واتكينز: لا فرق بين الدوري السعودي و«الإنجليزي»

أعرب اللاعب الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم نادي الهلال، عن انبهاره الشديد بالبداية المثالية التي سجلها مع «الزعيم» عقب الفوز العريض على الأهلي بثلاثية نظيفة، مشيداً بالمستوى الفني والبدني المرتفع للمباراة واصفاً إياه بالند للند لمستويات «الدوري الإنجليزي الممتاز».
وقال واتكينز في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المواجهة: «أنا سعيدٌ بحق بالتواجد هنا؛ إنها بداية مذهلة وأتطلع بشغف لخوض العديد من المباريات القادمة على ملعبنا وأمام جماهيرنا. نعم، لقد كانت انطلاقة ممتازة وجيدة للغاية بالنسبة لي وللفريق«.
هل كانت بداية جيدة لك في المنافسات بالدوري السعودي؟«نعم، كانت جيدة جدًا. المستوى الذي شاهدته هنا اليوم كان بصراحة بجودة الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة كانت قوية جدًا من الناحية البدنية ومتطلبة، والجودة كانت عالية للغاية». https://t.co/3EhZ9thfpP
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 1, 2026
وتطرق المهاجم الإنجليزي للحديث عن القوة الفنية والبدنية للقمة الكروية قائلًا: «المستوى الفني هنا اليوم كان ممتازاً جداً؛ وبصراحة مطلقة هو يعادل ويوازي مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ). المواجهة كانت بدنية للغاية وتطلبت جهداً كبيراً داخل المستطيل الأخضر، وكانت جودة اللعب والتنافس على أعلى مستوى».
واختتم أولي واتكينز تصريحاته بالحديث عن تفاعله مع المدرج الأزرق قائلًا: «الأجواء في الملعب كانت مذهلة بكل المقاييس؛ لم أكن أتوقع إطلاقاً أن تكون بهذا الشكل الخيالي عندما دخلت لتفقد أرضية الميدان قبل انطلاق اللقاء. كانت الأجواء رائعة وصخب المدرجات حماسي، وكانت الجماهير تهتف باسمي بقوة.. نعم، إنها حقاً بداية مذهلة واستثنائية بكل المقاييس».