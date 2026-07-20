بعثة النصر في لشبونة... و5 وديات تنتظر الفريق

وصلت بعثة نادي النصر، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك لإقامة معسكر خارجي ضمن برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد.

وتقدم المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، المدير الفني الجديد للفريق، أعضاء البعثة لدى وصولها إلى مطار لشبونة، بعدما حل خلفاً للبرتغالي خيسوس الذي ودّع النادي بعد موسم تُوّج خلاله بلقب الدوري السعودي للمحترفين ووصافة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفق البرنامج المعلن، يستمر معسكر لشبونة لمدة 10 أيام، تبدأ من 25 يوليو (تموز) الحالي وتنتهي في الخامس من أغسطس (آب) المقبل، يخوض خلالها الفريق من أربع إلى خمس مباريات ودية أمام أندية أوروبية، في إطار تجهيز المنظومة الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتعود البعثة إلى الرياض عقب ختام معسكر لشبونة لمنح اللاعبين راحة قصيرة، قبل استئناف التدريبات استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.