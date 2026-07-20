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الرياضة رياضة سعودية

«سيدات الهلال» يستعيد الحارسة البرازيلية ألين ريس

ألين ريس لحظة توقيع العقد (موقع النادي)
ألين ريس لحظة توقيع العقد (موقع النادي)
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«سيدات الهلال» يستعيد الحارسة البرازيلية ألين ريس

ألين ريس لحظة توقيع العقد (موقع النادي)
ألين ريس لحظة توقيع العقد (موقع النادي)

أعلن نادي الهلال استعادة خدمات حارسة فريق السيدات البرازيلية ألين ريس، وذلك بعقد يمتد حتى عام 2027.

ولم تستغرق رحلة ريس بعيداً عن الهلال سوى موسم واحد فقط، بعدما فضلت خوض تجربة جديدة بقميص العلا عقب نهاية مشوارها الأول مع الأزرق، قبل أن يقرر الهلال إعادة الرهان على الحارسة البرازيلية التي تخدم أساسيات الفريق ومتطلبات المنافسة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وتأتي عودة ريس ضمن تحركات الهلال لإعادة تشكيل قائمته قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل التغييرات التي شهدها الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، ورغبة الجهاز الفني في تعزيز الاستقرار داخل مركز حراسة المرمى بخبرة تعرف النادي والدوري معاً.

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كرة القدم للسيدات نادي الهلال السعودية

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