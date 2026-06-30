بعد 4 أعوام... الأردنية منار فريج تودع سيدات الأهلي

أعلنت المدربة الأردنية منار فريج، مدربة نادي الأهلي للسيدات لكرة القدم، عن نهاية علاقتها التعاقدية مع النادي بعد تمثيله 4 مواسم متتالية في الدوري الممتاز.

وكتبت منار عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»: «لكل بداية قصة، ولكل قصة نهاية... اليوم أودّع النادي الأهلي بعد رحلة أعتز بكل لحظة فيها، كانت رحلة مليئة بالعمل والاجتهاد والإنجازات التي نفتخر بها جميعاً، وكان من أعظم شرفي أن أكون جزءاً من تأسيس أول فريق نسوي في النادي، أتقدم بخالص الشكر لإدارة النادي ورئاسته على الثقة طوال هذه الرحلة، كما أتوجه بجزيل الشكر للجهازين الفني والإداري على تفانيهم وعملهم بروح الفريق، وشكر خاص للاعبات الرائعات على التزامكن، وإصراركن، وإيمانكن بما كنا نبنيه معاً، كان العمل معكن شرفاً حقيقياً».

ووجهت شكرها إلى جمهور الأهلي قائلة: «إلى جمهور الأهلي العظيم... شكراً لوفائكم وحبكم وحضوركم الدائم، لقد كنتم جزءاً مميزاً من هذه الرحلة، وأتمنى للنادي ولكم دوام النجاح، أغادر وأنا ممتنة فقط، وحاملة معي ذكريات لا تُنسى شكراً من أعماق قلبي».

ويذكر أن المدربة الأردنية منار نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال قيادتها للفريق، حيث حققت كأس الاتحاد السعودي مرتين على التوالي، ووصافة الدوري الممتاز 3 مرات متتالية.