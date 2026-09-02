الفيصلي يستنجد بزارعي الدرعية لحل أزمة الظهير الأيسر

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الفيصلي دخل في مفاوضات متقدمة لحسم صفقة الظهير الأيسر حسين الزارعي، لاعب الدرعية، حيث يبرز اسم الزارعي بصفته أحد الخيارات المطروحة وبقوة لنادي الفيصلي الذي يعاني من ضعف مركز الظهير الأيسر، حيث ذكر المدرب الإيطالي جيوفاني، في مؤتمرات سابقة، حاجته إلى ظهير أيسر. ويسابق مسيّرو النادي الزمن لحسم الصفقة قبل إغلاق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتدرَّج الزارعي، البالغ من العمر 22 عاماً، في الفئات السنية لنادي الفتح قبل تصعيده للفريق الأول، وانتقل إلى نادي الدرعية في الموسم الماضي خلال منافسات دوري يلو للمحترفين، وأسهم في صعود الفريق للدوري السعودي للمحترفين.

ومثَّل اللاعب الأخضر تحت 23 عاماً وشارك بقميصه في بطولة تولون الدولية.

يُذكر أن الفيصلي لم يحقق اي انتصار في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب أربع مواجهات؛ خسر ثلاثاً منها وتعادل في مباراة وحيدة، ويحتل المركز الأخير في سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة، حيث يأمل عشاق الفيصلي تسجيل أول فوز للفريق، حيث تنتظرهم مباراة مهمة أمام الحزم في الجولة الخامسة السبت المقبل في المجمعة.