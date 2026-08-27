الاتحاد يقترب من الياباني دوان والجزائري بوداوي... وينتظر «الرقابة المالية»

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الاتحاد اقتربت بشكل رسمي من حسم صفقتين قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الدولي الياباني ريتسو دوان، جناح نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، والدولي الجزائري هشام بوداوي، لاعب وسط نادي نيس الفرنسي.

وأكدت المصادر أن المفاوض الاتحادي قطع شوطاً كبيراً مع ناديَي فرانكفورت ونيس عقب الحصول على موافقة اللاعبين، وبانتظار الموافقات النهائية من لجنة الرقابة المالية، وإكمال باقي الإجراءات لإتمام التعاقد بشكل رسمي.

وتأتي هذه التحركات الاتحادية المكثفة في إطار سعي الإدارة لتعزيز خيارات الجهاز الفني بعناصر ذات جودة عالية وخبرة أوروبية؛ إذ يُعتبر دوان وبوداوي من الركائز الأساسية في فريقَيهما، ويشكل انضمامهما إضافة قوية لخطوط الفريق في الاستحقاقات المحلية والقارية.

يُذكر أن دوان (28 عاماً) كان قد انضم إلى صفوف فرانكفورت الصيف الماضي، وشارك في 40 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أهداف، في حين انضم بوداوي (26 عاماً) إلى صفوف نيس عام 2019 وخاض معه 207 مباريات، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 15 هدفاً.