ملاكمو «ذا كومباك» يجتازون مرحلة الأوزان... ويتبادلون نظرات التحدي

اجتاز ملاكمو أمسية «ذا كومباك» مرحلة قياس الأوزان الرسمية بنجاح، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير في «بروميناد جدة»، في المحطة الأخيرة التي تسبق انطلاق النزالات المرتقبة مساء (السبت).

وشهدت مراسم الوزن اكتمال جاهزية جميع الملاكمين، بعدما التزموا بالأوزان المعتمدة لكل فئة، لتتأكد رسميًا إقامة جميع النزالات وفق البرنامج المعلن، في أجواء عكست حجم الترقب الذي يسبق إحدى أبرز أمسيات الملاكمة العالمية التي تستضيفها مدينة جدة.

| لقطات من قياس الوزن الرسمي للملاكمين المشاركين في حدث The Comeback في جدة، قبل ليلة النزالات. pic.twitter.com/78PhB4ntar — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 24, 2026

كما شهدت الفعالية المواجهات التقليدية «فيس أوف» بين الملاكمين، حيث تبادل المتنافسون النظرات الأخيرة أمام عدسات وسائل الإعلام والجماهير، في مشاهد عكست الحماس والثقة قبل صعودهم إلى الحلبة، يتقدمهم بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا، إلى جانب حمزة شيراز، وجوش كيلي، وكيغان أغاركا، وبقية نجوم البطاقة.

الملاكم السعودي زياد المعيوف أحد المشاركين في النزالات (الشرق الأوسط)

وتأتي مراسم قياس الأوزان بعد يوم حافل شهد إقامة المؤتمر الصحفي الرسمي للحدث، الذي أكد خلاله الملاكمون جاهزيتهم لخوض النزالات، معبرين عن ثقتهم في تقديم مواجهات قوية تليق بمكانة الحدث والحضور الجماهيري المنتظر.

وتتجه الأنظار مساء السبت إلى «جدة سوبر دوم» التي تحتضن أمسية «ذا كومباك»، حيث يلتقي نخبة من أبرز نجوم الملاكمة العالمية في سلسلة من النزالات القوية، يتقدمها النزال الرئيسي الذي يجمع أنتوني جوشوا ومنافسه الألباني كريستيان برينغا، إلى جانب عدد من المواجهات العالمية والمشاركات السعودية، في أمسية يُنتظر أن تقدم مستويات فنية عالية، وتواصل ترسيخ مكانة المملكة بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة أحداث الملاكمة الكبرى.