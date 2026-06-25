«الأخضر» يستعيد حسان قبل موقعة الرأس الأخضر

هندري يختار الاستمرار... صخرة اسكوتلندا «اتفاقي» حتى 2028

في وقتٍ كانت فيه التكهنات تحيط بمستقبل عدد من نجوم الدوري السعودي، حسم المدافع الاسكوتلندي جاك هندري موقفه مبكراً، وقرر مواصلة رحلته مع نادي الاتفاق.

فبحسب ما كشف عنه الصحافي الإيطالي الشهير «فابريزو رومانو»، توصل هندري إلى اتفاق مع نادي الاتفاق لتجديد عقده لمدة عامين إضافيين حتى يونيو (حزيران) 2028، في صفقة أُنجزت عبر وكالة «ستورم سبورتس إكس»، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد انتهاء مشاركة منتخب اسكوتلندا في كأس العالم 2026.

ويحمل هذا الاتفاق أهمية خاصة للنادي الشرقي، بعدما انتشرت خلال الأشهر الماضية تقارير تحدثت عن إمكانية رحيل اللاعب مع نهاية عقده الحالي، بل إن بعض المصادر الاسكوتلندية أشارت إلى اهتمام أندية أخرى بضمه في صفقة انتقال حر. لكن المدافع البالغ من العمر 31 عاماً فضّل الاستمرار في السعودية، حيث أصبح أحد أعمدة الفريق الدفاعية منذ انضمامه في صيف 2023.

ويمتلك هندري مسيرة حافلة تنقلت بين عدة محطات أوروبية؛ حيث بدأ مشواره مع بارتيك ثيسل، ثم انتقل إلى ويغان أثليتيك، وخاض فترات إعارة مع شروزبري تاون وميلتون كينز دونز، قبل أن يلفت الأنظار بقميص دندي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2018، خطفه سلتيك، حيث توج بلقب الدوري الاسكوتلندي مرتين وكأس اسكوتلندا مرتين وكأس الرابطة مرتين.

بعدها خاض تجارب مع ملبورن سيتي الأسترالي وأوستند البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى كلوب بروج الذي أحرز معه الدوري البلجيكي وكأس السوبر البلجيكية.

كما خاض تجربة قصيرة في الدوري الإيطالي مع كريمونيزي.

وعلى مستوى الأرقام، خاض هندري 74 مباراة بقميص الاتفاق وسجل هدفاً واحداً، بينما لعب خلال مسيرته مع أوستند 36 مباراة سجل خلالها هدفين، ومع كلوب بروج 31 مباراة أحرز خلالها هدفاً، كما شارك في 15 مباراة مع سلتيك و24 مباراة مع دندي.

دولياً، أصبح هندري إحدى الركائز الأساسية لمنتخب اسكوتلندا، بعدما خاض أكثر من 37 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف بقميص «التارتان آرمى».

وبينما يواصل تمثيل بلاده في المونديال، يبدو أن هندري حسم أيضاً فصله المقبل مع الاتفاق، واضعاً حداً للشائعات، ومؤكداً أن مستقبله سيبقى في الدمام لسنوات إضافية.