بحضور الفيصل... الأخضر يختتم تحضيراته لـ«الرأس الأخضر»

اختتم المنتخب السعودي الخميس، تحضيراته في مدينة هيوستن بولاية تكساس، استعداداً لمواجهة منتخب الرأس الأخضر في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة (تمام الثالثة من صباح يوم السبت بتوقيت المملكة)، على ملعب هيوستن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
وشهدت الحصة التدريبية التي كانت ربع الساعة الأولى منها متاحة لممثلي وسائل الإعلام، حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الذي التقى اللاعبين، وشهد المران الأخير للمنتخب.
| انطلاق الحصة التدريبية بمشاركة حسان تمبكتي ومحمد العويس وسط جاهزية كافة اللاعبين لمواجهة الرأس الأخضر.#كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/saCwbn9b64
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 25, 2026
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي هيوستن دينامو، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، التي بدأت بتمارين الإحماء، وأعقبها مران الاستحواذ على الكرة، ثم أجرى اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.
وعلى صعيد متصل، واصل اللاعب عبد الرحمن الصانبي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا، وأوروغواي، والرأس الأخضر.