منى زكي تدافع عن نفسها في قضية «الحجز على أموالها»

بعد تسبب أخبار صحافية تفيد بالحجز على أموالها في 3 بنوك، وصعود اسمها إلى صدارة «الترند» في مصر الأربعاء، تخلت الفنانة المصرية منى زكي عن صمتها خلال الساعات الماضية، وأصدرت بياناً أعربت فيه عن استيائها من «صيغة البيان» الذي أصدره محامي مشتري شقتها السابقة بالمهندسين بالجيزة، إذ اتهمته بـ«الإساءة إليها»، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها لأحكام القضاء.

وردت زكي على الأخبار التي تؤكد الحجز على أموالها في 3 بنوك، وإلزامها بدفع مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه (الدولار الأميركي يعادل 51 جنيهاً مصرياً) بسبب نزاع قضائي حول شقة باعتها في حي المهندسين بالجيزة. عبر بيان صحافي أصدرته مساء الأربعاء.

وقالت منى زكي إن «الواقعة تعود إلى نحو 3 سنوات مضت، عندما فوجئ مشتري شقة منى زكي بأن الوحدة محل النزاع القانوني كانت ضمن عقار مرهون لأحد البنوك كضمان لقرض مالي حصلت عليه الشركة المالكة للعقار».

وأضافت الفنانة المصرية في بيانها: «في بداية عام 2023 تم بيع الشقة بأقل من نصف سعرها لمراعاة أن هناك رهناً على العقار بأكمله وأن الشقة لها نصيب في هذا الرهن، إضافة إلى أنها بحسن النية قد اتخذت ما يلزم الشركة بسداد مديونيتها حتى يطمئن المشتري».

واستكملت منى زكي بيانها، بأنها «كانت تسعى في سبيل إلزام الشركة بالتسوية مع البنك الدائن، وذلك يبين من البند السابع من العقد المؤرخ 25 - 1 – 2023، وبعده فوجئت بأن المشتري قام دون علمها بسداد مديونية البنك لفك الرهن مما أضر بالمفاوضات التي كانت تجري بين أطراف الرهن وبينها لإلزام الشركة بالسداد بدلاً من الرجوع عليها».

منى زكي في لقطة من مسلسل «طالع نازل» (حسابها على موقع إنستغرام)

ولفتت إلى أن «المشتري قام كذلك برفع دعوى ضدها لاقتضاء ما تم سداده من الرهن بالمخالفة لشروط العقد بينهما، وكأنه أجبرها على أداء الرهن وهي غير ملزمة، وأنه بذلك قد أفاد الشركة الراهنة المدينة دون مراعاة لما قدمته عند البيع له من حسن نية وتخفيض غير مألوف في ثمن الوحدة، وتداول نظر الدعوى 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة وقضى فيها غيابياً بإلزامها بأداء قيمة الرهن بأكثر من 3 ملايين جنيه، ورفضت المحكمة القضاء بالفوائد والتعويض». على حد تعبيرها.

وفور علمها بالحكم أقامت منى زكي الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق وقضى بالرفض والتأييد من أول جلسة دون إمهالها لتقديم الأوجه المتعددة لدفاعه، مشيرة إلى أن «بيان الطرف الآخر قد أساء النية والتقدير في مقابلة حسن النية والأمانة منها إلا أن دفاعها قد أقام طعناً بالنقض رقم 4865 لسنة 96 ق وما زال منظوراً أمام محكمة النقض ولم تحدد الجلسة الموضوعية بعد» بحسب وصفها.

واتهمت منى زكي الطرف الآخر بـ«الإثارة وصياغة بياناته بصورة مسيئة لها، وهي التي تحرص دائماً على عدم المساس بحرمة حياتها الخاصة إلى جانب السمعة الطيبة لها في الحياة العامة وبين زملائها، مؤكدة احترامها لأحكام القضاء». وفق تعبيرها.

ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد سريع من محامي مشتري الوحدة محل النزاع القضائي للتعليق على بيان منى زكي.

وفنياً، تنتظر منى زكي عرض أحدث مسلسلاتها الدرامية «طالع نازل» عبر منصة «شاهد» قريباً، كما يعرض لها حالياً بالسينمات فيلم «الجواهرجي» مع الفنان محمد هنيدي.