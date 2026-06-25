الخميس... «مجلس جمهور الأخضر» يبدأ توزيع التذاكر

يبدأ، اليوم (الخميس)، توزيع التذاكر الخاصة لجماهير المنتخب السعودي صباحاً من قبل «مجلس جماهير الأخضر»، وذلك في فندق «هيلتون أميركاز»، مقر إقامة المجلس في مدينة هيوستن الأميركية.

ومن المتوقع أن يشهد مقر توزيع التذاكر كثافة من الجماهير السعودية الراغبة بحضور المواجهة المصيرية للأخضر، والذي يستعد لمواجهة الرأس الأخضر في مواجهة الانتصار فيها يعني بلوغ دور الـ32 من كأس العالم.

وكان مجلس الجمهور السعودي قد بدأ توزيع تذاكر للمشجعين في مباراتَي أوروغواي وإسبانيا، على أن يواصل التوزيع بالسياسية ذاتها في مواجهة الرأس الأخضر، الجمعة، على ملعب مدينة هيوستن.