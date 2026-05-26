«الشرق» تحصد جائزة «شركة الإعلام للعام» للسنة الثالثة على التوالي

حصدت شبكة «الشرق» لقب «شركة الإعلام للعام 2026» ضمن الدورة الـ47 من جوائز تيلي العالمية، في إنجاز يرسّخ حضورها العالمي للعام الثالث على التوالي ضمن واحدة من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في تكريم التميز في صناعة المحتوى المرئي، والتلفزيوني عبر مختلف المنصات. لتكون بذلك أول شركة تتربع على عرش الفائزين لثلاث سنوات في تاريخ الجائزة الذي يمتد لنصف قرن من الزمن.
وفي منافسة ضمت كبرى المؤسسات والشبكات الإعلامية العالمية، مثل «باراماونت»، و«ديزني»، وغيرهما، حصدت «الشرق» 151 جائزة ضمن فئات متعددة، بينها 10 جوائز ذهبية، و60 جائزة فضية، و66 جائزة برونزية، إضافة إلى 15 جائزة ضمن فئة People’s Telly، في تأكيد على قدرة الشبكة المستمرة على تقديم صحافة مؤثرة، وتجارب سرد ومحتوى عبر مختلف المنصات.
وامتد هذا التقدير إلى فئات متنوعة تجاوزت المحتوى الترويجي، والإبداعي، ليشمل أيضاً البرامج، والفيديو الرقمي، والأفلام، والأعمال القصيرة، بما يعكس تنامي مكتبة «الشرق» من الصحافة الفريدة، والمحتوى الأصلي، والسرد الوثائقي، والتجارب المطوّرة عبر صيغ ومنصات متعددة.
كما تضمنت الجوائز 60 جائزة فضية و 66 جائزة برونزية، و 15 جائزة ضمن فئة People’s Telly.
وقال الدكتور نبيل الخطيب مدير عام «الشرق للأخبار»: «نفخر بحصول شبكة (الشرق) على جائزة شركة الإعلام للعام 2026 من جوائز تيلي العالمية للعام الثالث على التوالي. ويعكس هذا الإنجاز حجم الإبداع والتفاني، وروح التعاون التي تتميز بها فرق العمل في (الشرق)، والتي تواصل تطوير أساليب جديدة للسرد الإعلامي، والتفاعل مع الجمهور عبر مختلف المنصات».
وأضاف الخطيب: «يشكل هذا التكريم تأكيداً جديداً على التزامنا بتقديم صحافة مؤثرة، وتجارب محتوى تواكب تطلعات الجمهور العربي، واهتماماته المتجددة».
كما شهدت جوائز هذا العام فوز برنامج «البعد الرابع» بالجائزة الذهبية في فئة «استخدام تقنيات التصيير اللحظي» (Use of Real-Time Rendering)، تقديراً لتوظيفه التقنيات الغامرة والذكاء الاصطناعي ضمن بيئات الإنتاج وغرف الأخبار.
من جانبه قال ستيفن تشيك، مدير إدارة العلامة التجارية والخدمات الإبداعية في «الشرق»: «فوز (الشرق) بالجائزة للعام 2026 للمرة الثالثة على التوالي يعكس الثقافة التي نواصل بناءها داخل (الشرق)، والقائمة على الإبداع، والطموح، والسعي المستمر لتطوير أساليب السرد الإعلامي عبر مختلف المنصات، ويعكس هذا الإنجاز شغف وموهبة فرق العمل في (الشرق) التي تواصل دفع الحدود، ورفع سقف التميز يوماً بعد يوم».
كما حصدت «الشرق» 10 جوائز ذهبية عن أعمال وإنتاجات شملت مسكون ومدينة–«الشرق ديسكفري» فئة الرعب، حاجوج: أوتار للروح فئة الثقافة وأسلوب الحياة، 11 سبتمبر–«الشرق الوثائقية» فئة الأفلام والأعمال القصيرة –وسائل التواصل الاجتماعي، حرب 6 أكتوبر–«الشرق الوثائقية» فئة الأفلام والأعمال القصيرة –وسائل التواصل الاجتماعي، الخرطوم فوق الجراح–«الشرق الوثائقية» فئة المحتوى السياسي والتعليقي، البعد الرابع–«الشرق للأخبار» فئة استخدام تقنيات التصيير اللحظي، أصل الحكاية–«الشرق للأخبار»–فئة المحتوى السياسي، نفق ألاسكا–روسيا-فئة المحتوى التفسيري.
وشكلت أعمال «الشرق الوثائقية» و«الشرق ديسكفري» حضوراً بارزاً ضمن الجوائز الذهبية هذا العام، بعد حصدها ست جوائز عن أعمال وثائقية، وتجارب سردية طويلة، في انعكاس لاستثمار الشبكة المستمر في المحتوى الوثائقي الأصلي، والسرد متعدد المنصات.
وفي هذا السياق، قال محمد اليوسي المدير العام لـ«الشرق ديسكفري» و«الشرق الوثائقية»: «يعكس هذا التقدير حجم العمل الذي تقوده فرق (الشرق ديسكفري) و(الشرق الوثائقية) لتقديم محتوى أصلي، وتجارب سردية تواكب اهتمامات الجمهور، وتطرح قصصاً من المنطقة والعالم بمعايير إنتاج عالمية».
وأضاف اليوسي: «فوز أعمال وثائقية وسردية متعددة ضمن هذه الجوائز يؤكد أهمية الاستثمار المستمر في المحتوى، والتجارب التي تجمع بين العمق التحريري والسرد البصري الحديث».
وأشادت لجنة جوائز تيلي بقدرة «الشرق» على تقديم سرد بصري وصحافي بمعايير عالمية عبر مختلف الصيغ والمنصات، كما وصفت الشبكة بأنها «واحدة من أبرز الجهات الرائدة في صناعة المحتوى المرئي».