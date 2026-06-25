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الرياضة رياضة سعودية

الخميس... «مجلس جمهور الأخضر» يبدأ توزيع التذاكر

يُتوقَّع أن تشهد مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر حضوراً جماهيرياً كبيراً (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
يُتوقَّع أن تشهد مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر حضوراً جماهيرياً كبيراً (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
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الخميس... «مجلس جمهور الأخضر» يبدأ توزيع التذاكر

يُتوقَّع أن تشهد مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر حضوراً جماهيرياً كبيراً (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
يُتوقَّع أن تشهد مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر حضوراً جماهيرياً كبيراً (مجلس جمهور المنتخب السعودي)

يبدأ، اليوم (الخميس)، توزيع التذاكر الخاصة لجماهير المنتخب السعودي صباحاً من قبل «مجلس جماهير الأخضر»، وذلك في فندق «هيلتون أميركاز»، مقر إقامة المجلس في مدينة هيوستن الأميركية.

ومن المتوقع أن يشهد مقر توزيع التذاكر كثافة من الجماهير السعودية الراغبة بحضور المواجهة المصيرية للأخضر، والذي يستعد لمواجهة الرأس الأخضر في مواجهة الانتصار فيها يعني بلوغ دور الـ32 من كأس العالم.

وكان مجلس الجمهور السعودي قد بدأ توزيع تذاكر للمشجعين في مباراتَي أوروغواي وإسبانيا، على أن يواصل التوزيع بالسياسية ذاتها في مواجهة الرأس الأخضر، الجمعة، على ملعب مدينة هيوستن.

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علي العمري (أوستن ) سعد السبيعي (أوستن )
الرياضة رياضة سعودية

«الأخضر» يستعيد حسان قبل موقعة الرأس الأخضر

حسان يعود للمشارَكة في التدريبات الجماعية (المنتخب السعودي)
حسان يعود للمشارَكة في التدريبات الجماعية (المنتخب السعودي)
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«الأخضر» يستعيد حسان قبل موقعة الرأس الأخضر

حسان يعود للمشارَكة في التدريبات الجماعية (المنتخب السعودي)
حسان يعود للمشارَكة في التدريبات الجماعية (المنتخب السعودي)

واصل المنتخب السعودي، الأربعاء، تدريباته في مدينة أوستن بولاية تكساس؛ استعداداً لمواجهة منتخب الرأس الأخضر بعد غدٍ (الجمعة) بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية (السبت بتوقيت المملكة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملعب «Q2» بمدينة أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، وطبقَّوا خلالها مران الإحماء، ثم تمارين الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مران تكتيكي متنوع تخللته مناورة فنية، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب حسان التمبكتي، في حين واصل اللاعب عبد الرحمن الصانبي برنامجه العلاجي المُعد له تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويختتم «الأخضر» مساء غدٍ (الخميس) استعداداته لمواجهة منتخب الرأس الأخضر بحصة تدريبية على ملعب نادي هيوستن دينامو بمدينة هيوستن، وستكون الحصة متاحة لوسائل الإعلام خلال الرُّبع الساعة الأول.

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رياضة كأس العالم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الشباب ينهي علاقته بالحارس الأوكراني بوشان

الحارس الأوكراني جيورجي بوشان (الدوري السعودي)
الحارس الأوكراني جيورجي بوشان (الدوري السعودي)
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الشباب ينهي علاقته بالحارس الأوكراني بوشان

الحارس الأوكراني جيورجي بوشان (الدوري السعودي)
الحارس الأوكراني جيورجي بوشان (الدوري السعودي)

أعلن نادي الشباب، الأربعاء، إنهاء العلاقة التعاقدية مع الحارس الأوكراني جيورجي بوشان بالتراضي، لينهي بذلك ارتباطه بالحارس الذي خاض 13 مباراة بقميص الفريق، قبل أن يكمل الموسم الماضي معاراً إلى الدوري الأوكراني.

وكان الشباب قد أعلن التعاقد مع بوشان في فبراير (شباط) 2025 قادماً من دينامو كييف الأوكراني، في أول تجربة احترافية للحارس خارج بلاده، وذلك ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وخاض الحارس الأوكراني 13 مباراة بقميص الشباب في مختلف المسابقات المحلية، بواقع 12 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين ومواجهة واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، دون أن ينجح في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال تلك المشاركات.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، وافقت إدارة الشباب على انتقال بوشان إلى نادي بوليسيا الأوكراني بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، قبل أن يعلن النادي، الأربعاء، إنهاء علاقته التعاقدية مع اللاعب بصورة نهائية.

ويأتي إنهاء التعاقد مع بوشان ضمن التحركات التي يجريها الشباب لإعادة ترتيب قائمته استعداداً للموسم الجديد، بعد إسدال الستار على منافسات الموسم المنصرم.

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هندري يختار الاستمرار... صخرة اسكوتلندا «اتفاقي» حتى 2028

المدافع الاسكوتلندي جاك هندري يواصل رحلته مع الاتفاق (رويترز)
المدافع الاسكوتلندي جاك هندري يواصل رحلته مع الاتفاق (رويترز)
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هندري يختار الاستمرار... صخرة اسكوتلندا «اتفاقي» حتى 2028

المدافع الاسكوتلندي جاك هندري يواصل رحلته مع الاتفاق (رويترز)
المدافع الاسكوتلندي جاك هندري يواصل رحلته مع الاتفاق (رويترز)

في وقتٍ كانت فيه التكهنات تحيط بمستقبل عدد من نجوم الدوري السعودي، حسم المدافع الاسكوتلندي جاك هندري موقفه مبكراً، وقرر مواصلة رحلته مع نادي الاتفاق.

فبحسب ما كشف عنه الصحافي الإيطالي الشهير «فابريزو رومانو»، توصل هندري إلى اتفاق مع نادي الاتفاق لتجديد عقده لمدة عامين إضافيين حتى يونيو (حزيران) 2028، في صفقة أُنجزت عبر وكالة «ستورم سبورتس إكس»، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد انتهاء مشاركة منتخب اسكوتلندا في كأس العالم 2026.

ويحمل هذا الاتفاق أهمية خاصة للنادي الشرقي، بعدما انتشرت خلال الأشهر الماضية تقارير تحدثت عن إمكانية رحيل اللاعب مع نهاية عقده الحالي، بل إن بعض المصادر الاسكوتلندية أشارت إلى اهتمام أندية أخرى بضمه في صفقة انتقال حر. لكن المدافع البالغ من العمر 31 عاماً فضّل الاستمرار في السعودية، حيث أصبح أحد أعمدة الفريق الدفاعية منذ انضمامه في صيف 2023.

ويمتلك هندري مسيرة حافلة تنقلت بين عدة محطات أوروبية؛ حيث بدأ مشواره مع بارتيك ثيسل، ثم انتقل إلى ويغان أثليتيك، وخاض فترات إعارة مع شروزبري تاون وميلتون كينز دونز، قبل أن يلفت الأنظار بقميص دندي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2018، خطفه سلتيك، حيث توج بلقب الدوري الاسكوتلندي مرتين وكأس اسكوتلندا مرتين وكأس الرابطة مرتين.

بعدها خاض تجارب مع ملبورن سيتي الأسترالي وأوستند البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى كلوب بروج الذي أحرز معه الدوري البلجيكي وكأس السوبر البلجيكية.

كما خاض تجربة قصيرة في الدوري الإيطالي مع كريمونيزي.

وعلى مستوى الأرقام، خاض هندري 74 مباراة بقميص الاتفاق وسجل هدفاً واحداً، بينما لعب خلال مسيرته مع أوستند 36 مباراة سجل خلالها هدفين، ومع كلوب بروج 31 مباراة أحرز خلالها هدفاً، كما شارك في 15 مباراة مع سلتيك و24 مباراة مع دندي.

دولياً، أصبح هندري إحدى الركائز الأساسية لمنتخب اسكوتلندا، بعدما خاض أكثر من 37 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف بقميص «التارتان آرمى».

وبينما يواصل تمثيل بلاده في المونديال، يبدو أن هندري حسم أيضاً فصله المقبل مع الاتفاق، واضعاً حداً للشائعات، ومؤكداً أن مستقبله سيبقى في الدمام لسنوات إضافية.

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