إنزاغي: مكانة مندش لن تتأثر بقدوم مارتينيلي

عبّر الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال، عن سعادته البالغة بالمستوى الفني خلال الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: بالتأكيد، أنا سعيد جداً بالمستوى والأداء الفني الذي قدمه الفريق، وأوجه التهنئة لكافة اللاعبين فرداً فرداً على هذا العطاء.

وعن التحديثات المتعلقة بملف الإصابات، أوضح المدرب الإيطالي: لا يزال أمام سالم الدوسري بعض الوقت للعودة إلى الملاعب، بينما سنقوم بتقييم إصابة علي لاجامي بشكل دقيق بعد المباراة. كذلك شعر ثيو هيرنانديز ببعض الانزعاجات البدنية وسنقيم حالته الطبية أيضاً.

وبسؤاله عن موعد ظهور الوافد الجديد غابرييل مارتينيلي، أجاب: "بالنسبة لمارتينيلي، فسنشاهده يشارك في المباريات القادمة".

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول أسباب تراجع المردود البدني والفني للفريق بعد التقدم في النتيجة، أجاب: مستوانا سيتحسن ويتطور بشكل ملحوظ في المباريات المقبلة، ونحن سعداء جداً بالأجواء ممتازة والتفاعل الكبير مع جماهيرنا اليوم.

وحول فرصة سلطان مندش في المشاركة والاستمرارية عقب التعاقد مع مارتينيلي، قال: بالتأكيد، سلطان مندش يقدم مستويات رائعة وممتازة؛ تنتظرنا استحقاقات ومواجهات متعددة في بطولة كأس الملك ودوري أبطال آسيا، وستتاح له الفرصة الكافية للمشاركة وإثبات وجوده.

وأكمل: سامرفيل ومندش قدّما عملاً رائعاً ومميزاً داخل الميدان، لكنني أتوجه بالشكر والتقدير للفريق ككل؛ فالفوز وتحقيق النقاط يُحسبان للمجموعة كاملة.

واختتم إنزاغي المؤتمر الصحافي بالحديث عن الوعد الذي يقدمه للمدرج الأزرق قائلًا: أشكر الجماهير على حضورها ودعمها اليوم. الشيء الوحيد الذي أعدكم به بوضوح باسمي وباسم كافة أعضاء الجهاز الفني هو التفاني والعمل الجاد.

في المقابل، تعذر حضور مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي للمؤتمر الصحافي بسبب طرد مترجم الفريق في المباراة، وعدم توفر مترجم بديل.