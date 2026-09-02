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الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يستنجد بزارعي الدرعية لحل أزمة الظهير الأيسر

حسين الزارعي (الشرق الأوسط)
حسين الزارعي (الشرق الأوسط)
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الفيصلي يستنجد بزارعي الدرعية لحل أزمة الظهير الأيسر

حسين الزارعي (الشرق الأوسط)
حسين الزارعي (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الفيصلي دخل في مفاوضات متقدمة لحسم صفقة الظهير الأيسر حسين الزارعي، لاعب الدرعية، حيث يبرز اسم الزارعي بصفته أحد الخيارات المطروحة وبقوة لنادي الفيصلي الذي يعاني من ضعف مركز الظهير الأيسر، حيث ذكر المدرب الإيطالي جيوفاني، في مؤتمرات سابقة، حاجته إلى ظهير أيسر. ويسابق مسيّرو النادي الزمن لحسم الصفقة قبل إغلاق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتدرَّج الزارعي، البالغ من العمر 22 عاماً، في الفئات السنية لنادي الفتح قبل تصعيده للفريق الأول، وانتقل إلى نادي الدرعية في الموسم الماضي خلال منافسات دوري يلو للمحترفين، وأسهم في صعود الفريق للدوري السعودي للمحترفين.

ومثَّل اللاعب الأخضر تحت 23 عاماً وشارك بقميصه في بطولة تولون الدولية.

يُذكر أن الفيصلي لم يحقق اي انتصار في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب أربع مواجهات؛ خسر ثلاثاً منها وتعادل في مباراة وحيدة، ويحتل المركز الأخير في سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة، حيث يأمل عشاق الفيصلي تسجيل أول فوز للفريق، حيث تنتظرهم مباراة مهمة أمام الحزم في الجولة الخامسة السبت المقبل في المجمعة.

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الخميس... انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال

مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف يحظى باهتمام واسع (الاتحاد السعودي للهجن)
مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف يحظى باهتمام واسع (الاتحاد السعودي للهجن)
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الخميس... انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال

مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف يحظى باهتمام واسع (الاتحاد السعودي للهجن)
مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف يحظى باهتمام واسع (الاتحاد السعودي للهجن)

ينطلق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة غداً الخميس، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن خلال الفترة من 3 إلى 13 سبتمبر (أيلول) الجاري، على ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. من ناحيته، عبر الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى ولي العهد، على رعايته للمهرجان في نسخته الثامنة.

وقال: «إنّ الرعاية الكريمة من ولي العهد لمهرجان ولي العهد للهجن تجسد حجم الاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من القيادة في المملكة، وتعكس حرصه الدائم على دعم رياضة الهجن، والمحافظة على مكانتها، بوصفها جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي والوطني للمملكة. كما تمثل هذه الرعاية حافزاً لمواصلة تطوير هذه الرياضة، وتعزيز حضورها محلياً، ودولياً، بما يرسخ مكانة المملكة الريادية في مختلف الرياضات، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030».

ويشهد المهرجان إقامة 248 شوطاً لفئات: (الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل، والزمول)، إلى جانب أشواط مخصصة للإنتاج تقتصر على المشاركين السعوديين، يتنافسون خلالها على الفوز بكأس مهرجان ولي العهد للهجن التي تبلغ جائزتها 500 ألف ريال. كما يشهد المهرجان -للمرة الأولى- إقامة أشواط المزاين للإبل في ألوان: (الشقح، والشعل، والحمر، والصفر، والمجاهيم، والوضح وهجن أصايل). وكانت النسخة السابقة قد سجلت تميزاً لافتاً، بعدما حقق المهرجان أربعة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية؛ بوصفه أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، من خلال تسجيل أكبر عدد من المطايا المشاركة في سباقات الهجن، بواقع 21637 مطية، إلى جانب تحقيق نسبة زيادة بلغت 93.5 في المائة في عدد المطايا مقارنةً بالنسخة الأولى، ليتجاوز إجمالي الهجن المشاركة في النسخ السبع الماضية 100 ألف مطية.

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الرياضة سباق الهجن السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«التعاون» يطلب خدمات أحمد النخلي رسمياً... و«الأهلي» يترقب

أحمد النخلي (نادي الحزم)
أحمد النخلي (نادي الحزم)
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«التعاون» يطلب خدمات أحمد النخلي رسمياً... و«الأهلي» يترقب

أحمد النخلي (نادي الحزم)
أحمد النخلي (نادي الحزم)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي التعاون تقدم بطلب رسمي إلى نادي الحزم للحصول على خدمات الظهير الأيسر أحمد النخلي، تمهيداً للتفاوض حول إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف «التعاون». وفي الوقت نفسه، يبرز اسم النخلي بصفته أحد الخيارات المطروحة لدى النادي الأهلي للعودة مجدداً إلى صفوف الفريق، في ظل العلاقة التي تجمع اللاعب بالنادي؛ كونه أحد أبناء أكاديمية الأهلي، حيث تدرّج في فئاته السنّية وسبقت له قيادة فريق شباب الأهلي لتحقيق بطولة «الدوري الممتاز»، قبل مغادرته النادي.

كان النخلي أحد العناصر التي أسهمت في صعود «الحزم» إلى «دوري روشن» السعودي، قبل أن يقدم موسماً مميزاً للغاية مع الفريق في موسم 2025-2026، ليواصل تطوره ويثبت حضوره بصفته ظهيراً مميزاً.

ويتبقى في عقد النخلي مع «الحزم» 4 أشهر، قبل دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع والانتقال إلى أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الحالي.

وتترقب الفترة المقبلة تطورات مستقبل اللاعب، في ظل طلب رسمي من «التعاون»، إلى جانب بروز اسمه خياراً لدى «الأهلي» للعودة إلى النادي الذي شهد بداياته.

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الدوري السعودي كرة القدم رياضة السعودية
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رئيس الخليج لـ«الشرق الأوسط»: غوميز يحتاج إلى وقت للاستقرار

خريدة مرحباً بالعفالق لحظة وصوله إلى مقر الحفل السنوي لنادي الخليج (موقع النادي)
خريدة مرحباً بالعفالق لحظة وصوله إلى مقر الحفل السنوي لنادي الخليج (موقع النادي)
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رئيس الخليج لـ«الشرق الأوسط»: غوميز يحتاج إلى وقت للاستقرار

خريدة مرحباً بالعفالق لحظة وصوله إلى مقر الحفل السنوي لنادي الخليج (موقع النادي)
خريدة مرحباً بالعفالق لحظة وصوله إلى مقر الحفل السنوي لنادي الخليج (موقع النادي)

أشاد المهندس أحمد خريدة رئيس نادي الخليج بالمبادرات الإيجابية التي تطلقها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أنهم «يحرصون على التعامل معها كونهم يلمسون فيها الاحترافية وهم سعداء بالمساهمة في نجاح هذه المبادرات والتعاون الإيجابي ».

وعبَّر خريدة عن شكره للرابطة ممثلة في رئيسها المهندس عبد العزيز العفالق والمدير التنفيذي عمر مغربل، معبراً عن سعادته بوجودهم في ضيافة نادي الخليج في الحفل السنوي.

وبيَّن خريدة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بعد نهاية الحفل الذي شهد تكريم المنجزين من الألعاب كافة من الرجال والسيدات والرعاة والداعمين أن نادي الخليج دأب على إقامة هذه المناسبات السعيدة لتكريم كل من بذل واجتهد وقدم للكيان، مشيراً إلى النجاحات التي تتحقق في موسم يُعَدُّ استثنائياً تحققت فيه منجزات في عدة ألعاب من قبل الرجال والسيدات الذين يمثلون النادي الذي بلغ 80 عاماً، وأن هذه المنجزات تضيف تحدياً جديداً في الموسم المقبل.

وفيما يخص فريق كرة القدم الذي أنهى الجولة الرابعة من الدوري السعودي دون أي فوز وخروجه مبكراً من بطولة كأس الملك، قال خريدة: «لدينا إصابات للاعبين، أبرزهم فولجيني وجواشوا كينغ، وعدد من اللاعبين، كما أن التغيير الفني بعد رحيل المدرب دونيس يعني أن المدرب غوميز يحتاج إلى وقت للاستقرار ومع التكامل في صفوف الفريق سيكون نادي الخليج بشكل أفضل».

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