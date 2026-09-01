توني: علينا مراجعة أنفسنا... لا ذنب للمدرب

حمل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، مسؤولية الخسارة القاسية أمام الهلال بثلاثية للاعبي الفريق، مطالباً زملائه بمراجعة أنفسهم وتقديم كل ما لديهم داخل أرضية الميدان.

وقال توني في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اللقاء: الأمر يتعلق باللاعبين في المقام الأول؛ للأسف الشديد لم نقدم الأداء الكافي والمأمول، وها نحن نخسر في مباراتين متتاليتين.

واستدرك: نعم، خسرنا مباراتين، ولكن لا بأس؛ سنتكاتف معاً ونصب كامل تركيزنا على المباراة القادمة من أجل العودة مجدداً إلى طريق الانتصارات.

وتابع: أعتقد أن على بعض اللاعبين الوقوف مع أنفسهم ومراجعة حساباتهم بشكل جاد، وآمل أن يدركوا سريعاً أنهم لا يقدمون كل ما لديهم داخل الملعب. نحن نلعب بنفس التشكيل والمجموعة تقريباً، لذا لا يمكننا أبدًا إلقاء اللوم على المدرب أو أي طرف آخر.

️ | إيفان توني لاعب #الأهلي في تصريح لوسائل الإعلام:«المشكلة في اللاعبين، لم نقدم ما يكفي. خسرنا مباراتين، لكن لا بأس، سنحاول مجدداً في المباراة المقبلة».#الهلال_الأهلي#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/vplX8xQgGp — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 1, 2026

وأكمل: المدرب يقدم لنا الخطة، ويبقى الدور والواجب علينا نحن لإنجاز المهمة داخل المستطيل الأخضر، لكننا لا نفعل ذلك بالشكل المطلوب حالياً، والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق اللاعبين في هذه اللحظة.

وتجنب المهاجم الإنجليزي الحديث عن القرارات التحكيمية خلال مواجهة الهلال، قائلاً: «في آخر مرة علقت فيها على أداء الحكم تعرضت لغرامة مالية باهظة، ولذلك لن أتحدث كثيراً عن هذا الأمر مجدداً».

ووجه توني رسالة لجماهير الأهلي قائلا: «واصلوا دعمكم وابقوا معنا، فالطريق ما زال طويلاً والموسم لا يزال في بدايته».

واختتم إيفان توني تصريحاته بالحديث عن مواجهة صن داونز المرتقبة قائلًا: «نعم، آمل أن نحقق الفوز، ونحن في أتم الاستعداد دائماً».