عاماً، في الفئات السنية لنادي الفتح قبل تصعيده للفريق الأول، وانتقل إلى نادي الدرعية في الموسم الماضي خلال منافسات دوري يلو للمحترفين، وأسهم في صعود الفريق للدوري السعودي للمحترفين.

ومثَّل اللاعب الأخضر تحت 23 عاماً وشارك بقميصه في بطولة تولون الدولية.

يُذكر أن الفيصلي لم يحقق اي انتصار في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب أربع مواجهات؛ خسر ثلاثاً منها وتعادل في مباراة وحيدة، ويحتل المركز الأخير في سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة، حيث يأمل عشاق الفيصلي تسجيل أول فوز للفريق، حيث تنتظرهم مباراة مهمة أمام الحزم في الجولة الخامسة السبت المقبل في المجمعة.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الخميس... انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال

مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف يحظى باهتمام واسع (الاتحاد السعودي للهجن)
مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف يحظى باهتمام واسع (الاتحاد السعودي للهجن)
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الخميس... انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال

مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف يحظى باهتمام واسع (الاتحاد السعودي للهجن)
مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف يحظى باهتمام واسع (الاتحاد السعودي للهجن)

ينطلق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة غداً الخميس، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن خلال الفترة من 3 إلى 13 سبتمبر (أيلول) الجاري، على ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. من ناحيته، عبر الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى ولي العهد، على رعايته للمهرجان في نسخته الثامنة.

وقال: «إنّ الرعاية الكريمة من ولي العهد لمهرجان ولي العهد للهجن تجسد حجم الاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من القيادة في المملكة، وتعكس حرصه الدائم على دعم رياضة الهجن، والمحافظة على مكانتها، بوصفها جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي والوطني للمملكة. كما تمثل هذه الرعاية حافزاً لمواصلة تطوير هذه الرياضة، وتعزيز حضورها محلياً، ودولياً، بما يرسخ مكانة المملكة الريادية في مختلف الرياضات، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».

ويشهد المهرجان إقامة 248 شوطاً لفئات: (الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول)، إلى جانب أشواط مخصصة للإنتاج تقتصر على المشاركين السعوديين، يتنافسون خلالها على الفوز بكأس مهرجان ولي العهد للهجن التي تبلغ جائزتها 500 ألف ريال. كما يشهد المهرجان -للمرة الأولى- إقامة أشواط المزاين للإبل في ألوان: (الشقح، والشعل، والحمر، والصفر، والمجاهيم، والوضح وهجن أصايل). وكانت النسخة السابقة قد سجلت تميزاً لافتاً، بعدما حقق المهرجان أربعة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية؛ بوصفه أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، من خلال تسجيل أكبر عدد من المطايا المشاركة في سباقات الهجن، بواقع 21637 مطية، إلى جانب تحقيق نسبة زيادة بلغت 93.5 في المائة في عدد المطايا مقارنةً بالنسخة الأولى، ليتجاوز إجمالي الهجن المشاركة في النسخ السبع الماضية 100 ألف مطية.

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الرياضة سباق الهجن السعودية