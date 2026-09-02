رئيس الخليج لـ«الشرق الأوسط»: غوميز يحتاج إلى وقت للاستقرار

أشاد المهندس أحمد خريدة رئيس نادي الخليج بالمبادرات الإيجابية التي تطلقها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أنهم «يحرصون على التعامل معها كونهم يلمسون فيها الاحترافية وهم سعداء بالمساهمة في نجاح هذه المبادرات والتعاون الإيجابي ».
وعبَّر خريدة عن شكره للرابطة ممثلة في رئيسها المهندس عبد العزيز العفالق والمدير التنفيذي عمر مغربل، معبراً عن سعادته بوجودهم في ضيافة نادي الخليج في الحفل السنوي.
وبيَّن خريدة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بعد نهاية الحفل الذي شهد تكريم المنجزين من الألعاب كافة من الرجال والسيدات والرعاة والداعمين أن نادي الخليج دأب على إقامة هذه المناسبات السعيدة لتكريم كل من بذل واجتهد وقدم للكيان، مشيراً إلى النجاحات التي تتحقق في موسم يُعَدُّ استثنائياً تحققت فيه منجزات في عدة ألعاب من قبل الرجال والسيدات الذين يمثلون النادي الذي بلغ 80 عاماً، وأن هذه المنجزات تضيف تحدياً جديداً في الموسم المقبل.
وفيما يخص فريق كرة القدم الذي أنهى الجولة الرابعة من الدوري السعودي دون أي فوز وخروجه مبكراً من بطولة كأس الملك، قال خريدة: «لدينا إصابات للاعبين، أبرزهم فولجيني وجواشوا كينغ، وعدد من اللاعبين، كما أن التغيير الفني بعد رحيل المدرب دونيس يعني أن المدرب غوميز يحتاج إلى وقت للاستقرار ومع التكامل في صفوف الفريق سيكون نادي الخليج بشكل أفضل».