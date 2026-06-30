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الرياضة رياضة سعودية

بعد 4 أعوام... الأردنية منار فريج تودع سيدات الأهلي

منار فريج (سيدات الأهلي)
منار فريج (سيدات الأهلي)
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بعد 4 أعوام... الأردنية منار فريج تودع سيدات الأهلي

منار فريج (سيدات الأهلي)
منار فريج (سيدات الأهلي)

أعلنت المدربة الأردنية منار فريج، مدربة نادي الأهلي للسيدات لكرة القدم، عن نهاية علاقتها التعاقدية مع النادي بعد تمثيله 4 مواسم متتالية في الدوري الممتاز.

وكتبت منار عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»: «لكل بداية قصة، ولكل قصة نهاية... اليوم أودّع النادي الأهلي بعد رحلة أعتز بكل لحظة فيها، كانت رحلة مليئة بالعمل والاجتهاد والإنجازات التي نفتخر بها جميعاً، وكان من أعظم شرفي أن أكون جزءاً من تأسيس أول فريق نسوي في النادي، أتقدم بخالص الشكر لإدارة النادي ورئاسته على الثقة طوال هذه الرحلة، كما أتوجه بجزيل الشكر للجهازين الفني والإداري على تفانيهم وعملهم بروح الفريق، وشكر خاص للاعبات الرائعات على التزامكن، وإصراركن، وإيمانكن بما كنا نبنيه معاً، كان العمل معكن شرفاً حقيقياً».

ووجهت شكرها إلى جمهور الأهلي قائلة: «إلى جمهور الأهلي العظيم... شكراً لوفائكم وحبكم وحضوركم الدائم، لقد كنتم جزءاً مميزاً من هذه الرحلة، وأتمنى للنادي ولكم دوام النجاح، أغادر وأنا ممتنة فقط، وحاملة معي ذكريات لا تُنسى شكراً من أعماق قلبي».

ويذكر أن المدربة الأردنية منار نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال قيادتها للفريق، حيث حققت كأس الاتحاد السعودي مرتين على التوالي، ووصافة الدوري الممتاز 3 مرات متتالية.

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داليا أبو لبن ترحل عن صفوف سيدات «الأهلي»

داليا أبو لبن (نادي الأهلي)
داليا أبو لبن (نادي الأهلي)
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داليا أبو لبن ترحل عن صفوف سيدات «الأهلي»

داليا أبو لبن (نادي الأهلي)
داليا أبو لبن (نادي الأهلي)

أعلنت داليا أبو لبن، لاعبة نادي الأهلي للسيدات لكرة القدم، نهاية علاقتها التعاقدية مع النادي، بعد تمثيله لثلاثة مواسم متتالية.

وكتبت داليا، عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»: «بعد ثلاث سنوات جميلة، اليوم تنتهي رحلتي مع النادي الأهلي السعودي، كانت سنوات مليئة بالذكريات والتحديات واللحظات الحلوة التي سأعتز بها دائماً، أشكر إدارة النادي وزميلاتي وكل مَن كان جزءاً من هذه الرحلة. والشكر الأكبر لجماهير الأهلي على دعمهم ومحبّتهم، أغادر وأنا أحمل كل التقدير والامتنان، أتمنى لهذا الكيان العظيم دوام النجاح والتوفيق، شكراً من القلب، وستبقى هذه المرحلة من أجمل محطات حياتي».

ووقّعت داليا عقداً احترافياً مع نادي الأهلي في عام 2023، قادمة من فريق «الشباب»، ونجحت في تحقق رصيد أهداف برفقة ناديّها، كما حققت جوائز فردية بجانب «كأس الاتحاد السعودي» مرتين على التوالي، ووصافة «الدوري الممتاز» 3 مرات متتالية.

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الرياضة رياضة سعودية

نادي الهلال يودِّع لاعبته المغربية غزلان الشباك

أعلن نادي الهلال توديع لاعبته المغربية غزلان الشباك (حساب الاتحاد السعودي)
أعلن نادي الهلال توديع لاعبته المغربية غزلان الشباك (حساب الاتحاد السعودي)
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نادي الهلال يودِّع لاعبته المغربية غزلان الشباك

أعلن نادي الهلال توديع لاعبته المغربية غزلان الشباك (حساب الاتحاد السعودي)
أعلن نادي الهلال توديع لاعبته المغربية غزلان الشباك (حساب الاتحاد السعودي)

أعلن نادي الهلال توديع لاعبته المغربية غزلان الشباك، معلنًا نهاية مشوارها مع فريق السيدات، وذلك عبر حساب الفريق على منصة «إكس».

يأتي هذا الوداع ضمن تحركات الهلال استعداداً للموسم الجديد، حيث تشهد الفرق النسائية خلال فترة الانتقالات عدداً من التغييرات على مستوى القوائم الفنية واللاعبات، في إطار تعزيز الصفوف وتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وتعد غزلان الشباك إحدى أبرز اللاعبات اللاتي ارتدين قميص الهلال، إذ شكَّلت عنصراً أساسياً في الفريق بفضل خبرتها الكبيرة وشخصيتها القيادية داخل الملعب، وأسهمت في عديد من النتائج الإيجابية التي حققها الأزرق خلال فترة تمثيلها لتصبح من أهم ركائزه الفنية.

كما تمتلك اللاعبة سجلاً حافلاً على المستويين القاري والدولي، فهي قائدة المنتخب المغربي للسيدات، والمتوَّجة بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا لعام 2025، إلى جانب اختيارها أفضل لاعبة في كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022، بعد مسيرة لافتة مع نادي الجيش الملكي المغربي حصدت خلالها عديداً من البطولات والألقاب الفردية، قبل انتقالها لخوض تجربتها مع الهلال.

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الرياضة كرة القدم للسيدات نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سلة السعودية تتأهل إلى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2027

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة السلة فوزاً مهماً على نظيره القطري (الاتحاد السعودي لكرة السلة)
حقق المنتخب السعودي الأول لكرة السلة فوزاً مهماً على نظيره القطري (الاتحاد السعودي لكرة السلة)
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سلة السعودية تتأهل إلى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2027

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة السلة فوزاً مهماً على نظيره القطري (الاتحاد السعودي لكرة السلة)
حقق المنتخب السعودي الأول لكرة السلة فوزاً مهماً على نظيره القطري (الاتحاد السعودي لكرة السلة)

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة السلة فوزاً مهماً على نظيره القطري بنتيجة (86-80)، في المباراة التي جمعتهما في الدوحة، ليضمن رسمياً التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027، قبل نهاية الدور الأول بجولتين، مكرراً إنجاز التأهل للمرة الثانية على التوالي.

ودخل أخضر السلة المباراة بقوة، وحسم الربع الأول لصالحه بنتيجة (29-20)، قبل أن يحافظ على تقدمه رغم محاولات المنتخب القطري تقليص الفارق والعودة في النتيجة، ليُنهي اللقاء بفوز مستحق.

كان محمد علي عبد الرحمن نجم المباراة بتسجيله 28 نقطة، فيما قدم محمد السويلم مباراة مميزة بتسجيله 20 نقطة إلى جانب 13 متابعة، وأضاف مثنى المرواني 19 نقطة، ليسهم الثلاثي في قيادة الأخضر إلى الفوز.

وبهذا الانتصار، ضمن أخضر السلة التأهل إلى الدور الثاني، بعد خروج المنتخب الهندي من سباق المنافسة. ويختتم الأخضر مشواره في الدور الأول بمباراتين على أرضه في جدة، الأولى أمام لبنان في 2 يوليو (تموز)، والثانية أمام قطر في 5 يوليو.

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