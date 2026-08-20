الدوري السعودي: الهلال لاقتناص ثاني انتصاراته من شباك الفيحاء

يسعى الهلال لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عندما يحل ضيفاً على الفيحاء في افتتاحية مباريات الجولة الثانية من البطولة.

وخرج الهلال منتصراً برباعية مقابل هدفين على الفيصلي الجولة الأولى لكن ذلك لم يمنح جماهيره شعور الراحة والاطمئنان على صعيد الأداء بعد أن كان الفيصلي قريباً من إدراك التعادل بتسجيل ثنائية وتقليص الفارق إلى هدف وحيد قبل أن يعزز الأزرق النتيجة في لحظات المباراة الأخيرة.

وواصل الهلال انتصاراته بفوزه على الرائد ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس الملك مساء الاثنين، لكن الأداء المهزوز ما زال مستمراً تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاغي.

سافيتش خلال تدريبا الهلال الأخيرة (موقع النادي)

ورغم أن الهلال لم يتعرض لأي خسارة الموسم المنصرم فإنه خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين الذي ذهب لخزينة غريمه التقليدي النصر، ومع بداية الموسم الجديد لم تكن ملامح الفريق مختلفة عن الموسم الماضي، انتصارات صعبة وبعيداً عن المستوى الذي عُرف به الزعيم لسنوات طويلة من الاستحواذ واللعب الهجومي الشرس.

ويمتلك «الأزرق العاصمي» في رصيده 3 نقاط حالياً عقب انتصاره الأول أمام الفيصلي، ويتطلع لتكرار تفوقه أمام الفيحاء وخطف النقاط الثلاث من أجل الانفراد بصدارة الترتيب بصورة مؤقتة قبل اكتمال منافسات هذه الجولة والبحث عن بداية جديدة وقوية للمنافسة على اللقب.

ويفتقد الهلال القائد سالم الدوسري الذي تعرض لإصابة قد تغيبه إلى قبل نهاية العام الحالي بأسابيع قليلة، مما يعني عودته بعد إلى نحو ثلاثة أشهر من الآن، بينما يواصل حسان تمبكتي برنامجه العلاجي قبل أن يبدأ رحلة التأهيل للعودة للملاعب مجدداً.

ويغيب البرازيلي فيليب مالكوم عن مواجهة الهلال أمام الفيصلي بعد أن غاب عن لقاء الرائد الماضي للإصابة بحسب ما ذكره إنزاغي، في وقت تتزايد فيه الأنباء عن خبر رحيله وعدم استمراره في صفوف الفريق هذا الموسم.

ويبدو أن الهلال لم تكتمل صفوفه بعد رغم استعداداته خلال فترة الصيف الحالي بشكل جيد لكن الفريق لم يحسن بعد ملف لاعبيه المحترفين الأجانب، بعد أنباء رحيل مالكوم والأوروغوياني داروين نونيز ثم كريم بنزيمة، إضافة إلى جواو كانسيلو الذي يُقاتل من أجل عودته إلى برشلونة.

الفيحاء الذي سجل بداية محبطة لأنصاره الجولة الأولى بخسارته أمام نيوم بنتيجة 2 - 1 يخوض مواجهة صعبة أمام الهلال على وقع ذكريات آخر مباريات الموسم الماضي حينما التقيا في مدينة المجمعة الرياضية وكسب الهلال اللقاء.

وأجرى الفيحاء سلسلة من التغييرات على هويته الفنية في الموسم الجديد، أبرزها التعاقد مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي من أجل الوصول مبكراً نحو مناطق الوسط والدفء وتجاوز معارك صراع الهبوط، خاصة أن المنافسة تبدو قوية هذا الموسم.

ورغم خسارته في الجولة الأولى أمام نيوم، فإن الفيحاء منح شعور الاطمئنان لجماهيره عندما عاد ليحقق فوزاً ثميناً بنتيجة 2 - 0 أمام العدالة في الدور الـ32 لبطولة كأس الملك ليحجز مقعد التأهل والعبور نحو دور الـ16 في أغلى البطولات المحلية.