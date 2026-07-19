الهلال يتغلب على شتورم النمساوي بثنائية بنزيمة ومالكوم

تغلب الهلال على نظيره شتورم غراتس النمساوي، بنتيجة 2 - 1، في أولى مبارياته الودية بمعسكره التدريبي بالنمسا.

وسجل للهلال هدفه الأول الفرنسي كريم بنزيمة عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك الفريق النمساوي التعادل قبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق، لتستمر حال النتيجة كما هي عليها حتى الدقيقة الـ67، التي تمكن فيها البرازيلي مالكوم من تسجيل الهدف الثاني للهلال.

ودخل الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال المباراة بتشكيل أساسي مكون من محمد الربيعي، ويوسف أكتشيتشيك، وريان الغامدي، ومشعل الداود، وسعد المطيري، ومراد هوساوي، ومالكوم، وسايمون بوابري، وصبري دهل، وسافيتش، وبنزيمة.

وفي الشوط الثاني، أشرك إنزاغي عدداً من اللاعبين؛ هم ريان الدوسري، وعبد العزيز جرموش، وإبراهيم الهملان، وسعود هارون، وعبد الله العنزي، ومحمد قادر ميتي.

وتبقى لأزرق العاصمة 3 مباريات ودية في معسكره بالنمسا، ستكون أولاها أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي يوم 24 يوليو (تموز)، فيما سيواجه فريق مولودية الجزائر يوم 29 يوليو، في حين يختتم أزرق العاصمة معسكره التحضيري يوم 3 أغسطس (آب) بلقاء الأهلي القطري.