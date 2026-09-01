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الرياضة رياضة سعودية

اتصال إداري يحرم لوفانغا من المشاركة مع النصر

مصادر لـ"الشرق الأوسط": زميلاتها فكرن بالانسحاب أمام الأهلي

كلارا لوفانغا (الشرق الأوسط)
كلارا لوفانغا (الشرق الأوسط)
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اتصال إداري يحرم لوفانغا من المشاركة مع النصر

كلارا لوفانغا (الشرق الأوسط)
كلارا لوفانغا (الشرق الأوسط)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، أن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي للسيدات، تلقى اتصالا من الإدارة الرياضية بالنادي قبل مباراته أمام الأهلي في بطولة كأس السوبر السعودي والمقامة حاليًا في الطائف، وطالبت عدم مشاركة اللاعبة التنزانية كلارا لوفانغا في المباراة دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وأشارت المصادر ذاتها، أن الفريق عاش في حالة انهيار بغرفة الملابس بعد الاتصال، حتى أن اللاعبات فكرن بالانسحاب من المباراة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن أوراق اللاعبة سليمة وعقدها مستمر مع الفريق حتى عام 2028، كما أن اللاعبة في حالة صحية جيدة ولا تعاني من أي إصابة، وتشارك في تدريبات الفريق، وأن غيابها هو بسبب اتصال وليس قرار رسمي.

وذكرت المصادر، أن اللاعبة كلارا دخلت في مفاوضات مع فريق الهلال لتمثيله في الموسم الجديد، ولكنها وقعت عقد التجديد مع النصر منذُ مارس الماضي.

وكسب النصر مواجهته أمام نظيره الأهلي بنتيجة (5-2)، ضمن منافسات النصف النهائي من بطولة «كأس السوبر السعودي» بنسخته الثانية، والمقامة حاليًا في مدينة الطائف من 1 إلى 5 سبتمبر (أيلول) الجاري.

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نادي النصر كرة القدم للسيدات السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

نواف بن سعد: «العناد» ليس في قاموس الهلال

رئيس الهلال في لقطة مع الأمير الوليد بن طلال قبل انطلاق المباراة (موقع نادي الهلال)
رئيس الهلال في لقطة مع الأمير الوليد بن طلال قبل انطلاق المباراة (موقع نادي الهلال)
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نواف بن سعد: «العناد» ليس في قاموس الهلال

رئيس الهلال في لقطة مع الأمير الوليد بن طلال قبل انطلاق المباراة (موقع نادي الهلال)
رئيس الهلال في لقطة مع الأمير الوليد بن طلال قبل انطلاق المباراة (موقع نادي الهلال)

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، أن إنهاء العلاقة مع الفرنسي كريم بنزيمة كان «ليكيب قرارا رياضيا، ومع كريم كان هناك تفاهم جديد، وأنا أحب أن أشكره فالتعامل معه كان بمنتهى الاحترافية والرقي».

وأكمل: بنزيمة تقبل قرار إنهاء العلاقة ولا أقول الاستبعاد، فلاعب مثل كريم لا يستبعد فهو لاعب كبير ولكن ربما مع وجود واتكينز قد تقل فرصه، ولاعب بتاريخه لا بد من مصارحته عن الوضع العام للنادي. تمت المفاهمة بشكل ممتاز جداً، وأنا أعتقد أن البيانات الإعلامية من النادي أو طريقة توديع اللاعب، وطريقة اللاعب أيضاً في توديع النادي، تعكس مدى الرقي والتعامل الطيب بين الطرفين.

وشدد: كريم لاعب كبير وتاريخه كبير جداً وهو لاعب مهم في تاريخ الكرة العالمية، ونتمنى له كل التوفيق.

ورداً على سؤال بشأن الضغوط المطالبة بإقالة المدرب سيموني إنزاغي بعد نهاية الموسم الماضي، أوضح: الهلال فريق كبير، وأي أحد يكون في الهلال - سواء كان مجلس إدارة، أو رئيس، أو إداري، أو مدرب، أو لاعب - يجب عليه أن يتحمل الضغوط، ويجب عليه أن يسمع ويكون صدره متسعاً لآراء الجماهير.

وأردف: الجماهير ستطالب بإنهاء خدمات مجلس الإدارة أو غيره إذ ما ساءت النتائج، ولكن العمل هذا الموسم مبشر ومباراة اليوم خير مثال على ذلك، فالأهلي نادي كبير وبالتأكيد لا أبخس حقه وتاريخه لذلك نحن سعداء جداً بأن نفوز على نادي كبير بهذه النتيجة.

وعن انسجام الفريق وتصحيح الأخطاء، قال: أعتقد أن هناك انسجاماً واضحاً فالفريق أدى مباراة طيبة اليوم وأدى المباراة الماضية بشكل جيد أيضا رغم الظروف الجوية التي صاحبتها، والفريق يسير بطريقة جيدة. أعتقد أنه إذا كانت هناك أخطاء منا كإدارة أو أخطاء من المدرب وتم تعديلها، فالمسألة ليست عناداً بل بالعكس هذا هو الشيء الإيجابي؛ إذا كانت هناك أخطاء لدينا أو لدى المدرب أو لدى اللاعبين وتم تعديلها فهذا هو المطلوب.

كما أبدى ثقته الكاملة في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة بدر الرزيزاء، متوجهاً بالشكر للمجلس السابق برئاسة ياسر المسحل.

وقال: أمام المجلس الجديد لاتحاد الكرة السعودي عمل كبير فبعد الجولات الأربع التي لعبت، هناك استحقاقات أمام المنتخب ويفترض علينا جميعاً أن نعطيهم مساحة من الوقت، ونثق إن شاء الله أن بدر الرزيزاء سيقوم بعمله على أكمل وجه.

وأضاف: أشكر أيضاً مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة رغم اختلافنا وهذا يحدث دائماً بين الجهات الرياضية؛ ولكن نحب أن نشكر ياسر المسحل، فأكيد أنه حاول أن يؤدي وأدى هو والمجلس قدر المستطاع، قد يصيب وقد يخطئ تماماً مثلنا نحن قد نصيب وقد نخطئ. لهم جزيل الشكر، ونتمنى التوفيق للمجلس الجديد.

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توني: علينا مراجعة أنفسنا... لا ذنب للمدرب

توني خلال إحدى الفرص المهدرة أمام مرمى الهلال (واس)
توني خلال إحدى الفرص المهدرة أمام مرمى الهلال (واس)
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توني: علينا مراجعة أنفسنا... لا ذنب للمدرب

توني خلال إحدى الفرص المهدرة أمام مرمى الهلال (واس)
توني خلال إحدى الفرص المهدرة أمام مرمى الهلال (واس)

حمل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، مسؤولية الخسارة القاسية أمام الهلال بثلاثية للاعبي الفريق، مطالباً زملائه بمراجعة أنفسهم وتقديم كل ما لديهم داخل أرضية الميدان.

وقال توني في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اللقاء: الأمر يتعلق باللاعبين في المقام الأول؛ للأسف الشديد لم نقدم الأداء الكافي والمأمول، وها نحن نخسر في مباراتين متتاليتين.

واستدرك: نعم، خسرنا مباراتين، ولكن لا بأس؛ سنتكاتف معاً ونصب كامل تركيزنا على المباراة القادمة من أجل العودة مجدداً إلى طريق الانتصارات.

وتابع: أعتقد أن على بعض اللاعبين الوقوف مع أنفسهم ومراجعة حساباتهم بشكل جاد، وآمل أن يدركوا سريعاً أنهم لا يقدمون كل ما لديهم داخل الملعب. نحن نلعب بنفس التشكيل والمجموعة تقريباً، لذا لا يمكننا أبدًا إلقاء اللوم على المدرب أو أي طرف آخر.

وأكمل: المدرب يقدم لنا الخطة، ويبقى الدور والواجب علينا نحن لإنجاز المهمة داخل المستطيل الأخضر، لكننا لا نفعل ذلك بالشكل المطلوب حالياً، والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق اللاعبين في هذه اللحظة.

وتجنب المهاجم الإنجليزي الحديث عن القرارات التحكيمية خلال مواجهة الهلال، قائلاً: «في آخر مرة علقت فيها على أداء الحكم تعرضت لغرامة مالية باهظة، ولذلك لن أتحدث كثيراً عن هذا الأمر مجدداً».

ووجه توني رسالة لجماهير الأهلي قائلا: «واصلوا دعمكم وابقوا معنا، فالطريق ما زال طويلاً والموسم لا يزال في بدايته».

واختتم إيفان توني تصريحاته بالحديث عن مواجهة صن داونز المرتقبة قائلًا: «نعم، آمل أن نحقق الفوز، ونحن في أتم الاستعداد دائماً».

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النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية
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واتكينز: لا فرق بين الدوري السعودي و«الإنجليزي»

واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
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واتكينز: لا فرق بين الدوري السعودي و«الإنجليزي»

واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)

أعرب اللاعب الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم نادي الهلال، عن انبهاره الشديد بالبداية المثالية التي سجلها مع «الزعيم» عقب الفوز العريض على الأهلي بثلاثية نظيفة، مشيداً بالمستوى الفني والبدني المرتفع للمباراة واصفاً إياه بالند للند لمستويات «الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقال واتكينز في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المواجهة: «أنا سعيدٌ بحق بالتواجد هنا؛ إنها بداية مذهلة وأتطلع بشغف لخوض العديد من المباريات القادمة على ملعبنا وأمام جماهيرنا. نعم، لقد كانت انطلاقة ممتازة وجيدة للغاية بالنسبة لي وللفريق«.

وتطرق المهاجم الإنجليزي للحديث عن القوة الفنية والبدنية للقمة الكروية قائلًا: «المستوى الفني هنا اليوم كان ممتازاً جداً؛ وبصراحة مطلقة هو يعادل ويوازي مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ). المواجهة كانت بدنية للغاية وتطلبت جهداً كبيراً داخل المستطيل الأخضر، وكانت جودة اللعب والتنافس على أعلى مستوى».

واختتم أولي واتكينز تصريحاته بالحديث عن تفاعله مع المدرج الأزرق قائلًا: «الأجواء في الملعب كانت مذهلة بكل المقاييس؛ لم أكن أتوقع إطلاقاً أن تكون بهذا الشكل الخيالي عندما دخلت لتفقد أرضية الميدان قبل انطلاق اللقاء. كانت الأجواء رائعة وصخب المدرجات حماسي، وكانت الجماهير تهتف باسمي بقوة.. نعم، إنها حقاً بداية مذهلة واستثنائية بكل المقاييس».

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