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الهلال يتغلب على شتورم النمساوي بثنائية بنزيمة ومالكوم

مالكوم يتلقى تهنئة زميله صبري دهل بعد الهدف الثاني (موقع النادي)
مالكوم يتلقى تهنئة زميله صبري دهل بعد الهدف الثاني (موقع النادي)
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الهلال يتغلب على شتورم النمساوي بثنائية بنزيمة ومالكوم

مالكوم يتلقى تهنئة زميله صبري دهل بعد الهدف الثاني (موقع النادي)
مالكوم يتلقى تهنئة زميله صبري دهل بعد الهدف الثاني (موقع النادي)

تغلب الهلال على نظيره شتورم غراتس النمساوي، بنتيجة 2 - 1، في أولى مبارياته الودية بمعسكره التدريبي بالنمسا.

وسجل للهلال هدفه الأول الفرنسي كريم بنزيمة عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك الفريق النمساوي التعادل قبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق، لتستمر حال النتيجة كما هي عليها حتى الدقيقة الـ67، التي تمكن فيها البرازيلي مالكوم من تسجيل الهدف الثاني للهلال.

ودخل الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال المباراة بتشكيل أساسي مكون من محمد الربيعي، ويوسف أكتشيتشيك، وريان الغامدي، ومشعل الداود، وسعد المطيري، ومراد هوساوي، ومالكوم، وسايمون بوابري، وصبري دهل، وسافيتش، وبنزيمة.

وفي الشوط الثاني، أشرك إنزاغي عدداً من اللاعبين؛ هم ريان الدوسري، وعبد العزيز جرموش، وإبراهيم الهملان، وسعود هارون، وعبد الله العنزي، ومحمد قادر ميتي.

وتبقى لأزرق العاصمة 3 مباريات ودية في معسكره بالنمسا، ستكون أولاها أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي يوم 24 يوليو (تموز)، فيما سيواجه فريق مولودية الجزائر يوم 29 يوليو، في حين يختتم أزرق العاصمة معسكره التحضيري يوم 3 أغسطس (آب) بلقاء الأهلي القطري.

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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يتعادل مع ريو آفي البرتغالي «ودياً»

من مباراة الأهلي وريو آفي البرتغالي (موقع النادي)
من مباراة الأهلي وريو آفي البرتغالي (موقع النادي)
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الأهلي يتعادل مع ريو آفي البرتغالي «ودياً»

من مباراة الأهلي وريو آفي البرتغالي (موقع النادي)
من مباراة الأهلي وريو آفي البرتغالي (موقع النادي)

تعادل الأهلي، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، مع ريو آفي البرتغالي 2 - 2، في ثالث مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي بالبرتغال.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من عبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع سعد بالعبيد، وماتيو دامس، وريان حامد، ومحمد عبد الرحمن. وفي خط الوسط وجد زياد الجهني وإنزو «ميو»، بينما ضم الخط الأمامي صالح أبو الشامات في الجناح الأيسر، وإدوارد سبيرتسيان خلف المهاجم، وماتيوس غونسالفيس في الجناح الأيمن، وفراس البريكان في خط الهجوم.

وفرض الأهلي أفضليته منذ الدقائق الأولى بفضل الضغط العالي الذي يعتمد عليه المدرب الألماني ماتياس يايسله، وهو ما تسبب في خطأ دفاعي من لاعبي ريو آفي أثناء بناء اللعب، ليستغل فراس البريكان الفرصة ويسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بتسديدة متقنة.

وواصل الأهلي تفوقه، وأضاف البرازيلي ماتيوس غونسالفيس الهدف الثاني في الدقيقة السابعة بعد تسديدة رائعة، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة في اللقاء.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدرب ماتياس يايسله عدة تغييرات، بدخول سلمان الجدعاني، ومحمد سليمان بكر، وعبد الرحمن صيادي، ووائل الجهني، ومشعل المطيري، وأسامة الدغمة، وريكاردو ماتياس، بدلاً من عبد الرحمن الصانبي، وفراس البريكان، ومحمد عبد الرحمن، وماتيو دامس، وزياد الجهني، وسعد بالعبيد، وريان حامد.

ورغم التغييرات، واصل الأهلي محاولاته لتعزيز تقدمه، إلا أن ريو آفي نجح في العودة خلال الشوط الثاني، بعدما سجل هدفه الأول في الدقيقة 73، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (2 - 2)، في ثالث تجارب الأهلي الودية ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

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الرياضة رياضة سعودية

الهلال يستقبل لاجامي... ويلتقي شتورم النمساوي الأحد

لاجامي لحظة وصوله إلى معسكر الهلال (موقع النادي)
لاجامي لحظة وصوله إلى معسكر الهلال (موقع النادي)
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الهلال يستقبل لاجامي... ويلتقي شتورم النمساوي الأحد

لاجامي لحظة وصوله إلى معسكر الهلال (موقع النادي)
لاجامي لحظة وصوله إلى معسكر الهلال (موقع النادي)

انضم علي لاجامي، مدافع الهلال، لمعسكر فريقه الحالي في النمسا، وذلك بعد فراغه من الإجازة الإضافية الممنوحة له، نظراً لمشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

وفي وقت سابق، التحق لاعبو الفريق الدوليين ناصر الدوسري، ومتعب الحربي، ومحمد كنو، وسلطان مندش، بزملائهم لتبدأ صفوف الزعيم تكتمل يوماً بعد آخر، في حين سيحصل عدد من اللاعبين الدوليين؛ بينهم الفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيز، والمغربي ياسين بونو، على فترات راحة مماثلة.

ويفتتح أزرق العاصمة، الأحد، أولى مبارياته الودية، حينما يلتقي فريق شتورم غراتس النمساوي، في حين يلاقي الفريق نظيره ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي يوم 24 يوليو (تموز) في ثانية المواجهات التجريبية، ويواجه فريق مولودية الجزائر يوم 29 يوليو في ثالثة المباريات الودية، في حين يختتم معسكره التحضيري يوم 3 أغسطس (آب) بلقاء الأهلي القطري.

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نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
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يوم حافل بالألقاب في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

تيم فايتاليتي الفرنسي للسيدات توج بطلاً لموبايل ليجيندز (الشرق الأوسط)
تيم فايتاليتي الفرنسي للسيدات توج بطلاً لموبايل ليجيندز (الشرق الأوسط)
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يوم حافل بالألقاب في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

تيم فايتاليتي الفرنسي للسيدات توج بطلاً لموبايل ليجيندز (الشرق الأوسط)
تيم فايتاليتي الفرنسي للسيدات توج بطلاً لموبايل ليجيندز (الشرق الأوسط)

شهدت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، في باريس، يوماً حافلاً بالألقاب التاريخية، بدأت بتتويج فريق ليون بطلاً لمنافسات فري فاير، ثم إعلان «تيم فايتاليتي» الفرنسي بطلاً للمرة الثانية لبطولة موبايل ليجيندز: بانغ بانغ للسيدات، ضمن منافسات الحدث الأضخم على مستوى العالم في الرياضات الإلكترونية.

وبعد نهائي حبس الأنفاس، وترك المشجعين على حافة مقاعدهم، تُوّج فريق ليون بلقب «فري فاير» في باريس، بعدما دخلت 4 فرق المباراة الحاسمة باحتمالات متكافئة لانتزاع الكأس.

ونجح الفريق القادم من أميركا اللاتينية في التفوق على 11 منافساً في النهائي الكبير، ليحصد جائزة المركز الأول، البالغة 300 ألف دولار، ليضمن مقعده في نهائيات سلسلة فري فاير العالمية، مضيفاً ألف نقطة ثمينة إلى رصيده في سباق بطولة الأندية.

وقدّم فريق ليون أداءً استثنائياً في طريقه إلى اللقب. وفي المباراة الخامسة، حقق الفريق رقماً قياسياً جديداً في البطولة بتسجيله 45 نقطة في مواجهة واحدة، جامعاً بين 33 عملية إقصاء و12 نقطة ترتيب بعد تأمينه المركز الأول وتحقيق «بوياه».

وفي المباراة الحاسمة، كان ليون قد ضمن، إلى جانب «إيه جي. إيه إل»، أهلية احتساب النقاط ضمن نظام تشامبيون راش بوينت، ما دفعه إلى اتباع أسلوب تكتيكي بالغ الانضباط في النهاية.

ومع تقلص المنطقة الآمنة، تمكن الفريق من إقصاء «تيم أبيكس غيمينغ»، قبل أن يدخل مواجهة ثلاثية حاسمة مع فريقي لاود و«إيه جي. إيه إل»، وهناك استثمر الفوضى التي دارت بين منافسيه، وبدأ في إقصائهم حتى انتزع آخر «بوياه» في البطولة.

وقال مدرب الفريق إريك مارتينيز، الملقب سوي ديّا: «أنا فخور ومحظوظ وسعيد للغاية بالعمل مع هؤلاء اللاعبين الاستثنائيين، ومرافقتهم في التدريب طوال هذه الرحلة. لا أستطيع وصف مدى سعادتي وامتناني لوجودي بجانب هذا الفريق».

وشهد النهائي الكبير لبطولة «فري فاير» مشاركة 12 فريقاً، من بينها تيم فالكونز ولاود، وتويستد مايندز، حيث نجح كل منها في تحقيق «بوياه» واحدة على الأقل. أما حامل اللقب إيفوس ديفاين، فلم يتمكن من استعادة مستواه في النهائي الكبير، وأنهى البطولة في المركز العاشر.

وتُوّج بنجامين بيريز، الملقب بـ«غيمز كينغ»، بجائزة أفضل لاعب في البطولة المقدمة من سوني، بعدما أنهى المنافسات، وفي رصيده 60 عملية إقصاء و71 إطاحة بالمنافسين، وتحدث بعدها عن معاناته مع القلق خلال الأشهر الماضية.

وفي سياق متصل، نجح تيم فايتاليتي الفرنسي في كتابة فصل جديد من هيمنته على بطولة «موبايل ليجيندز: بانغ بانغ» للسيدات، بعدما توج باللقب للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وللمرة الرابعة في تاريخ البطولة. وحقق هذا الإنجاز على أرضه وبين جماهيره في باريس، وحصد جائزة قدرها 150 ألف دولار، وأضاف ألف نقطة إلى رصيده في بطولة الأندية.

ومن جانبها، حصلت فيوريل تشين، الملقبة بـ«فيفال»، على جائزة أفضل لاعبة في البطولة المقدمة من سوني للمرة الثانية في مسيرتها، لتضيف 25 ألف دولار إلى إجمالي جوائزها.

وفي النهائي، اصطدم النادي الفرنسي، بتشكيلته الإندونيسية بالكامل، بمنافسه التاريخي «ناتوس فينسيري بي إتش»، الذي سبق أن هزمه في نسخة 2024، ووصل إلى نهائي هذا العام عبر طريق شاقّ في مسار الخاسرين بعد منافسات المجموعات.

ورغم خسارة المباراة الأولى، استعاد تيم فايتاليتي زمام المبادرة سريعاً، وحوّل تأخره إلى تقدم، قبل أن يحسم السلسلة بنتيجة 4-2 ليحافظ على لقبه عن جدارة، ويؤكد مرة أخرى مكانته كأحد أعظم فرق السيدات في تاريخ اللعبة.

وشهدت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هذا العام تحولاً تاريخياً بعدما تغير اسم بطولة اللعبة من بطولة الدعوات النسائية إلى بطولة السيدات الدولية، لتصبح بطولة عالمية متكاملة، تمثل قمة المنافسات النسائية في اللعبة، كما دخلت الساحة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها.

وفي المركز الثالث، جاء فريق «غيلتيك سايبر تيم» الفريق الأوروبي الوحيد الذي بلغ الأدوار الإقصائية، بعدما تفوق على «غالاكسي فينيكس»، ليحصد 50 ألف دولار و500 نقطة في بطولة الأندية.

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