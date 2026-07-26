«ذا كومباك»: جوشوا يعود بعد جولة عصيبة... وينهي برينغا بـ«القاضية»

سجَّل البريطاني، أنتوني جوشوا، عودةً قويةً إلى حلبات الملاكمة، ونجح في تجاوز اختبار الألباني كريستيان برينغا، بعدما أسقطه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أُقيم في جدة ضمن حدث «ذا كومباك» في سوبر دوم، إلا أنَّ الانتصار لم يكن كافياً لإزالة الشكوك التي تحيط بمستواه، بعدما عاش لحظات صعبة للغاية في الجولة الأولى، كادت تعصف بكل خططه نحو المواجهة المرتقبة أمام مواطنه تايسون فيوري.

جوشوا سقط مرتين أمام برينغا (رويترز)

وكانت الأمسية تبدو في طريقها إلى انتصار اعتيادي لجوشوا، لكن البداية جاءت صادمةً، إذ سقط مرتين خلال الجولة الأولى، وظهر مهتزاً بشكل واضح أمام منافس لم يكن مرشحاً لإحداث أي مفاجأة.

ولم تمضِ سوى ثوانٍ قليلة حتى وجد جوشوا نفسه على أرض الحلبة لأول مرة، قبل أن يتلقى سلسلةً من اللكمات دفعته إلى التراجع نحو الحبال وهو فاقد للاتزان.

حمزة شيراز احتفظ بلقب وزن فوق المتوسط (رويترز)

وازدادت معاناته عندما تعرَّض لسقوط ثانٍ في نهاية الجولة الأولى، بينما بدا أنَّ إصابة في الركبة أو الفخذ قد أثرت عليه بعد احتكاك مع منافسه. وتعكس ملامح وجهه حجم القلق الذي عاشه، إذ بدا وكأنه يفكر في إمكانية عدم إكمال النزال، في مشهد لم يكن متوقعاً من بطل سابق يسعى لاستعادة مكانته بين كبار الوزن الثقيل.

زياد المعيوف عاد بانتصار مذهل (موقع النادي)

لكن مع انطلاق الجولة الثانية، تغيَّر كل شيء. حيث ظهر جوشوا أكثر هدوءاً، واستعاد توازنه تدريجياً دون أن يندفع بشكل متهور. واعتمد على اللكمة المستقيمة قبل أن يبدأ في فرض قوته البدنية، ليحاصر برينغا في أحد أركان الحلبة.

وبعد سلسلة من اللكمات القوية، وجَّه جوشوا ضربةً يمينيةً هائلةً أنهت النزال بشكل مفاجئ، بعدما سقط برينغا بين الحبال غير قادر على مواصلة القتال، ليعلن الحكم نهاية المواجهة بالضربة القاضية، ويحقِّق البريطاني انتصاراً كان في أمسِّ الحاجة إليه.

ورغم النهاية السريعة، فإنَّ الأداء أثار كثيراً من علامات الاستفهام.

سلطان المحمد محتفلاً بالفوز (الشرق الأوسط)

فالمراقبون خرجوا بانطباع أنَّ الانتصار لم يقدِّم إجابات حقيقية حول جاهزية جوشوا، بل ربما زاد الشكوك قبل المواجهة المنتظرة مع فيوري، إذ إنَّ السقوط مرتين أمام ملاكم لا يُصنَّف ضمن نخبة الوزن الثقيل يُعدُّ مؤشراً غير مطمئن.

ورأى محللون أنَّ جوشوا بدا متردداً في الجولة الأولى، وأنَّ ثقته بنفسه لم تكن كما اعتاد الجمهور رؤيتها، قبل أن يعود إلى أسلوبه المعروف القائم على القوة والحسم عندما سنحت له الفرصة في الجولة الثانية.

العقل بعد فوزه على خصمه ليدون تشيركوب (الشرق الأوسط)

وتأتي هذه العودة بعد أشهر صعبة عاشها الملاكم البريطاني، الذي يخوض أول نزال له منذ الحادث المأساوي الذي تعرَّض له في نيجيريا نهاية العام الماضي، عندما فقد اثنين من أقرب أفراد فريقه، هما مدربه الشخصي لطيف أيوديلي، ومدرب الإعداد البدني سينا غامي، إثر حادث سير نجا منه جوشوا.

وكان جوشوا قد اعترف قبل النزال بأنَّ آثار تلك الفاجعة لا تزال ترافقه، مؤكداً أنَّ التفكير فيها يسبِّب له ألماً كبيراً، وأنَّه يحاول إبقاء نفسه منشغلاً حتى لا تطغى عليه تبعاتها النفسية.

| من منطقة الفعاليات إلى داخل الحلبة... لقطات ترصد أجواء أمسية The Comeback في جدة، وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع النزالات pic.twitter.com/x2KaRFBNJV — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 25, 2026

وفي المقابل، كان تايسون فيوري قد حقَّق انتصاراً قبل يوم واحد على البولندي المخضرم ماريوش فاخ، بعدما أنهى النزال بانسحاب منافسه في الجولة الـ7 خلال مواجهة استعراضية في تايلاند، لتتجه الأنظار مباشرة نحو إمكانية إقامة النزال البريطاني الكبير بينهما قبل نهاية العام.

غير أنَّ ما قدَّمه الطرفان خلال هذا الأسبوع لم يكن مقنعاً بالشكل الكافي. ففيوري خرج بفوز باهت أمام منافس يبلغ من العمر 46 عاماً، بينما احتاج جوشوا إلى النجاة من بداية كارثية قبل أن يحسم الأمور بقوته المعتادة.

️| الملاكم الدنماركي يعقوب بانك لـ«الشرق الأوسط» بعد انتصاره بقرار الحكّام على خصمه البولندي بافيل اوغست في حدث الملاكمة العالمي «The Comeback»: سعيد بانتصاري بالرغم من أن فترة استعدادي لهذه الفرصة العظيمة كانت فقط أسبوعين. هذه المرة الأولى التي أقاتل بها خارج وطني... pic.twitter.com/Ld0qT1hBLx — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 25, 2026

كما شهدت الأمسية احتفاظ البريطاني حمزة شيراز بلقب المنظمة العالمية للملاكمة في وزن فوق المتوسط بعد فوزه بالأغلبية على الألماني سيمون زاكنهوبر، إلا أنَّ أداءه جاء أقل كثيراً من التوقعات، وسط انتقادات واسعة للمستوى الذي ظهر به، رغم حديثه بعد النزال عن رغبته في مواجهة المكسيكي ساول (كانيلو) ألفاريز.

واحتفظ أيضاً البريطاني جوش كيلي بلقبه بعد فوزه بقرار الحكام على كاويمين أغياركو، في نزال شهد منافسةً قويةً وإصابةً واضحةً في أنف كيلي، الذي وصف المواجهة بأنها كانت «فوضوية وصعبة».

️| من قلب جدة... جماهير من مختلف أنحاء العالم تتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أجواء أمسية The Comeback pic.twitter.com/15BSgFtJfA — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 25, 2026

بدوره حقَّق زياد «زيزو» المعيوف فوزاً رائعاً على فرانك مانغو بقرار بالإجماع في جدة، ليرفع رصيده إلى 8 انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة، ويعود إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام كيفن كاستيو في نيويورك في نزاله الأخير.

وسقط زياد ​​أرضاً في الجولة الخامسة بعد أن أسقط مانغو مرتين في وقت سابق من النزال، لكنه قدَّم أداءً قوياً ليحسم النزال لصالحه.

️| الملاكم السعودي زياد المعيوف لـ«الشرق الأوسط» بعد انتصاره بقرار الحكّام على خصمه التنزاني مانغو في حدث الملاكمة العالمي «The Comeback»: حان الوقت للعالم أجمع أن يتحدث عن الملاكم السعودي بعد أن سمعنا لعقود عن الأوروبيين والإنجليز الفوز والهزيمة تبدأ دائماً من العقلية. pic.twitter.com/JRB0qUz7Q7 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 25, 2026

كما فاز محمد العقل على خصمه ليدون تشيركوب وأسقطه بالضربة القاضية في الجولة الخامسة، ليرفع رصيده إلى 9 انتصارات بلا هزيمة.

️| الملاكم السعودي سلطان المحمد لـ«الشرق الأوسط» بعد انتصاره بالضربة القاضية على الإسباني إيفرين بيسالدوش في حدث الملاكمة العالمي «The Comeback»: الحمدلله حققت الفوز بأفضل طريقة ممكنة حيث لم أكن أفكر بالضربة القاضية. فخر لنا كملاكمين سعوديين أن نقدم هذا الأداء المتميز. pic.twitter.com/6w4vniw09D — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 25, 2026

كما أسقط سلطان المحمد إيفرين بيسالدوتش بالضربة القاضية في الجولة الثالثة ليرفع رصيده إلى 5 انتصارات بلا هزيمة.