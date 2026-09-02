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الرياضة رياضة سعودية

«التعاون» يطلب خدمات أحمد النخلي رسمياً... و«الأهلي» يترقب

أحمد النخلي (نادي الحزم)
أحمد النخلي (نادي الحزم)
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«التعاون» يطلب خدمات أحمد النخلي رسمياً... و«الأهلي» يترقب

أحمد النخلي (نادي الحزم)
أحمد النخلي (نادي الحزم)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي التعاون تقدم بطلب رسمي إلى نادي الحزم للحصول على خدمات الظهير الأيسر أحمد النخلي، تمهيداً للتفاوض حول إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف «التعاون». وفي الوقت نفسه، يبرز اسم النخلي بصفته أحد الخيارات المطروحة لدى النادي الأهلي للعودة مجدداً إلى صفوف الفريق، في ظل العلاقة التي تجمع اللاعب بالنادي؛ كونه أحد أبناء أكاديمية الأهلي، حيث تدرّج في فئاته السنّية وسبقت له قيادة فريق شباب الأهلي لتحقيق بطولة «الدوري الممتاز»، قبل مغادرته النادي.

كان النخلي أحد العناصر التي أسهمت في صعود «الحزم» إلى «دوري روشن» السعودي، قبل أن يقدم موسماً مميزاً للغاية مع الفريق في موسم 2025-2026، ليواصل تطوره ويثبت حضوره بصفته ظهيراً مميزاً.

ويتبقى في عقد النخلي مع «الحزم» 4 أشهر، قبل دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع والانتقال إلى أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الحالي.

وتترقب الفترة المقبلة تطورات مستقبل اللاعب، في ظل طلب رسمي من «التعاون»، إلى جانب بروز اسمه خياراً لدى «الأهلي» للعودة إلى النادي الذي شهد بداياته.

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خريدة مرحباً بالعفالق لحظة وصوله إلى مقر الحفل السنوي لنادي الخليج (موقع النادي)
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رئيس الخليج لـ«الشرق الأوسط»: غوميز يحتاج إلى وقت للاستقرار

خريدة مرحباً بالعفالق لحظة وصوله إلى مقر الحفل السنوي لنادي الخليج (موقع النادي)
خريدة مرحباً بالعفالق لحظة وصوله إلى مقر الحفل السنوي لنادي الخليج (موقع النادي)

أشاد المهندس أحمد خريدة رئيس نادي الخليج بالمبادرات الإيجابية التي تطلقها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أنهم «يحرصون على التعامل معها كونهم يلمسون فيها الاحترافية وهم سعداء بالمساهمة في نجاح هذه المبادرات والتعاون الإيجابي ».

وعبَّر خريدة عن شكره للرابطة ممثلة في رئيسها المهندس عبد العزيز العفالق والمدير التنفيذي عمر مغربل، معبراً عن سعادته بوجودهم في ضيافة نادي الخليج في الحفل السنوي.

وبيَّن خريدة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بعد نهاية الحفل الذي شهد تكريم المنجزين من الألعاب كافة من الرجال والسيدات والرعاة والداعمين أن نادي الخليج دأب على إقامة هذه المناسبات السعيدة لتكريم كل من بذل واجتهد وقدم للكيان، مشيراً إلى النجاحات التي تتحقق في موسم يُعَدُّ استثنائياً تحققت فيه منجزات في عدة ألعاب من قبل الرجال والسيدات الذين يمثلون النادي الذي بلغ 80 عاماً، وأن هذه المنجزات تضيف تحدياً جديداً في الموسم المقبل.

وفيما يخص فريق كرة القدم الذي أنهى الجولة الرابعة من الدوري السعودي دون أي فوز وخروجه مبكراً من بطولة كأس الملك، قال خريدة: «لدينا إصابات للاعبين، أبرزهم فولجيني وجواشوا كينغ، وعدد من اللاعبين، كما أن التغيير الفني بعد رحيل المدرب دونيس يعني أن المدرب غوميز يحتاج إلى وقت للاستقرار ومع التكامل في صفوف الفريق سيكون نادي الخليج بشكل أفضل».

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نواف بن سعد: «العناد» ليس في قاموس الهلال

رئيس الهلال في لقطة مع الأمير الوليد بن طلال قبل انطلاق المباراة (موقع نادي الهلال)
رئيس الهلال في لقطة مع الأمير الوليد بن طلال قبل انطلاق المباراة (موقع نادي الهلال)
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نواف بن سعد: «العناد» ليس في قاموس الهلال

رئيس الهلال في لقطة مع الأمير الوليد بن طلال قبل انطلاق المباراة (موقع نادي الهلال)
رئيس الهلال في لقطة مع الأمير الوليد بن طلال قبل انطلاق المباراة (موقع نادي الهلال)

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، أن إنهاء العلاقة مع الفرنسي كريم بنزيمة كان «ليكيب قرارا رياضيا، ومع كريم كان هناك تفاهم جديد، وأنا أحب أن أشكره فالتعامل معه كان بمنتهى الاحترافية والرقي».

وأكمل: بنزيمة تقبل قرار إنهاء العلاقة ولا أقول الاستبعاد، فلاعب مثل كريم لا يستبعد فهو لاعب كبير ولكن ربما مع وجود واتكينز قد تقل فرصه، ولاعب بتاريخه لا بد من مصارحته عن الوضع العام للنادي. تمت المفاهمة بشكل ممتاز جداً، وأنا أعتقد أن البيانات الإعلامية من النادي أو طريقة توديع اللاعب، وطريقة اللاعب أيضاً في توديع النادي، تعكس مدى الرقي والتعامل الطيب بين الطرفين.

وشدد: كريم لاعب كبير وتاريخه كبير جداً وهو لاعب مهم في تاريخ الكرة العالمية، ونتمنى له كل التوفيق.

ورداً على سؤال بشأن الضغوط المطالبة بإقالة المدرب سيموني إنزاغي بعد نهاية الموسم الماضي، أوضح: الهلال فريق كبير، وأي أحد يكون في الهلال - سواء كان مجلس إدارة، أو رئيس، أو إداري، أو مدرب، أو لاعب - يجب عليه أن يتحمل الضغوط، ويجب عليه أن يسمع ويكون صدره متسعاً لآراء الجماهير.

وأردف: الجماهير ستطالب بإنهاء خدمات مجلس الإدارة أو غيره إذ ما ساءت النتائج، ولكن العمل هذا الموسم مبشر ومباراة اليوم خير مثال على ذلك، فالأهلي نادي كبير وبالتأكيد لا أبخس حقه وتاريخه لذلك نحن سعداء جداً بأن نفوز على نادي كبير بهذه النتيجة.

وعن انسجام الفريق وتصحيح الأخطاء، قال: أعتقد أن هناك انسجاماً واضحاً فالفريق أدى مباراة طيبة اليوم وأدى المباراة الماضية بشكل جيد أيضا رغم الظروف الجوية التي صاحبتها، والفريق يسير بطريقة جيدة. أعتقد أنه إذا كانت هناك أخطاء منا كإدارة أو أخطاء من المدرب وتم تعديلها، فالمسألة ليست عناداً بل بالعكس هذا هو الشيء الإيجابي؛ إذا كانت هناك أخطاء لدينا أو لدى المدرب أو لدى اللاعبين وتم تعديلها فهذا هو المطلوب.

كما أبدى ثقته الكاملة في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة بدر الرزيزاء، متوجهاً بالشكر للمجلس السابق برئاسة ياسر المسحل.

وقال: أمام المجلس الجديد لاتحاد الكرة السعودي عمل كبير فبعد الجولات الأربع التي لعبت، هناك استحقاقات أمام المنتخب ويفترض علينا جميعاً أن نعطيهم مساحة من الوقت، ونثق إن شاء الله أن بدر الرزيزاء سيقوم بعمله على أكمل وجه.

وأضاف: أشكر أيضاً مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة رغم اختلافنا وهذا يحدث دائماً بين الجهات الرياضية؛ ولكن نحب أن نشكر ياسر المسحل، فأكيد أنه حاول أن يؤدي وأدى هو والمجلس قدر المستطاع، قد يصيب وقد يخطئ تماماً مثلنا نحن قد نصيب وقد نخطئ. لهم جزيل الشكر، ونتمنى التوفيق للمجلس الجديد.

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توني: علينا مراجعة أنفسنا... لا ذنب للمدرب

توني خلال إحدى الفرص المهدرة أمام مرمى الهلال (واس)
توني خلال إحدى الفرص المهدرة أمام مرمى الهلال (واس)
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توني: علينا مراجعة أنفسنا... لا ذنب للمدرب

توني خلال إحدى الفرص المهدرة أمام مرمى الهلال (واس)
توني خلال إحدى الفرص المهدرة أمام مرمى الهلال (واس)

حمل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، مسؤولية الخسارة القاسية أمام الهلال بثلاثية للاعبي الفريق، مطالباً زملائه بمراجعة أنفسهم وتقديم كل ما لديهم داخل أرضية الميدان.

وقال توني في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اللقاء: الأمر يتعلق باللاعبين في المقام الأول؛ للأسف الشديد لم نقدم الأداء الكافي والمأمول، وها نحن نخسر في مباراتين متتاليتين.

واستدرك: نعم، خسرنا مباراتين، ولكن لا بأس؛ سنتكاتف معاً ونصب كامل تركيزنا على المباراة القادمة من أجل العودة مجدداً إلى طريق الانتصارات.

وتابع: أعتقد أن على بعض اللاعبين الوقوف مع أنفسهم ومراجعة حساباتهم بشكل جاد، وآمل أن يدركوا سريعاً أنهم لا يقدمون كل ما لديهم داخل الملعب. نحن نلعب بنفس التشكيل والمجموعة تقريباً، لذا لا يمكننا أبدًا إلقاء اللوم على المدرب أو أي طرف آخر.

وأكمل: المدرب يقدم لنا الخطة، ويبقى الدور والواجب علينا نحن لإنجاز المهمة داخل المستطيل الأخضر، لكننا لا نفعل ذلك بالشكل المطلوب حالياً، والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق اللاعبين في هذه اللحظة.

وتجنب المهاجم الإنجليزي الحديث عن القرارات التحكيمية خلال مواجهة الهلال، قائلاً: «في آخر مرة علقت فيها على أداء الحكم تعرضت لغرامة مالية باهظة، ولذلك لن أتحدث كثيراً عن هذا الأمر مجدداً».

ووجه توني رسالة لجماهير الأهلي قائلا: «واصلوا دعمكم وابقوا معنا، فالطريق ما زال طويلاً والموسم لا يزال في بدايته».

واختتم إيفان توني تصريحاته بالحديث عن مواجهة صن داونز المرتقبة قائلًا: «نعم، آمل أن نحقق الفوز، ونحن في أتم الاستعداد دائماً».

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