لعنة الجزيرة الغامضة وأزمات غرفة الطوارئ... «ويدوز باي» و«ذا بِت» نجما حفل «إيمي»

في ليلةٍ خلت من الخطابات السياسية والتلميحات المناهضة لإدارة دونالد ترمب، التأمَ الشمل السنوي لنجوم الشاشة الصغيرة، أو بالأحرى منصات البثّ. إلى مسرح "بيكوك" في لوس أنجلس، تهافتَ الممثلون والمخرجون والكتّاب منتظرين حصّتهم من جوائز "إيمي" التلفزيونية في دورتها الـ78.

على السجّادة الحمراء انطلقت المنافسة على أجمل الأزياء وأكثرِها غرابةً. وعن هذه الفئة غير الرسمية، يمكن القول إنّ الفائزة من دون أي منازع، هي الممثلة ميغان ستالتر التي وصلت إلى احتفاليّة إيمي متنكّرةً على هيئة تمثال الجائزة المذهّب. إلّا أنّ الزيّ لم يكن كافياً كي تفوز بالجائزة التي رُشّحت إليها، أي أفضل ممثلة كوميدية بدور مساعد.

الممثلة الأميركية ميغان ستالتر متنكّرةً بتمثال جائزة إيمي المذهّب (أ.ف.ب)

لولا هذه الإطلالة الطريفة للممثلة الأميركية الشابة، لخَلا الحفل السنويّ تقريباً من أي موقف مثير للضحك والاستغراب. سارت الليلة على إيقاع توزيع الجوائز التي كان ماثيو ريس نجمَها ومحورَها.

عن دورَيه في المسلسل الكوميدي "ويدوز باي" والسلسلة القصيرة "ذا بيست إن مي"، فاز الممثل البريطاني بجائزتَي إيمي، ليصبح بذلك أول فنان يفوز عن تلك الفئتين في ليلة واحدة.

سجّل الممثل البريطاني ماثيو ريس فوزاً تاريخياً عن فئتي الكوميديا والسلسلة القصيرة (رويترز)

وإذا كان ماثيو ريس نجم ليلة إيمي الأول عن فئة الممثلين، فإنّ مسلسله "ويدوز باي" Widow’s Bay كان الفائز الأكبر من بين الأعمال المتنافسة. السلسلة التي تمزج ما بين الكوميديا والرعب، تروي قصة محاولة إنعاش السياحة في جزيرة ملعونة في ولاية نيو إنجلاند من خلال يوميات عُمدتِها غريب الأطوار. وقد حصد "ويدوز باي" الذي تعرضه منصة "آبل"، إضافةً إلى إيمي أفضل ممثل بدور رئيسي، جوائز أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثلة بدور مساعد لكيت أوفلين، وأفضل ممثل بدور مساعد لستيفن روت، وأفضل كتابة لكيتي ديبولد وأفضل إخراج لهيرو موراي.

على ضفة الدراما، حافظ مسلسل "ذا بِت" The Pitt على تميُّزِه للسنة الثانية على التوالي. فبعد فوزه بـ5 جوائز إيمي العام الماضي عن الموسم الأول، عاد مسلسل HBO ليحصد جائزة أفضل مسلسل عن فئة الدراما متجاوزاً سبعة منافسين من بينهم "بلوريبوس" و"ذا ديبلومات". كما حاز الممثل نواه وايل على إيمي أفضل ممثل ضمن فئة الدراما عن شخصية "دكتور روبي" في المسلسل. مع العلم بأنّ الموسم الثاني حاز على نسبة مشاهدة مضاعفة عن سابقه.

الممثل الأميركي نواه وايل صاحب شخصية "دكتور روبي" في مسلسل The Pitt (رويترز)

في موسمه الثاني، يعود "ذا بِت" إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفيات مدينة بيتسبرغ الأميركية. تدور الأحداث خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع احتفالات الرابع من يوليو (تموز). وفي ظل إغلاق مستشفى مجاور، يواجه قسم الطوارئ تدفقاً هائلاً من المرضى والمصابين.

في هذا الموسم، يواجه معظم أفراد الطاقم الطبي تحديات شخصية وصعوبات تتعلق بصحتهم النفسية؛ فبدلاً من الاكتفاء بالتركيز على الكوارث الصحية والأحداث المثيرة، يغوص الجزء الثاني في أعماق الجوانب العاطفية للعمل الطبي، مسلطاً الضوء على اللفتات الإنسانية تجاه المرضى، والعبء النفسي الذي يقع على كاهل الممرضين والأطباء.

الفائز الثاني على ضفّة الدراما هو مسلسل "بلوريبوس" Pluribus من منصة آبل، والذي حاز على إيمي أفضل كتابة لفينس جيليغان وأفضل ممثلة بدور رئيسي لريا سيهورن.

تدور أحداث المسلسل، الحائز على إجماع النقّاد، في المستقبل حيث تُصاب البشريّة بفيروس الالتحام والذي يحوّل العقل الجماعي إلى السلام والهدوء والسعادة المطلقة. في قلب الأحداث الغريبة، الكاتبة "كارول ستوركا" (الممثلة ريا سيهورن)، وهي واحدة من قلّةٍ تتمتّع بمناعة كاملة ضد هذا الفيروس. ترفض هذا الاندماج الجماعي القسري وتسعى جاهدة لإيجاد طريقة لعكس تأثيره وإنقاذ الهوية الفردية والإنسانية الحقيقية، بينما يحاول العقل الجماعي استيعابها واحتواء رفضها بطرق مختلفة.

مؤلف Pluribus فينس جيليغان والممثلة ريا سيهورن في حفل إيمي (أ.ب)

فيما استحوذت منصّتا HBO وآبل على صدارة الجوائز، كان على نتفليكس الاكتفاء بالقليل. فعلى عكس التوقّعات، لم يستطع الموسم الثاني من مسلسل "بيف" Beef اختراق قائمة الفائزين رغم ترشيحاته الكثيرة. أما "ذا ديبلومات" The Diplomat فاقتصر فوزه على إيمي أفضل ممثلة بدور مساعد لأليسون جاني. تبقى جائزة واحدة من نصيب نتفليكس وهي ذهبت إلى الممثلة سالي فيلد عن دورها في الفيلم التلفزيوني "مخلوقات ذكيّة بشكل لافت" Remarkably Bright Creatures.

أليسون جاني وإيمي أفضل ممثلة بدور مساعد في The Diplomat على نتفليكس (رويترز)

حتى المسلسل القصير "ذا بيست إن مي" The Beast in Me والذي كان من أبرز وأفضل أعمال نتفليكس الأصلية خلال موسم 2025-2026، لم يتمكّن من الحصول على إيمي أفضل سلسلة قصيرة، فيما ذهبت الجائزة إلى "دي تي إف سانت لويس" DTF St. Louis من منصة HBO.

ينتمي العمل إلى فئة الكوميديا السوداء، ويدور حول مثلّث عاطفي يجمع بين ثلاثة أشخاص يعانون من أزمة منتصف العمر والملل والوحدة. يقررون اللجوء إلى تطبيق مواعدة سرّي خاص بالمتزوّجين ويُدعى"DTF St. Louis". إلّا أنّ الأحداث تتطوّر بشكلٍ فوضويّ مظلم، ما يؤدّي إلى جريمة غامضة وتحقيقات وسط أجواء من الكوميديا السوداء والتلاعب النفسي.

وقد نال الممثلان المشاركان في المسلسل دافيد هاربور وليندا كارديليني، إيمي أفضل ممثلَين بدور مساعد عن فئة السلسلة القصيرة.

فريق مسلسل DTF St. Louis محتفياً بجوائز إيمي التي حصدها (أ.ب)

توزّعت بقية جوائز إيمي على مجموعة من المسلسلات الأخرى، ففاز "أحصنة بطيئة" Slow Horses بجائزة أفضل إخراج عن فئة الدراما، والممثل توم بيلفري عن دوره المساعد في دراما Task من منصة HBO.

وللسنة الخامسة على التوالي، فازت جين سمارت (75 سنة) بإيمي أفضل ممثلة بدور رئيسي عن أدائها في المسلسل الكوميدي "هاكس" Hacks في موسمه الخامس.

الممثلة جين سمارت تستلم إيمي أفضل أداء كوميدي من الممثلة زندايا (إ.ب.أ)

في ليلة الإيمي الـ78 حاز الإعلامي الأميركي ستيفن كولبرت على جائزة أفضل برنامج منوّعات. كما شهدت الأمسية تحيةً إلى مَن رحلوا من عالم الفن إلى العالم الآخر، على رأسهم المغنية والممثلة الأميركية دوللي بارتون. وكانت لافتة المُشاركة المفاجئة عن بُعد ومن خلال شريط مصوّر، للمغنية تايلور سويفت.

في الإطلالة الطريفة، قدّمت سويفت الدعم المعنوي لمقدّمة الحفل الممثلة ماريسكا هارجيتاي وهي أوّل أنثى تقدّم حفل جوائز إيمي منذ 15 عاماً.