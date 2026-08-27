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الاتحاد يقترب من الياباني دوان والجزائري بوداوي... وينتظر «الرقابة المالية»

الدولي الياباني ريتسو دوان (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
الدولي الياباني ريتسو دوان (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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الاتحاد يقترب من الياباني دوان والجزائري بوداوي... وينتظر «الرقابة المالية»

الدولي الياباني ريتسو دوان (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
الدولي الياباني ريتسو دوان (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الاتحاد اقتربت بشكل رسمي من حسم صفقتين قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الدولي الياباني ريتسو دوان، جناح نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، والدولي الجزائري هشام بوداوي، لاعب وسط نادي نيس الفرنسي.

وأكدت المصادر أن المفاوض الاتحادي قطع شوطاً كبيراً مع ناديَي فرانكفورت ونيس عقب الحصول على موافقة اللاعبين، وبانتظار الموافقات النهائية من لجنة الرقابة المالية، وإكمال باقي الإجراءات لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

وتأتي هذه التحركات الاتحادية المكثفة في إطار سعي الإدارة لتعزيز خيارات الجهاز الفني بعناصر ذات جودة عالية وخبرة أوروبية؛ إذ يُعتبر دوان وبوداوي من الركائز الأساسية في فريقَيهما، ويشكل انضمامهما إضافة قوية لخطوط الفريق في الاستحقاقات المحلية والقارية.

يُذكر أن دوان (28 عاماً) كان قد انضم إلى صفوف فرانكفورت الصيف الماضي، وشارك في 40 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أهداف، في حين انضم بوداوي (26 عاماً) إلى صفوف نيس عام 2019 وخاض معه 207 مباريات، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 15 هدفاً.

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العقيدي يعود لقائمة النصر أمام التعاون… ورنالدو أساسيًا

نواف العقيدي خلال الحصة التدريبية ( نادي النصر)
نواف العقيدي خلال الحصة التدريبية ( نادي النصر)
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العقيدي يعود لقائمة النصر أمام التعاون… ورنالدو أساسيًا

نواف العقيدي خلال الحصة التدريبية ( نادي النصر)
نواف العقيدي خلال الحصة التدريبية ( نادي النصر)

تأكدت جاهزية نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، للمشاركة مع فريقه أمام التعاون، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعافيه من الإصابة وتجاوزه الاختبارات الطبية والبدنية التي خضع لها دون الشعور بأي آلام.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، ضم العقيدي إلى قائمة الفريق التي ستواجه التعاون، إلى جانب الحارس عبدالرحمن العتيبي، فيما لم يكشف المدرب حتى الآن عن هوية الحارس الذي سيبدأ أساسياً في المباراة.

وشهدت القائمة أيضاً عودة الفرنسي محمد سيماكان، بعدما أبدى جاهزيته للمشاركة، الأمر الذي أدى إلى استبعاد العراقي حيدر عبدالكريم من القائمة.

وفي المقابل، استبعد أنج الثلاثي سعد الناصر وعواد أمان ومحمد مران، لعدم اكتمال جاهزيتهم البدنية، حيث يواصل اللاعبون برامجهم التأهيلية تمهيداً للعودة إلى التدريبات والمباريات.

ومن المنتظر أن يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التشكيلة الأساسية للنصر أمام التعاون، بعدما فضل أنج إراحته في الشوط الثاني من مواجهة الاتفاق الماضية، ضمن خطة الجهاز الفني لإعادة قائد الفريق إلى المشاركة بصورة تدريجية، والحفاظ على جاهزيته البدنية وتفادي تعرضه للإجهاد.

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رياضة سعودية الدوري السعودي نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يكشف عن خطة التوسع في أكاديمياته

يأتي التوسع ضمن توجه النادي لتعزيز حضوره على مستوى المملكة (النادي الأهلي)
يأتي التوسع ضمن توجه النادي لتعزيز حضوره على مستوى المملكة (النادي الأهلي)
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الأهلي يكشف عن خطة التوسع في أكاديمياته

يأتي التوسع ضمن توجه النادي لتعزيز حضوره على مستوى المملكة (النادي الأهلي)
يأتي التوسع ضمن توجه النادي لتعزيز حضوره على مستوى المملكة (النادي الأهلي)

أعلن النادي الأهلي في حسابه عبر منصة «إكس» عن خطة جديدة للتوسع في أكاديمياته بمختلف مناطق المملكة، في خطوة تستهدف دعم وتنمية القطاع الرياضي، وإتاحة بيئة رياضية احترافية تسهم في تطوير المواهب وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.

ويأتي التوسع ضمن توجه النادي لتعزيز حضوره على مستوى المملكة، وتوسيع قاعدة ممارسة كرة القدم، إلى جانب نقل منهجية الأهلي وقيمه الرياضية إلى نطاق أوسع، بما يسهم في بناء أجيال جديدة مرتبطة بالرياضة وقيمها.

ويعمل النادي على تحقيق هذا التوجه من خلال التعاون مع شركة نجوم للإدارة الرياضية، بما يدعم خطة الأهلي للتوسع والوصول إلى نطاق أوسع في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتخصصة في إدارة وتشغيل الأكاديميات الرياضية.

ويعكس المشروع توجه الأهلي نحو الاستثمار في قطاع الأكاديميات باعتباره أحد المسارات المهمة لاكتشاف المواهب وتطويرها، إلى جانب تعزيز حضور النادي المجتمعي والرياضي في مختلف المناطق.

كما تمثل الخطوة امتداداً لاستراتيجية الأهلي في تنمية أعماله وتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته الرياضية، وخلق فرص نمو تجارية مستدامة تعزز حضور النادي ومكانته على المستويين المحلي والدولي.

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الرياضة رياضة سعودية

الخليج يجدد إعارة خيبري «نيوم»

ثامر الخيبري (نادي الخليج)
ثامر الخيبري (نادي الخليج)
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الخليج يجدد إعارة خيبري «نيوم»

ثامر الخيبري (نادي الخليج)
ثامر الخيبري (نادي الخليج)

وافقت إدارة نادي نيوم الرياضي على إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم ثامر الخيبري إلى نادي الخليج، وذلك ضمن تحركات الناديين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتأتي الخطوة في إطار إتاحة فرصة أكبر للخيبري لخوض دقائق لعب ومباريات تنافسية، في الوقت الذي يواصل فيه نيوم العمل على تنظيم قائمته الفنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن يمثل الخيبري نادي الخليج خلال الموسم الحالي، على أن يعود إلى صفوف نيوم بعد نهاية فترة الإعارة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية بين الناديين.

وتواصل إدارة نيوم تحركاتها في سوق الانتقالات، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كريستوف غالتييه، بهدف الوصول إلى القائمة الأكثر ملاءمة لمتطلبات الموسم والمنافسة على الاستحقاقات المحلية.

ويُعد انتقال الخيبري إلى الخليج خطوة جديدة في مسيرته، بحثاً عن مشاركة أكبر واكتساب المزيد من الخبرة من خلال المنافسة في الدوري السعودي للمحترفين.

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