اتصال إداري يحرم لوفانغا من المشاركة مع النصر

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي للسيدات، تلقى اتصالا من الإدارة الرياضية بالنادي قبل مباراته أمام الأهلي في بطولة كأس السوبر السعودي والمقامة حاليًا في الطائف، وطالبت عدم مشاركة اللاعبة التنزانية كلارا لوفانغا في المباراة دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وأشارت المصادر ذاتها، أن الفريق عاش في حالة انهيار بغرفة الملابس بعد الاتصال، حتى أن اللاعبات فكرن بالانسحاب من المباراة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن أوراق اللاعبة سليمة وعقدها مستمر مع الفريق حتى عام 2028، كما أن اللاعبة في حالة صحية جيدة ولا تعاني من أي إصابة، وتشارك في تدريبات الفريق، وأن غيابها هو بسبب اتصال وليس قرار رسمي.
وذكرت المصادر، أن اللاعبة كلارا دخلت في مفاوضات مع فريق الهلال لتمثيله في الموسم الجديد، ولكنها وقعت عقد التجديد مع النصر منذُ مارس الماضي.
وكسب النصر مواجهته أمام نظيره الأهلي بنتيجة (5-2)، ضمن منافسات النصف النهائي من بطولة «كأس السوبر السعودي» بنسخته الثانية، والمقامة حاليًا في مدينة الطائف من 1 إلى 5 سبتمبر (أيلول) الجاري.