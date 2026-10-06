أسهم كوريا الجنوبية تتراجع مع هبوط شركات الرقائق قبيل نتائج «سامسونغ»

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء مع استئناف التداول بعد عطلة طويلة، متأثرة بانخفاض أسهم شركات الرقائق، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال «سامسونغ إلكترونكس» المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وانخفض مؤشر «كوسبي» الرئيسي 34.41 نقطة، أو 0.49 في المائة، إلى 6969.33 نقطة بحلول الساعة 01:29 بتوقيت غرينتش، بعدما ظلت الأسواق المحلية مغلقة الاثنين بمناسبة عطلة رسمية.

وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونكس» 0.36 في المائة، فيما هبط سهم «إس كيه هاينكس» 2.72 في المائة.

وقالت هان جي-يونغ، المحللة لدى «كيوم سيكيوريتيز»، إن نتائج «سامسونغ إلكترونكس» للربع الثالث ستكون الحدث الأبرز، مشيرةً إلى أن التركيز سينصب على مدى قدرة النتائج على دفع شركات قطاع الرقائق إلى رفع توقعاتها للأرباح وتحفيز المستثمرين الأجانب على العودة للشراء.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سوليوشن» 1.75 في المائة، وزاد سهما «هيونداي موتور» و«كيا» 1.01 و0.18 في المائة على التوالي.

وصعد سهم «بوسكو هولدينغز» للصلب 0.64 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ بايولوجيكس» للأدوية 1.70 في المائة.

ومن بين 913 سهماً جرى تداولها، ارتفع 411 سهماً، بينما انخفض 448 سهماً. وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 564.5 مليار وون (420.15 مليون دولار).

وعلى صعيد العملة، تراجع الوون الكوري إلى 1343.0 مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، مقارنةً مع 1342.4 في الإغلاق السابق.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل 3 سنوات، الأكثر سيولة، بمقدار 0.7 نقطة أساس إلى 3.937 في المائة، بينما تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات 0.4 نقطة أساس إلى 4.382 في المائة.

وكان وزير المالية الكوري الجنوبي قد قال إن النمو الاقتصادي للبلاد يُتوقع أن يكون في نطاق 3 في المائة هذا العام، مع اتساع زخم النمو.