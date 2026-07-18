دوليو النصر يلتحقون بالتدريبات في معسكر لشبونة

أنهى فريق النصر مرحلة تحضيراته الصيفية في الرياض، من خلال خوضه حصة تدريبية، قبل المغادرة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، في محطة مفصلية من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد.

ويُنتظر أن يشهد معسكر لشبونة التحاق عدد من نجوم الفريق الدوليين، المحليين والأجانب، عقب انتهاء مشاركاتهم مع منتخباتهم في كأس العالم، في خطوة تهدف إلى استكمال الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاقة الموسم.

وأعلن النادي، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن تدريب السبت يمثل الوداع الرسمي للحصص المقامة داخل المملكة، تمهيداً للانتقال إلى المعسكر الخارجي الذي يمتد حتى مطلع أغسطس (آب) المقبل.

وكشف النادي رسمياً عن برنامج مبارياته الودية في البرتغال؛ إذ يستهل مشواره بمواجهة الفريق الثاني لبنفيكا يوم 22 يوليو (تموز)، تليها مباراة أمام ميريدا الإسباني في 28 من الشهر ذاته، ثم يواجه إستريلا دا أمادورا البرتغالي في الأول من أغسطس، على أن يختتم جولته الودية بلقاء ألميريا الإسباني يوم 4 أغسطس، قبل عودة البعثة إلى الرياض في اليوم التالي مباشرة.