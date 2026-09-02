«التعاون» يطلب خدمات أحمد النخلي رسمياً... و«الأهلي» يترقب

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي التعاون تقدم بطلب رسمي إلى نادي الحزم للحصول على خدمات الظهير الأيسر أحمد النخلي، تمهيداً للتفاوض حول إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف «التعاون». وفي الوقت نفسه، يبرز اسم النخلي بصفته أحد الخيارات المطروحة لدى النادي الأهلي للعودة مجدداً إلى صفوف الفريق، في ظل العلاقة التي تجمع اللاعب بالنادي؛ كونه أحد أبناء أكاديمية الأهلي، حيث تدرّج في فئاته السنّية وسبقت له قيادة فريق شباب الأهلي لتحقيق بطولة «الدوري الممتاز»، قبل مغادرته النادي.
كان النخلي أحد العناصر التي أسهمت في صعود «الحزم» إلى «دوري روشن» السعودي، قبل أن يقدم موسماً مميزاً للغاية مع الفريق في موسم 2025-2026، ليواصل تطوره ويثبت حضوره بصفته ظهيراً مميزاً.
ويتبقى في عقد النخلي مع «الحزم» 4 أشهر، قبل دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع والانتقال إلى أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الحالي.
وتترقب الفترة المقبلة تطورات مستقبل اللاعب، في ظل طلب رسمي من «التعاون»، إلى جانب بروز اسمه خياراً لدى «الأهلي» للعودة إلى النادي الذي شهد بداياته.